100%国産高麗人参の葉、茎、根を丸ごと使用し、高麗人参の栄養素を凝縮したサプリメント「SOWAKAPURE」を販売開始！

10年以上の研究により実現した最先端の高麗人参植物工場の運営・開発を行う株式会社YD-Plants（本社：神奈川県、代表取締役：山下大地）は、自社植物工場で丹精込めて栽培した国産高麗人参を使用したサプリメント「SOWAKAPURE（ソワカピュア）」を、2026年1月31日より「Makuake」にて先行販売いたします。衰退する国内高麗人参農家の課題を、植物工場の完全制御技術で解決。品質を保ちつつ栽培期間を1/4に短縮し、高効率生産・安定供給を実現しました。

【Makuakeプロジェクトページ】

https://www.makuake.com/project/ydplants/(https://www.makuake.com/project/ydplants/)

■ 開発の背景：希少な「国産高麗人参」を、より身近で安心なものに

存亡の危機にある「国産」の現状

古来より健康維持に重宝されてきた高麗人参ですが、現在、その国内自給率はわずか約1%にまで低迷しています。一度栽培すると数年間は土地の養分が枯渇する「連作障害」など、栽培の難しさが要因となり、国内の栽培農家は最盛期から約99%も減少してしまいました。 その結果、市場の多くは海外産に頼らざるを得ず、品質管理や残留農薬のリスクが大きな課題となっていました。

植物工場が実現した「栽培期間の短縮」と「管理栽培」

株式会社YD-Plantsは、この現状を打破するため、自社の高度な植物工場技術を活用しました。完全環境制御による効率的な生産体制を確立しました。 これにより、通常は収穫までに6年を要する高麗人参を、同等の品質を維持したまま約1/4の期間で栽培することに成功。徹底した環境管理のもと、安定した品質の国産高麗人参を供給することが可能となりました。

新ブランド「SOWAKAPURE」の誕生

「希少な国産素材の力を存分に活かし、余計なものを入れないこだわったサプリメントを届けたい」 この強い想いから、新ブランド「SOWAKAPURE」は誕生しました。日本の技術で育てた、安心・安全な高麗人参が、現代人の健やかな毎日を支えます。

■ 「SOWAKAPURE」3つの特徴

1. 自社植物工場による「完全プロデュース」

栽培開始から収穫まで、自社のクリーンな植物工場で管理。天候や外敵に左右されず、高麗人参の有用成分をしっかりと蓄えた状態で収穫しています。

2. 混じりけなし、国産高麗人参100％の贅沢

充填剤や保存料を極限まで排除。国産の高麗人参のみを原料として製造した、まさに「ピュア」なサプリメントです。

3. 安心・安全の国内一貫生産

栽培から加工まで、すべて日本国内で完結。植物工場だからこそ実現できる「トレーサビリティ（追跡可能性）」により、毎日安心して摂取いただける品質を保証します。

■ Makuakeプロジェクト概要

今回の発売を記念し、Makuake限定の特別価格にて先行販売を実施いたします。

プロジェクト名：研究者が怒り、10年かけて生んだ！「根・茎・葉」丸ごと高麗人参のサプリ

期間： 2026年1月31日 ～ 2026年2月27日

リターン例（数量限定）：

【早割】 15％OFF：SOWAKAPURE 1袋

【超早割】20％OFF：SOWAKAPURE 2袋

【超早割】30％OFF：SOWAKAPURE 4袋

【超早割】40％OFF：SOWAKAPURE 6袋

※いずれも数量限定となります。

■ 株式会社YD-Plantsについて

当社は、最先端の植物工場技術を通じて、食と健康の未来を創造するスタートアップ企業です。持続可能な農業の形を追求し、高付加価値な植物の栽培から製品開発までを一貫して手がけています。

10年にわたる研究と、専門家集団による技術革新

当社の強みは、MBAを持つ元経営コンサルタントの代表と、三菱電機や富士通といった大手電機メーカーの第一線で植物工場事業を牽引してきた技術者たちが結集したプロフェッショナルチームにあります。

10年以上に及ぶ研究歳月を経て培われた独自のノウハウを基盤に、苗の培養から育成、そして収穫に至るまでを自社で一気通貫で管理。テクノロジーを駆使した精密な制御により、これまでの農業では困難だった「高品質な植物の安定生産」を実現しています。

私たちはこの技術を核に、希少な国産素材の価値を再定義し、健やかな社会の実現に貢献してまいります。





会社名： 株式会社YD-Plants

所在地：神奈川県横浜市西区北幸二丁目10番48号 むつみビル3階

代表者： 山下大地

事業内容： 植物工場の運営、農産物の栽培・加工・販売

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社YD-Plants 広報担当：山下 E-mail：info-yd@ydplants.com