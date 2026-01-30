【製薬DX導入】臨床試験の手順を動画で統一。WriteVideoで研究・開発の情報共有を強化
株式会社X（所在地：東京都港区虎ノ門）は、2024年10月1日にリリースしたAI動画生成サービス「WriteVideo」において、製薬業界・医療研究機関での導入が急増していることを受け、研究開発部門や臨床試験業務への新たな提案を開始いたしました。
■製薬・医療研究の現場が抱える情報共有の課題
臨床試験や医薬品開発の現場では、以下のような情報伝達や人材教育の課題が数多く指摘されています。
・プロトコルや試験手順の認識違いによるヒューマンエラー
・CRAやCRCなど多職種間の情報共有の手間
・拠点・支店ごとでの教育内容のバラつき
・外部パートナーや新任スタッフへの導入教育の非効率
こうした中で、誰でも同じ内容を簡単に学べる仕組みとして、「WriteVideo」の導入が広がっています。
■「WriteVideo」について
「WriteVideo」は、テキストを入力するだけで、AIがナレーション付きの動画を自動生成するクラウド型ツールです。WordやPowerPointといった既存資料をアップロードするだけで、数分で視聴可能な研修・説明動画を作成できます。
動画はURLで共有できるため、時間・場所に縛られず、研究・開発業務の合間にも手軽に視聴できます。
■製薬・医療研究現場での活用シーン
・臨床試験の手順統一マニュアルの動画化
・SOP（標準作業手順書）の可視化と習熟度向
・CRA・CRC・SMO向けの業務研修
・GCP・被験者対応の基本マナー教育
・研究所内のルール・セキュリティ対策の共有
・海外拠点・外部委託先への多言語対応動画による教育
「同じ研修を繰り返し行う負担が軽減された」、「外部パートナーにも同一品質の情報を届けられる」、
「拠点をまたいだプロジェクトでも、全員の理解度が平準化できる」といった声が導入企業から寄せられています。
■導入実績と成果
2024年10月のサービスリリース以降、製薬企業、医療機関、大学の研究室、CROなどでの導入が拡大。
リリースから3か月で契約率30%、前年比150％の成長を記録しました（2025年2月時点）。
「情報の伝達ミス削減」「教育コストの削減」「社内DXの加速」といった成果が報告されています。
下記より、WriteVideoの詳細資料をダウンロードいただけます。
サービスに興味をお持ちの方はぜひダウンロードください。
https://www.writevideo.ai/
■WriteVideoの使い方
―― 既存資料を起点に、日本語・多言語動画を作成・運用できる制作フロー ――
(1) ファイルをアップロードし、反映範囲を指定して動画作成を開始
WriteVideoでは、PowerPoint、Word、PDFなどの資料をアップロードすることで、動画作成を開始できます。
PowerPointファイルをアップロードする際には、
スライドのデザインをどこまで動画に反映させるか、
テキストや図表などの情報をどの粒度で取り込むか
といった点を調整することが可能です。
既存スライドのレイアウトや配色を活かす形で動画化することも、
内容のみを抽出して動画向けに再構成することもでき、
資料の性質や用途に応じた取り込み方を選択できます。
これにより、研修資料や業務マニュアル、説明用スライドなどを、
動画用に一から作り直す必要がありません。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340453/images/bodyimage1】
(2) 構成案と台本を生成し、内容を修正
アップロードされた資料をもとに、動画全体の流れを示す構成案と、ナレーション用の台本が自動生成されます。
