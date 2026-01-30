電子コミック『枕アイドル～芸能界禁断のリアル ～』、2026年1月31日より Kindle を含む全主要電子書店で配信開始
話題の電子コミック『枕アイドル』（原作：新堂冬樹／作画：有希うさぎ）は、2026年1月31日（金）よりAmazon Kindleストアを含む全主要電子書店での配信が開始されることが決定しました。
本作は、華やかなアイドル業界の裏側に潜む欲望と現実をリアルに描いた“業界サスペンス”。夢を追う少女たちの光と影、成功の代償として突きつけられる過酷な選択を濃密なストーリーで描き出します。
現在、Kindle、Renta!、楽天Kobo、BookLive!、ブックウォーカーにて予約受付を実施しています。
■ 予約受付中ストア
Kindle
https://bit.ly/49RHN20
Renta!
https://bit.ly/3NyvizF
楽天Kobo
https://bit.ly/4k4wZAU
BookLive!
https://bit.ly/4bgPDTO
ブックウォーカー
https://bit.ly/3Z44p99
※ そのほかの主要電子書店でも順次予約開始
■ 作品の見どころ
● アイドル業界の“リアル”に踏み込んだ衝撃作
表舞台のきらびやかさとは裏腹に、裏側で交錯する思惑と取引を赤裸々に描写。
● 心理描写に重きを置いた濃密な人間ドラマ
主人公を取り巻く人物たちの選択が、物語を加速させます。
● 先行配信で話題沸騰
読者からは「リアルすぎる」「続きが気になる」といった声が多数寄せられています。
最新情報は、各電子書店の配信ページおよび公式告知をご確認ください。
■ 作品概要
● 作品名：枕アイドル～芸能界禁断のリアル ～
● 原作：新堂冬樹
● 作画：有希うさぎ
● ジャンル：ドラマ／業界サスペンス
● 配信開始日：2026年1月31日（金）
配信元企業：株式会社サイゾー
