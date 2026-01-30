合同会社Riberte、ひょうご産業SDGs認証事業に認証

合同会社Riberte

合同会社Riberte（本社：東京都中央区、代表者：森本翔、以下「当社」）は、ひょうご産業SDGs認証企業として認証されました。本プロジェクトは、兵庫県内の中小企業に対し、SDGsの普及啓発を行うとともに、SDGsの達成に向けて取り組む中小企業を支援することを目的としています。



■「ひょうご産業SDGs認証事業」について

ひょうご産業SDGs推進宣言企業を対象に、県がSDGsに関する取組を評価・認証する制度を通じて、宣言企業の取組のさらなる深化を促し、SDGs先進県を目指します。

ひょうご産業SDGs認証事業の詳細は、以下のURLをご覧ください。

https://web.hyogo-iic.ne.jp/sdgs/



■当社の認証について

合同会社Riberteは、理念である「ゆたかな未来のきっかけを。」に基づき、推進宣言事業として登録しました。SDGsの一環として、目標8「働きがいも経済成長も」に賛同し、当社社員一人ひとりが思い描く「豊かな未来像」と一致していると考えています。

宣言企業の取り組みの一環として認証への対応を進め、認証を取得することができました。

■合同会社Riberteについて

合同会社Riberteは、事業戦略の構想から業務改革、システムアーキテクチャ設計、PMO、本番稼働までをワンストップで支援するコンサルティング会社です。

個人のライフスタイルやビジョンに合わせ、自分で働き方をデザイン出来ることが当社の魅力です。「ゆたかな未来のきっかけを。」という理念のもと、一緒に働くパートナー一人ひとりが自己実現を果たすきっかけとなりたいと考えています。



会社HP ： https://www.riberte.jp/philosophy

wantedly：https://www.wantedly.com/companies/riberte_2024

所在地 ：東京都中央区銀座1‐12‐4 N&E BLD.7階

設立 ：2022年3月

代表者 ：森本 翔

事業内容：事業戦略の構想、業務改革、システムアーキテクチャの設計、PMO、等のコンサルティング事業