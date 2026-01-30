日本初！ヴェネツィアングラスとステンドグラスが融合した「ヴェネツィアン・ステンドグラス」 【特許申請出願済】の新技術で、インテリア/装飾において、ヴェネツィアングラスの豊かな色彩とステンドグラスの美しい輝きの二刀流がお楽しみいただけます。 2026年2月より一般発売を開始！
ステンドグラス専門メーカー「(株)セブンホーム」（東京都八王子市、代表取締役 野崎誠、以下、“セブンホーム”）は、繊細で色彩豊かな「ヴェネツィアングラス」と、立体的に光り輝く「ステンドグラス」という2つの特長を有する「ヴェネツィアン・ステンドグラス」を新たに開発、2026年2月より、一般発売を開始致します。
【2026ピュア・ヴェネツィアンステンドパンフ】 https://x.gd/DcrkL
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340140/images/bodyimage1】
「ヴェネツィアングラス」は、イタリアのムラーノ島で1000年近くにわたり作られてきた、ハンドメイドの伝統工芸ガラスで、一点一点異なる独特の風合いが特長です。光の当たり方で色彩も変わって見えるのですが、これは高度な職人技術の賜物で王侯貴族の方々にも愛された高級工芸品です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340140/images/bodyimage2】
セブンホームの「ステンドグラス」も、熟練の職人が手作業でガラスピース一つ一つを切って削って磨き、デザインを成す金属（ケーム）にジグソーパズルのように組み入れて制作するものです。更にセブンホームの「ステンドグラス」は、通常3mm厚の色ガラスの中に、5mm厚のガラスのフチを削って磨いた「面取りガラス」を交え、乱反射で立体的に光り輝きます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340140/images/bodyimage3】
「ヴェネツィアングラス」は、一般的にはアクセサリーやランプ、小物等で愛用されていますが、このたびの「ヴェネツィアン・ステンドグラス」は、日々の暮らしの中で同時に、「ヴェネツィアングラス」と「ステンドグラス」がお楽しみいただける二刀流のインテリア/装飾品です。
更に、セブンホームの「ヴェネツィアン・ステンドグラス」は、お好みのサイズ・デザインでのフルオーダーも承れるうえ、それを強化ガラスでサンドした「三層構造」で仕上げます。ですので、強固で耐久性に優れており、窓やドアなどに組み入れてインテリア建材としてもご堪能いただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340140/images/bodyimage4】
セブンホームは、創業30年目を迎えたステンドグラス専門メーカーで、これまでに10万枚を超えたステンドグラスを提供してまいりました。このたびの新たな提案「ヴェネツィアン・ステンドグラス」、是非お楽しみください。
「ヴェネツィアン・ステンドグラス」規格品希望小売価格：
規格サイズ縦200mmx横200mmx厚み18mmで、25,000円～38,000円（税別）。
規格サイズ縦300mmx横300mmx厚み18mmで45,000円～58,000円（税別）。
また、規格サイズ縦200mmx横200mmx厚み18mm専用のロートアイアンフレームもご用意しております。壁掛け用6タイプと、置き型用2タイプからお好きなものをお選びいただけます（ロートアイアンフレームの希望小売価格は20,000円～22,000円（税別））。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340140/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社セブンホーム
【2026ピュア・ヴェネツィアンステンドパンフ】 https://x.gd/DcrkL
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340140/images/bodyimage1】
「ヴェネツィアングラス」は、イタリアのムラーノ島で1000年近くにわたり作られてきた、ハンドメイドの伝統工芸ガラスで、一点一点異なる独特の風合いが特長です。光の当たり方で色彩も変わって見えるのですが、これは高度な職人技術の賜物で王侯貴族の方々にも愛された高級工芸品です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340140/images/bodyimage2】
セブンホームの「ステンドグラス」も、熟練の職人が手作業でガラスピース一つ一つを切って削って磨き、デザインを成す金属（ケーム）にジグソーパズルのように組み入れて制作するものです。更にセブンホームの「ステンドグラス」は、通常3mm厚の色ガラスの中に、5mm厚のガラスのフチを削って磨いた「面取りガラス」を交え、乱反射で立体的に光り輝きます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340140/images/bodyimage3】
「ヴェネツィアングラス」は、一般的にはアクセサリーやランプ、小物等で愛用されていますが、このたびの「ヴェネツィアン・ステンドグラス」は、日々の暮らしの中で同時に、「ヴェネツィアングラス」と「ステンドグラス」がお楽しみいただける二刀流のインテリア/装飾品です。
更に、セブンホームの「ヴェネツィアン・ステンドグラス」は、お好みのサイズ・デザインでのフルオーダーも承れるうえ、それを強化ガラスでサンドした「三層構造」で仕上げます。ですので、強固で耐久性に優れており、窓やドアなどに組み入れてインテリア建材としてもご堪能いただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340140/images/bodyimage4】
セブンホームは、創業30年目を迎えたステンドグラス専門メーカーで、これまでに10万枚を超えたステンドグラスを提供してまいりました。このたびの新たな提案「ヴェネツィアン・ステンドグラス」、是非お楽しみください。
「ヴェネツィアン・ステンドグラス」規格品希望小売価格：
規格サイズ縦200mmx横200mmx厚み18mmで、25,000円～38,000円（税別）。
規格サイズ縦300mmx横300mmx厚み18mmで45,000円～58,000円（税別）。
また、規格サイズ縦200mmx横200mmx厚み18mm専用のロートアイアンフレームもご用意しております。壁掛け用6タイプと、置き型用2タイプからお好きなものをお選びいただけます（ロートアイアンフレームの希望小売価格は20,000円～22,000円（税別））。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340140/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社セブンホーム
プレスリリース詳細へ