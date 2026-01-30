【くらしと節約に関する調査】昨年経費を節約した人は6割弱。節約した理由は「物価上昇」が4割強。昨年よりお金をかけたいものは「旅行」が2割、「趣味・娯楽・教養」が1割強

マイボイスコム株式会社

＜＜ TOPICS ＞＞

■昨年経費を節約した人は6割弱。節約した理由は「物価上昇」が4割強、「将来の生活に備えて」が3割強、「収入が少ない・減った」が約24％

■昨年よりお金をかけたいものは「旅行」が2割、「趣味・娯楽・教養」が1割強

マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：高井和久）は、19回目となる『くらしと節約』に関するインターネット調査を2026年1月1日～7日に実施しました。

2025年の満足度や節約した状況、今年お金をかけたいものなどについて聞いています。調査結果をお知らせいたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1733_1_46b73aba2be14fd583a8006949ba8743.jpg?v=202601300351 ]

1. 2025年の生活満足度

2025年の生活について満足できた人は、「非常に満足できた」「まあ満足できた」を合わせて6割弱です。女性の方がやや高く、男性では10・20代と70代で高くなっています。

満足できなかった人（「あまり満足できなかった」「まったく満足できなかった」の合計）は4割強です。男性30～50代ではいずれも5割前後で、他の層より比率が高くなっています。

2. 昨年1年間の節約度

昨年1年間に、経費を節約した人（「かなり節約した」「まあ節約した」の合計）は6割弱です。女性50代でやや高くなっています。

女性10・20代では、節約していない人（「あまり節約しなかった」「ほとんど節約しなかった」の合計）の比率が半数弱と他の層より高くなっています。

3. 昨年1年間に経費を節約した理由

昨年1年間に経費を節約した人が、節約した理由は（複数回答）、「物価上昇」が42.0％、「将来の生活に備えて」が33.8％、「収入が少ない・減った」が24.3％です。

「お金をためて使う目的があって」は10・20代、「子供の教育費の確保」は30～40代で高くなっています。女性70代では、「病気やケガなどいざというときのために貯蓄したい」が2位にあがっています。

※グラフの続きなど、より詳しいデータは【調査結果詳細】でご覧いただけます。

4. 今年節約を心がけようと思っている項目

今年節約を心がけようと思っている項目は（複数回答）、「食料品」が32.7％、「外食」が26.1％、「菓子・デザート類」「公共料金」が各2割強です。

「公共料金」「衣料品」は若年層で低くなっています。また、男性10～30代では、「特にない」が他の層より高くなっています。

5. 今年お金をかけたいと思っている項目

今年は昨年よりお金をかけたいと思っている項目は（複数回答）、「旅行」が20.1％、「趣味・娯楽・教養」が12.5％です。

「旅行」は女性60代でやや高く、男性30～40代でやや低くなっています。「特にない」は50.0％、女性若年層で低くなっています。

※グラフの続きなど、より詳しいデータは【調査結果詳細】でご覧いただけます。

6. 幸福感

今、自分が幸せだと思う人は、「非常にそう思う」「まあそう思う」を合わせて約56％です。

幸せだと思う人の比率は女性や高年代層で高い一方、男性30～50代では低くなっています。

＜＜ 回答者のコメント ＞＞

☆昨年1年間に節約したもの・出費を控えたもの（全4,424件）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1733_2_fa59b844f388399be7d80f8de116727e.jpg?v=202601300351 ]

＜調査結果詳細＞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1733_3_fcf0828812a706c53da778e714e79fc5.jpg?v=202601300351 ]

※調査結果の掲載・引用に関して(https://myel.myvoice.jp/user_data/citation)

こちらは、マイボイスコム(株)がインターネット調査（ネットリサーチ）で実施した自主調査結果です。

調査結果を掲載・引用いただく場合は、必ず「マイボイスコム調べ」もしくは「マイボイスコム(株)調べ」と表記をお願いいたします。

＜お問合せ＞

調査結果に関するお問い合わせは、以下のメールアドレスまでお願いいたします。

myel@myvoice.co.jp （MyEL担当）

＜会社概要＞

マイボイスコム株式会社

【代表者】 代表取締役 高井和久

【設 立】 1999年7月

【資本金】 1億6,183万円（資本準備金含む）

【事 業】 インターネット調査、オフライン調査、テキストマイニング、アンケートデータベース、AI分析サービス

【所在地】 東京都千代田区神田錦町3-17-11 榮葉ビル5階

【企業HP】 https://www.myvoice.co.jp/

マイボイスコムは、インターネット調査を中心に提供している伊藤忠グループのリサーチ会社です。

★調査に参加いただく「アンケートモニター」を募集しています。詳細はこちら(https://voice.myvoice.co.jp/info/visitor/)をご覧ください。