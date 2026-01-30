海外輸出基本ガイド 第10～14回を新たに公開 ～中小メーカーの海外展開を成功に導く実践ノウハウを紹介～
ソリッド株式会社（所在地：大阪市、代表取締役：徳岡達人）は、海外展開を目指す企業向けに連載している「海外輸出基本ガイド」シリーズの第10回～第14回を新たに公開しました。
本シリーズは、海外輸出の基本知識から販路拡大までをステップごとに解説するもので、前回の第8～9回では「販路の広げ方」や「ISO認証」を取り上げました。
今回の第10～14回では、海外輸出体制の構築や取引実務、ニッチ市場での戦い方に加え、中東市場への挑戦や海外で評価される日本製品の条件などを取り上げています。
実務から戦略、成功事例まで、より実践的で具体的な海外展開のヒントを紹介しています。
■今回公開したコラム（第10～14回）
第14回（2026年1月30日）
海外市場で売れる商品とは?日本製品が世界で評価される5つのポイントと成功事例
https://global.solid-corp.com/column/184/
第13回（2025年12月18日）
海外取引でトラブルを防ぐために知っておきたい基本実務
https://global.solid-corp.com/column/176/
第12回（2025年12月17日）
ニッチ市場で勝つ日本製品を、どのように海外へ売るか
https://global.solid-corp.com/column/171/
第11回（2025年12月3日）
チャンスを逃さない!海外輸出体制を整えるステップとは
https://global.solid-corp.com/column/165/
第10回（2025年10月20日）
初心者でも安心!輸出取引のリスク管理と代金回収サポート
https://global.solid-corp.com/column/158/
■シリーズ概要
海外ビジネスお役立ちコラムでは、これから海外展開を始めたい中小企業やメーカーに向けて、
- 市場調査の方法
- 商談・展示会の活用法
- 販売パートナーとの関係づくり
など、実務に直結するノウハウや事例を分かりやすく紹介しています。
これらのコラムは、海外販路を開拓したい企業に向けた“実践ガイド”として活用できる内容です。
■コラム一覧ページ
・海外ビジネスお役立ちコラム
https://global.solid-corp.com/column/
■今後の展開
当社は今後も、日本製品を世界に広めたい企業に向けて、輸出・海外展開に役立つ情報を継続的に発信してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340469/images/bodyimage1】
配信元企業：ソリッド株式会社
