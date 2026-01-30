ゴマブックスで配信中の『極道ステーキDX』が総ダウンロード数で53万ダウンロードを突破！
ゴマブックス株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：赤井仁）は、現在同社で配信中の『極道ステーキDX』が総ダウンロード数で53万ダウンロードを突破！（2026年1月30日12時時点）したことを発表いたします。これを記念して『極道ステーキDX』は2026円1月30日から2月14日（23時59分）までキャンペーン価格で販売中です。
【キャンペーン詳細】
タイトル：『極道ステーキDX』
期間：1月30日（金）～1月14日（土）
価格：1巻2巻3巻 無料、4～10巻110円（税込）
商品URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B078MP93BB
【作品紹介】
タイトル：『極道ステーキDX』
著者：工藤かずや (著), 土山しげる (著)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340514/images/bodyimage1】
〈内容〉
一千億円の資産を持つ関馬財閥の御曹司財閥総帥・関馬秀次は、大学卒業と同時に実力本位のヤクザ社会に就職を決めた。
極道の社会で父親を越えるべくノシ上がる男の生き様を描いた痛快極道アクション！！
会社名：ゴマブックス株式会社
代表者：代表取締役 赤井仁
所在地：東京都港区虎ノ門３丁目８番25号
近鉄虎ノ門ビル701
TEL：03-5468-8370
FAX：03-5468-8371
URL：http://www.goma-books.com/
Twitter：@gomabooks
facebookページ：http://bit.ly/2zvgZ6C
配信元企業：ゴマブックス株式会社
【キャンペーン詳細】
タイトル：『極道ステーキDX』
期間：1月30日（金）～1月14日（土）
価格：1巻2巻3巻 無料、4～10巻110円（税込）
商品URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B078MP93BB
【作品紹介】
タイトル：『極道ステーキDX』
著者：工藤かずや (著), 土山しげる (著)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340514/images/bodyimage1】
〈内容〉
一千億円の資産を持つ関馬財閥の御曹司財閥総帥・関馬秀次は、大学卒業と同時に実力本位のヤクザ社会に就職を決めた。
極道の社会で父親を越えるべくノシ上がる男の生き様を描いた痛快極道アクション！！
会社名：ゴマブックス株式会社
代表者：代表取締役 赤井仁
所在地：東京都港区虎ノ門３丁目８番25号
近鉄虎ノ門ビル701
TEL：03-5468-8370
FAX：03-5468-8371
URL：http://www.goma-books.com/
Twitter：@gomabooks
facebookページ：http://bit.ly/2zvgZ6C
配信元企業：ゴマブックス株式会社
プレスリリース詳細へ