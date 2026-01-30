ワイン業界からキャリアを考える『ワインキャリア論』を柴田書店より出版！

ワインエクスペリエンス株式会社

広尾のワインスクール"WINE plus"等を運営するワインエクスペリエンス(株)は、柴田書店より2026年2月5日出版で、ワイン業界の第一線で活躍する30名の方々のキャリアの変遷を描いた『ワインキャリア論』を出版致します。

『ワインキャリア論』とは？

『ワインキャリア論』表紙

書籍名：ワインキャリア論

出版社：柴田書店

著者：WINE plus

執筆者：安藤 裕／(株)アルト・アルコ

価格：2,640円（税込）

購入リンク：Amazonリンク(https://www.amazon.co.jp/%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%82%A2%E8%AB%96-%E5%AE%89%E8%97%A4-%E8%A3%95/dp/4388353612)

概要

本書のテーマは、ワイン関係者のキャリア。いまワイン業界で活躍するさまざまな立ち位置の人びとが、現在地にたどり着くまでの歩みをまとめた、業界特化型のキャリアビジネス書となっています。

登場するのはソムリエ、生産者、インポーター、販売員、プロモーターなど多種多様。現在高評価を得ているソムリエがそこに至るまでの変遷が垣間見られるだけでなく、ワイン業界での生き方はソムリエ、生産者にとどまらないことを知ることができ、「ワインで食べていきたい」と考える人びとの羅針盤となる内容といえます。

本書のインタビュイーについて

『ワインキャリア論』インタビュイー画像一覧（掲載順）

本書では、業界の第一線で活躍する下記30名の方に取材協力をいただきました。

磯部晶子／etoile、岩崎麗／バルニバービ、大越基裕／アンディ、大塚麗子／リュクスジャポン、大橋健一／山仁、小原陽子／ライター、君嶋哲至／横浜君嶋屋、小松由加子／ワイナート、近藤佑哉／レカングループ、佐々木健太／WINE TRAIL、笹本由香理／シャンパーニュ委員会日本事務局、佐藤圭史／Cage Wine、情野博之／アピシウス、田上健一／ワインエクスペリエンス、戸澤祐耶／ラ・ボンヌターブル、中尾有／ウィルトス、永瀬喜洋／クアトロヴィーニ、西村一彦／西村酒店、秦亜吏加／ノーマ、藤巻暁／東急百貨店THE WINE、別府岳則／ワインインモーション、麿直之／Maro Wines、水上雅央／TATSUMI、森覚／アンダーズ東京、柳原亮／サントリー、山本昭彦／ワインレポート、梁世柱／La Mer、Carl Robinson／ジェロボーム、Jeremie Roumegoux／クラレンス・ディロン・ワンズ 、Laura Rhys／ガズボーン・エステート

＊敬称略、五十音順

本書執筆の経緯

本書は、ワインプラスのオンラインメディア企画「THEワインキャリア」(https://college.wineplus.jp/blogs/column/tagged/%E8%81%B7%E6%A5%AD%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%AE%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%B3)に端を発します。

ワインの仕事と聞くと、「ソムリエ」のイメージを持たれる方も多いですが、実は様々なところにワインの「プロ」は存在します。一方で、そのような様々な一流の姿はワインの現場の人々ですら詳しく知らないというのもまた事実です。

ワイン業界の新しいロールモデルを紹介することで、業界の若手、あるいはこれから業界に入ってくる方々に資するのでは、そういった思いでオンラインメディア企画は始まりました。

本書は、柴田書店さまのご協力のもと、オンラインの記事に大幅加筆・修正を行い、インタビュイーをはじめ多くの方の支えがあって、実現致しました。

本書籍に関連した企画・イベントについて

本書籍に関連した、ワイン業界におけるキャリア論、よりビジネス目線でのキャリア論についてのセミナー、講演等のご依頼・ご相談は下記メールアドレスまでお願い致します。

Mail：info@wineplus.jp

WINE plus／ワインプラスについて

ワインプラスショップ画像

2022年に誕生した、ワインを通したコミュニケーションの館。

『ワインを買う』『ワインを飲む』『ワインを識る』『ワインでつながる』の全てを体験できるワインの複合施設です。

第一線で活躍するソムリエ陣を講師に持ち、『ワインを楽しむ』ためのスクール事業や、インポート事業として世界各国のファインワインを取り扱いなど、複合的なワイン事業を展開しています。

⇒企業リンク：https://college.wineplus.jp(https://college.wineplus.jp/)