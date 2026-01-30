湿式放射冷却装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（天井放射冷却装置、床放射冷却装置、壁放射冷却装置）・分析レポートを発表
2026年1月30日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「湿式放射冷却装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、湿式放射冷却装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
【市場概要】
最新の調査によると、世界の湿式放射冷却装置市場規模は2024年に1359百万ドルと評価されており、2031年には1879百万ドルへ拡大すると予測されています。
調査期間中の年平均成長率は4.8%です。本レポートでは、米国の関税制度の現状と国際的な政策対応を踏まえ、競争環境の構造、地域経済の動向、供給網の強靭性に与える影響を多角的に分析しています。省エネルギー性と快適性を両立する空調技術への関心の高まりを背景に、市場は安定した成長を続けています。
________________________________________
【製品および技術の概要】
湿式放射冷却装置は、水の蒸発作用と放射による熱交換を利用して室内温度を低下させる冷却技術です。天井、壁、床などに設置された配管やパネル内に冷水を循環させ、周囲の熱を吸収し、蒸発によって放熱する仕組みです。室内全体に均一な温度分布をもたらし、従来型空調に比べてエネルギー効率が高い点が特長です。主に建築物において、快適な室内環境の実現を目的として導入されています。
________________________________________
【調査内容と分析手法】
本レポートは、世界の湿式放射冷却装置市場を対象に、定量分析と定性分析の両面から包括的に整理しています。メーカー別、地域別、国別、製品種類別、用途別に市場を分析し、競争状況、需給動向、市場需要の変化要因を明らかにしています。また、選定された競合企業の企業概要や製品事例、2025年時点における一部主要企業の市場占有状況の推計も提示されています。
________________________________________
【市場規模予測と主要指標】
市場規模および将来予測は、2020年から2031年までを対象に、消費金額、販売数量、平均販売価格の観点から示されています。これらの指標は地域別および国別に加え、製品種類別、用途別に整理されており、各市場セグメントの成長性や構造的特性を把握することが可能です。
________________________________________
【調査目的】
本調査の目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすること、湿式放射冷却装置の成長可能性を評価すること、製品種類別および用途別の将来成長を予測すること、そして市場競争に影響を与える要因を分析することです。これにより、中長期的な事業戦略や投資判断に資する情報提供を行っています。
________________________________________
【主要企業の動向】
本レポートでは、BEKA、Comfort Systems USA, Inc.、Giacomini S.P.A.、Jardine Engineering Corporation (JEC)、Messana Inc.、MrPEX Systems、Oorja Energy Engineering Service Pvt Ltd、PillarPlus、REHAU、SusPowerなどの企業を対象に、企業概要、販売数量、売上高、価格水準、利益構造、製品構成、地域展開、最近の動向を整理しています。各社は省エネルギー技術や建築用途への適応力を強みに、市場内での競争力向上を図っています。
________________________________________
【市場区分と用途別動向】
市場は製品種類別に天井放射冷却装置、床放射冷却装置、壁放射冷却装置に区分されています。用途別では住宅用、産業用、商業用に分類されており、特に商業施設や大規模建築物での導入拡大が市場成長を後押ししています。用途ごとの成長動向を把握することで、有望な市場分野が明確になります。
