学生と地域がつながる活動報告会を開催　管内３大学による石狩地域連携の取組

本取組は、「いしかり地域若者定着促進事業」の一環として、管内大学や市町村、地域関係者が連携し、学生による地域活動を支援することで、石狩地域への愛着醸成や地域理解の促進を図ることを目的に実施しています。

令和７年度は管内３大学がそれぞれ異なる地域をフィールドに、地域課題の解決に向けた実践的な取組を行い、2026年１月15日（木）に北海商科大学（札幌市）及び公立千歳科学技術大学（千歳市）、同年１月22日（木）に星槎道都大学（北広島市）において、石狩振興局との大学連携事業の一環として活動報告会を開催しました。

北海商科大学は当別町と連携し、現地でのフィールドワークを通じて地域の現状を把握しました。そこで得られた発見や知見をもとに、町内利用の促進につながる企画・提案に取り組みました。

星槎道都大学は北広島市と連携し、市内の飲食店を実際に訪問・取材し、「ぜひ行ってほしい美味しいお店」をテーマに調査を実施しました。料理の魅力や店舗の背景に加え、利用者目線での気づきを踏まえ、地域の魅力発信につながる提案を行いました。

また、公立千歳科学技術大学は千歳市と連携し、フィールドワーク等を通じて地域の実情や課題について理解を深めました。その成果を踏まえ、千歳市が抱える課題解決に向けた企画・提案を行いました。

本事業を通じて、学生は連携市町村の住民や事業者との交流を深めるとともに、地域と連携した情報発信の重要性を実践的に学びました。今後も、学生と地域が連携する取組を継続しながら、石狩地域の魅力を多様な視点で発信していきます。

当別町フィールドワークの様子（北海商科大学（札幌市））北広島市フィールドワークの様子（星槎道都大学（北広島市））活動報告会の様子（公立千歳科学技術大学 （千歳市））