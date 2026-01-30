新商品🌂『Tsukumo Colors』2026年2月先行販売開始！

株式会社コパ・コーポレーション

株式会社コパ・コーポレーション（本社：東京都渋谷区／証券コード：7689）は、黒くないのに遮光率・UVカット率100%の折りたたみ傘 『Tsukumo Colors』 2026年2月2日(月)から応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」にて先行予約販売を開始します。

Makuakeプロジェクトページ

https://www.makuake.com/project/tsukumo_colors/

＜プロジェクト実施(販売)期間＞

2026/02/02 12:00 - 2026/02/23 22:00

Tsukumo Colorsの特徴

※各数値は生地の状態での測定値であり、傘本体の性能を表す数値ではありません。また、傘の構造上、縫い目や刺繍部分など、生地以外の箇所からは光が漏れることがあります。1. 新発想の特殊な三層構造で黒くないのに完全遮光※

「黒くないと紫外線を防げないのでは？」と思われる方も多いはず。Tsukumo Colorsの秘密は、特殊な「トリニティ三層構造」

表側（プロテクトクロス）と裏側（カラークロス）の生地の間に、真っ黒な「ブラックフィルム層」をサンドイッチのように挟み込むことによって、表も裏もカラー生地ながら、遮光・UVカットを非常に高いレベルで実現しました。

紫外線に反応するシートに、ブルーライトを当てて実験してみました。

Tsukumo Colorsは特殊な三層構造生地により、しっかりシャットアウト！

第三者機関の生地試験でも遮光率・UVカット率100%※を実現し、高級日傘と比べても遜色のないスペックになっています。

※JIS L 1925（紫外線遮蔽率） / JIS L 1055 A法（遮光率）による生地の試験結果であり、製品としての性能を保証するものではありません。また、傘の構造上、縫い目や刺繍部分など、生地以外の箇所からは光が漏れることがあります。経年やお手入れ方法により低下する場合がございます。

2. 選べる全6色！心踊るバイカラーデザイン

傘は単なる雨具ではなく、ファッションアイテムのひとつ。

だからこそ、Tsukumo Colorsは、機能性だけでなく、顔が明るく見える色味、そして、ファッションに合わせて選んでいただけるカラーバリエーションに徹底的にこだわりました。



表と裏で色が異なるこだわりのバイカラーデザインを採用。全6色のカラーバリエーションの中からお選びいただけます。

※表・裏のカラーはそれぞれ固定の組み合わせとなります。

内側も明るいカラーなので、光を反射するレフ板効果を発揮し、顔色が自然に明るく見えるのが嬉しいポイント！

従来の黒い裏地で顔が暗くなりがちだった悩みを解消し、お出かけをより華やかに演出します。

※左：従来品(99Tsukumo傘)、右：Tsukumo colors3. 温度上昇-18℃！※「涼しさ」への徹底したこだわり

Tsukumo Colorsは、単なる紫外線対策だけでなく、「暑さ対策」にもこだわりました。高出力ライトを手にかざしても、熱をほとんど通さず快適！

さらに、第三者機関での実際の試験データでも、遮熱率は51%※を記録！

傘内部の上昇温度をなんと18℃も抑えることに成功しています。

※遮熱性試験（JIS L 1951）による生地の試験結果であり、製品としての性能を保証するものではありません。また、傘の構造上、縫い目や刺繍部分など、生地以外の箇所からは光が漏れることがあります。

この高い遮熱性が、傘下の温度上昇を抑え、真夏の炎天下でもまるで木陰にいるような涼しさを実現しました。

4.毎日持ち運べる軽さと軽やかさを演出する細部のデザイン

長時間使う日傘だからこそ、軽さや持ちやすさも重要です。

骨組みや素材を厳選することで、

驚きの約220gという軽量化を実現！

iPhone17 pro Maxより軽く※2、バッグに入れても負担になりにくいので、毎日のお出かけに最適です。

※2 Apple公式サイトよりhttps://www.apple.com/jp/iphone-17-pro/specs/?utm_source=chatgpt.com

さらに、軽さだけでなく、細部にまでこだわりを追求しました。

5. 晴雨兼用で一年中活躍！驚きの25,000mm超の耐水圧

Tsukumo Colorsは晴雨兼用、日傘としての機能だけでなく、雨傘として生地の耐水性（水の染み込みにくさ）にもこだわりました。

耐水圧測定試験を実施し、「最低限これくらいの耐水性が必要」という業界水準（250mm）に対して、Tsukumo Colorsはなんと約25,000mm！

業界水準の約100倍の耐水性があるので、日傘としてだけではなく、雨の日も安心してお使いいただけます。

※試験方法：JIS L 1092 B法による生地の試験結果であり、製品としての性能を保証するものではありません。また、傘の構造上、縫い目や刺繍部分など、生地以外の箇所からは光が漏れることがあります。

黒くないのに完全遮光、顔も明るく見えて涼しい、軽くて雨でも安心。

Tsukumo Colorsは、ファッションも快適さもUV対策もすべて叶える、新発想の日傘です。

使用イメージ

開発ストーリー

日傘は「日焼け対策」だけではなく「涼しさ」「ファッション性」も大切。

見た目も機能も妥協せず、快適で楽しい日傘を届けたい--そんな想いで開発しました。

晴れの日はもちろん、曇りの日も、冬のレジャーも、紫外線は365日降り注いでいます。

毎日のお出かけのお供にぜひご活用ください。

製品仕様

＜商品名＞

Tsukumo Colors(ツクモ カラーズ)

＜カラー＞

＜素材＞

・傘生地の組成：ポリエステル100%（はっ水加工）

・親骨：軽量グラスファイバー

＜スペック＞

※1 各数値は生地の状態での測定値であり、商品本体の性能を表す数値ではございません。※2 経年やお手入れ方法により低下する場合がございます。

＜重量＞

220g

※重量には若干のズレが生じる場合がございます。

＜製造国＞

中国

会社概要

【 社 名 】株式会社コパ・コーポレーション

【 設 立 】1998年10月

【 資 本 金 】401百万円

【 代表取締役 】吉村 泰助

【 本 社 】〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南2-23-7 エビスパークヒルズ6F

【 主な事業内容 】実演販売を通じた商品の企画および卸・販売

【 企業サイト 】https://www.copa.co.jp/