【大学向けAI活用】大学のオリエンテーションの一部をデジタル化。WriteVideoで新入生向け動画を作成し、時間と手間を削減
株式会社X（所在地：東京都港区虎ノ門）は、AI動画生成サービス「WriteVideo」において、大学・高等教育機関向けの新機能を拡充したことをお知らせいたします。これにより、新入生オリエンテーションや学内ルールの説明などを動画で自動作成できるようになり、大学職員の業務負担を大幅に軽減します。
■大学が直面する「伝える業務」の課題
大学では、毎年のように繰り返される入学時オリエンテーション、履修ガイダンス、キャンパスルール説明などの対応に、多くの教職員の工数が割かれています。また、昨今の多様化する学生ニーズや、対面参加が難しい状況下においても、情報を平等に届ける手段が求められていました。
＜大学での主な活用シーン＞
・入学式前後のオリエンテーション動画化（履修登録・施設案内・図書館の使い方など）
・交換留学生や留学生向けの多言語オリエン動画作成
・学内ルールやハラスメント防止、SNS利用などの啓発動画の作成
・大学院向けの研究指導方針の説明動画化
・学部・学科ごとの個別説明にも対応可
URLをワンクリックするだけで簡単に動画が再生されるようになったと好評です。
■「WriteVideo」について
このサービスは、文章を書くだけでAIが自動的にナレーション付きの動画を作成し、企業の教育・研修領域におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）を強力にサポートします。
また、既存資料（Word,PowerPoint等）をアップロードするだけで、自動的にナレーション付き動画が作成されます。
■導入大学からの声
「年度ごとに同じ内容を説明する手間がなくなり、他の業務に集中できる」
「動画なので学生が何度も見返せる点が好評」
「留学生にも同じコンテンツを多言語で提供できるようになり、案内の質も平準化できた」
資料ダウンロードやデモはこちらから
https://www.writevideo.ai/
■WriteVideoの使い方
―― 既存資料を起点に、日本語・多言語動画を作成・運用できる制作フロー ――
(1) ファイルをアップロードし、反映範囲を指定して動画作成を開始
WriteVideoでは、PowerPoint、Word、PDFなどの資料をアップロードすることで、動画作成を開始できます。
PowerPointファイルをアップロードする際には、
スライドのデザインをどこまで動画に反映させるか、
テキストや図表などの情報をどの粒度で取り込むか
といった点を調整することが可能です。
既存スライドのレイアウトや配色を活かす形で動画化することも、
内容のみを抽出して動画向けに再構成することもでき、
資料の性質や用途に応じた取り込み方を選択できます。
これにより、研修資料や業務マニュアル、説明用スライドなどを、
動画用に一から作り直す必要がありません。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340455/images/bodyimage1】
(2) 構成案と台本を生成し、内容を修正
アップロードされた資料をもとに、動画全体の流れを示す構成案と、ナレーション用の台本が自動生成されます。
構成案は、情報をどの順序で伝えるかを整理した設計情報で、
動画として視聴されることを前提に、説明の区切りや場面構成が整理されています。
生成された台本や構成は編集画面上で修正でき、
文章表現の調整、説明順の変更、不要部分の削除などを行うことが可能です。
既存資料の内容を確認しながら、動画として伝わる形に整える工程を、この段階でまとめて行えます。
