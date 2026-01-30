【交通業界向けAI活用】運行ルールの変更をスムーズに周知。WriteVideoで迅速な情報共有を実現
株式会社X（所在地：東京都港区虎ノ門）は、2024年10月1日にリリースしたAI動画生成サービス「WriteVideo」について、新機能をリリースしましたのでお知らせ致します。
■交通業界が抱える情報伝達の課題
公共交通機関や物流会社では、運行ルールの変更・安全教育・業務マニュアルの改訂など、頻繁な情報更新と迅速な共有が求められます。
しかし、紙の通達や口頭説明では情報の伝達漏れや理解度のバラつきが起こりやすく、「現場に正しく伝わっていない」、「更新に時間と手間がかかる」、「新人への教育が属人化している」といった課題が顕在化しています。そうした中、「WriteVideo」が動画による“伝わる・残る・確認できる”マニュアル化ツールとして注目を集めています。
＜活用シーン（一部紹介）＞
・運行ルール変更・ダイヤ改正の動画による周知
・安全運転指導・ヒヤリハット対策の視覚化
・新人ドライバーや運転士への研修動画
・物流倉庫内での手順説明・搬出入マニュアル
・多言語対応による外国人スタッフ教育支援
URLをワンクリックするだけで再生できるため、スマートフォンやタブレットでも簡単に確認可能。教育の属人化や伝達ミスを防ぎ、現場の“即対応力”を高めます。
■「WriteVideo」について
このサービスは、文章を書くだけでAIが自動的にナレーション付きの動画を作成し、企業の教育・研修領域におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）を強力にサポートします。
また、既存資料（Word,PowerPoint等）をアップロードするだけで、自動的にナレーション付き動画が作成されます。
■導入実績と評価
リリースから3か月で成長率150％を記録し、さまざまな業界で導入が進行中。
交通・物流業界でも、特に現場スタッフとの情報共有の効率化において高く評価されています。
現場からは、
「文章で伝わらなかったことが動画なら一目で伝わる」
「ルール変更を動画で一括周知できて、教育コストが激減」
「研修担当の負担が軽くなった」
など、導入メリットを実感する声が多く寄せられています。
■交通業界関係者の皆様へ
「運行ルール変更のたびに説明が手間」
「教育や研修が属人的になっている」
「全ドライバーへの情報共有にムラがある」
そんな現場課題にお悩みの方へ。
WriteVideoで「伝わる仕組み」を動画で構築し、現場の情報伝達をアップデートしませんか？
▼詳細資料のダウンロードはこちら
https://www.writevideo.ai/
■WriteVideoの使い方
―― 既存資料を起点に、日本語・多言語動画を作成・運用できる制作フロー ――
(1) ファイルをアップロードし、反映範囲を指定して動画作成を開始
WriteVideoでは、PowerPoint、Word、PDFなどの資料をアップロードすることで、動画作成を開始できます。
PowerPointファイルをアップロードする際には、
スライドのデザインをどこまで動画に反映させるか、
テキストや図表などの情報をどの粒度で取り込むか
といった点を調整することが可能です。
既存スライドのレイアウトや配色を活かす形で動画化することも、
内容のみを抽出して動画向けに再構成することもでき、
資料の性質や用途に応じた取り込み方を選択できます。
これにより、研修資料や業務マニュアル、説明用スライドなどを、
動画用に一から作り直す必要がありません。
