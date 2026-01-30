人・動物・お庭にやさしい除草剤！しっかり枯らす「草退治セーフシリーズ」新発売

KINCHO園芸株式会社

KINCHO園芸株式会社

家庭園芸用薬品・肥料等を製造販売するKINCHO園芸株式会社（本社：東京都中央区/代表取締役社長：森本 義之）は、お庭にやさしく、ご家庭で使いやすい除草剤「草退治セーフシリーズ シャワータイプ グリーンスキットシャワー」を、2026年1月より全国で順次販売を開始しました。

「草退治セーフシリーズ シャワータイプ グリーンスキットシャワー」は、自然物に分解される成分を採用し、無臭タイプ・弱アルカリ性の農耕地用除草剤です。大切な草花や野菜、庭木の近くでも使えて、かけた雑草だけをすばやく枯らす、庭まわりの安心・快適なお手入れのパートナーです。

■「草退治セーフシリーズ シャワータイプ グリーンスキットシャワー」の特長

やさしいポイント１. 土に成分が残らない

人・動物・土・家にもやさしい

アミノ酸系の除草剤。成分は微生物により自然物に分解されて土に残りません。

やさしいポイント２. 無臭性・弱アルカリ性

イヤなニオイがなく、コンクリートや外壁を痛める成分ではありません。

やさしいポイント３. 植物の周囲で使える

成分は根から吸収されないので、庭木や花壇まわり、畑で使えます。雑草を枯らした後、すぐに種まきや植え付けができます。※2

■商品情報

商品名：草退治セーフシリーズ シャワータイプ グリーンスキットシャワー

容量： 2L入

価格： 1,375円（メーカー希望小売価格・税込）

販売場所： 全国のホームセンター、園芸店、ドラッグストア、各種ECサイト等

特長：

・家まわりの困った雑草をしっかり枯らす！

お困りのドクダミ・スギナ・タンポポ・カタバミや、問題雑草のオヒシバ等もしっかり枯らします。

・速く・しっかり効く！

最速２～5日で効きはじめ、しっかり枯らして最長2ヵ月間雑草を抑えます。※1

・植物の周囲で使える！

草花・野菜※２・庭木の周囲で使え、かけた雑草だけを枯らします。

※1：茎葉処理による雑草の抑草期間。後発生する雑草に効果はありません。

※2：適用表参照

▼詳しくはこちら

https://www.sc-engei.co.jp/guide/details/6355/

▼KINCHO園芸のホームページ

https://www.sc-engei.co.jp/

参考資料 KINCHO園芸株式会社について

【沿革】

1969年 10月 武田園芸資材株式会社設立

1989年 創立20周年 タケダ園芸株式会社に商号変更

1993年 製品開発センター完成

1999年 創立30周年

2001年 ホームページ開設

2002年 住化タケダ園芸株式会社に商号変更

2007年 11月 住友化学園芸株式会社に商号変更

2009年 創立40周年 「学校花壇＆菜園応援プロジェクト」スタート

2012年 ホームプロダクト部門を新設、家庭用日用品雑貨を発売開始

2019年 創立50周年

2024年 創立55周年

2025年 7月 KINCHO園芸株式会社に商号変更

【会社概要】

商 号：KINCHO園芸株式会社

代表者：代表取締役会長 上山 直英

代表取締役社長 森本 義之

設 立：1969年（昭和44年）10月3日

資本金：2億円

株 主： 大日本除虫菊株式会社

社員数：約90名

年 商：約80億円

事業内容：家庭園芸用薬品・肥料・資材等および花卉・緑化関連資材、家庭用日用品雑貨の製造と販売

主な取扱品目：

＜家庭園芸用＞

○殺虫殺菌剤／ベニカＸシリーズ、ベニカナチュラルスプレー、オルトランＣなど

○殺虫剤／スミチオン、オルトランシリーズ、アリアトールシリーズ、ナメトックスシリーズなど

○特定防除資材／ピュアベニカ

○殺菌剤／ベンレート水和剤、ダコニール1000、マイローズベニカBT殺菌粒剤など

○除草剤／草退治ストロングシリーズ、草退治セーフシリーズ、マイターフシリーズなど

○植物成長調整剤／ジベラ錠5、トマトトーンなど

○展着剤／ダイン

○肥料／マイガーデン、マイローズ、花工場シリーズ、MY PLANTS、エードボールCaなど

○バイオスティミュラント／X-ENERGY(エックスエナジー)シリーズ

〇活力剤／マイローズばらの活力液DX

〇資材類・その他／アースチェック液、MY PLANTS葉をきれいにするシートなど

＜緑化用＞

〇殺虫剤／GFオルトランカプセル