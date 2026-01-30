アフィリエイト関係者向け『SEOセミナー2026』を一般社団法人日本アフィリエイト協議会（JAO）主催で、2026年2月18日（水）午後に東京・渋谷の会場とオンラインで無料ハイブリッド開催
アフィリエイト・プログラムの業界団体「一般社団法人 日本アフィリエイト協議会（JAO）」主催で、株式会社サイバーエージェントSEOラボ 研究室の木村賢室長にご協力頂き、2026年2月18日（水）午後にアフィリエイト関係者向けSEOセミナー2026を東京・渋谷の会場とオンライン形式で無料開催致します。
◇アフィリエイト関係者向け『SEOセミナー2026』公式ページ
https://www.japan-affiliate.org/news/seo260218/
当日のSEOセミナーでは、個人・個人事業主・中小企業のアフィリエイトサイト運営者の方を主な対象に、AI時代における「検索」の移り変わりや対応について、実際のデータを交えながら木村室長にご講演頂きます。
また、2月18日（水）はSEOセミナー終了後、講師の木村室長や日本アフィリエイト協議会スタッフも交えた「アフィリエイト＆SEO懇親会」を渋谷で開催致します。ご都合つく方は夜の懇親会もご参加ください（※懇親会にもご参加頂ける場合は会費4,000円）。
日本アフィリエイト協議会の一般会員は現地参加のみの受け付けとなります。正会員と賛助会員は現地参加に加え、オンライン視聴参加もお選び頂けます。また、セミナー開催後の録画配信もご視聴頂けます。
2026年2月18日（水）のSEOセミナー2026に参加・視聴を希望頂ける方は、定員が埋まる前、もしくは【2月16日（月）正午】までに会員向けメールマガジンやSlackグループページに記載のSEOセミナー専用申込フォームからお申し込みをお願い致します。
★年会費無料の一般会員もSEOセミナー2026に無料でご参加頂けます★
一般社団法人日本アフィリエイト協議会（JAO）に会員登録頂いていない方は、まずは一般会員としてご登録頂き、SEOセミナー2026に現地参加のお申し込みを頂ければ幸いです。正会員登録頂ければオンライン視聴参加とセミナー後の録画視聴もお申込み可能です。
▽日本アフィリエイト協議会（JAO）会員登録の詳細＆申込はコチラ▽
https://www.japan-affiliate.org/registration/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【概要】SEOセミナー2026
https://www.japan-affiliate.org/news/seo260218/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■日時： 2026年2月18日（水） 13:15～16:30 （受付＆配信開始13:00～）
■主催： 一般社団法人 日本アフィリエイト協議会（JAO）
■会場： 東京・渋谷駅から徒歩圏内のセミナールーム
■参加形式： １）現地参加（JAO正会員、賛助会員、一般会員）
※東京・渋谷駅から徒歩圏内のセミナールーム
２）オンライン視聴参加（JAO正会員と賛助会員のみ）
３）録画視聴（JAO正会員と賛助会員のみ）
■定員： 現地参加は先着30名、オンライン視聴は無制限
※法人正会員の場合、現地参加は１社につき２名まで可能
■締切： 定員になり次第、もしくは2026年2月16日（月）正午まで
※録画視聴は3月19日（木）正午まで受付、3月22日（日）24時まで配信
■費用： 無料（※アフィリエイト＆SEO懇親会にも参加頂ける場合は会費4,000円）
■対象： 一般社団法人日本アフィリエイト協議会（JAO）会員限定
■注意事項：
・一般社団法人日本アフィリエイト協議会（JAO）会員限定の企画となります。
・一般会員の方でアフィリエイトの取り組み状況が確認できない場合は受付できません。
◇アフィリエイト関係者向け『SEOセミナー2026』公式ページ
https://www.japan-affiliate.org/news/seo260218/
