野球用18インチ塁ベース販売について
◇概要◇
内外ゴム株式会社（本社：兵庫県明石市、代表取締役社長 土井 正孝、以下「内外ゴム」）は、
メジャーリーグベースボール(以下「MLB」)において採用されている、野球用18インチ塁ベースの
販売を開始いたしましたので、ご案内申し上げます。
MLBでは、走者と野手の接触リスクを低減し、安全性を向上させることを目的として、従来サイズ
よりも大きい18インチベースが採用されています。ベースサイズを拡大することで、走塁時・プレー時の
踏み分けがしやすくなり、衝突や怪我の発生抑制につながるとされています。
なお、日本野球機構（NPB）においても、18インチベースの導入が現在検討されています。
◇商品詳細◇
品 番：138949
商品名：野球用 18インチ塁ベース 1枚（ベース止め金具＋埋め込み金具セット）
定 価：1セット 37,800円（税別）
サイズ：45.7cm × 45.7cm（18インチ四方）
重 量：合計10.4kg(ベース単体/6.5kg)
素 材：ゴム／ポリウレタン
カラー：ホワイト
生産国：台湾
特 徴：接触プレー・怪我のリスクを軽減。国際基準対応(MLB・WBCにて採用)
※金具部分が細いタイプをご希望のお客様は、別途お問い合わせ下さい。
発売日：2026年1月30日（金）
◇会社概要◇
会社名：内外ゴム株式会社
代表者：代表取締役社長 土井 正孝
所在地：兵庫県明石市魚住町西岡2050番地
TEL：078-944-0650(代表)
URL：https://www.naigai-rubber.co.jp
E-Mail：kobe-sport@naigai-rubber.co.jp
事業内容：コム製品の製造及び販売
◇本件に関するお問い合わせ先◇
内外ゴム株式会社 神戸スポーツ用品部：仙場
TEL(078)360-1362
E-Mail: kobe-sport@naigai-rubber.co.jp
所在地:〒650-0023
兵庫県神戸市中央区栄町通 4丁目1番10号(新和ビル 7F)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340509/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340509/images/bodyimage2】
配信元企業：内外ゴム株式会社
内外ゴム株式会社（本社：兵庫県明石市、代表取締役社長 土井 正孝、以下「内外ゴム」）は、
メジャーリーグベースボール(以下「MLB」)において採用されている、野球用18インチ塁ベースの
販売を開始いたしましたので、ご案内申し上げます。
MLBでは、走者と野手の接触リスクを低減し、安全性を向上させることを目的として、従来サイズ
よりも大きい18インチベースが採用されています。ベースサイズを拡大することで、走塁時・プレー時の
踏み分けがしやすくなり、衝突や怪我の発生抑制につながるとされています。
なお、日本野球機構（NPB）においても、18インチベースの導入が現在検討されています。
◇商品詳細◇
品 番：138949
商品名：野球用 18インチ塁ベース 1枚（ベース止め金具＋埋め込み金具セット）
定 価：1セット 37,800円（税別）
サイズ：45.7cm × 45.7cm（18インチ四方）
重 量：合計10.4kg(ベース単体/6.5kg)
素 材：ゴム／ポリウレタン
カラー：ホワイト
生産国：台湾
特 徴：接触プレー・怪我のリスクを軽減。国際基準対応(MLB・WBCにて採用)
※金具部分が細いタイプをご希望のお客様は、別途お問い合わせ下さい。
発売日：2026年1月30日（金）
◇会社概要◇
会社名：内外ゴム株式会社
代表者：代表取締役社長 土井 正孝
所在地：兵庫県明石市魚住町西岡2050番地
TEL：078-944-0650(代表)
URL：https://www.naigai-rubber.co.jp
E-Mail：kobe-sport@naigai-rubber.co.jp
事業内容：コム製品の製造及び販売
◇本件に関するお問い合わせ先◇
内外ゴム株式会社 神戸スポーツ用品部：仙場
TEL(078)360-1362
E-Mail: kobe-sport@naigai-rubber.co.jp
所在地:〒650-0023
兵庫県神戸市中央区栄町通 4丁目1番10号(新和ビル 7F)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340509/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340509/images/bodyimage2】
配信元企業：内外ゴム株式会社
プレスリリース詳細へ