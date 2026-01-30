訪日市場の勝ち筋と未来とは？ポスト4000万人時代を読み解く、日本最大級のインバウンドカンファレンス「インバウンドサミット2026」開催

株式会社MATCHA

2025年に訪日外国人旅行者数が4,000万人を突破し、日本の訪日市場は新たな成長フェーズに入りました。この節目を受け、日本経済新聞社と訪日市場に特化したメディアMATCHAが共同企画・運営に参画し、「インバウンドビジネスの勝ち筋」をテーマにした大規模イベント「インバウンドサミット2026」が、2026年3月4日（水）に開催されます。

空港・航空・鉄道・旅行プラットフォーム・テクノロジー・クリエイティブなど、官民のリーダーが一堂に会し、回復局面を越えた次の成長フェーズに向けて、インバウンドの構造や価値のあり方を多角的に議論します。

「インバウンドサミット2026」 特設WEBサイト：https://inbound-summit.com/(https://inbound-summit.com/)



■インバウンドサミットとは

インバウンドサミットは、訪日市場や観光分野に関わる官民のリーダーや実践者が集い、これからの日本の観光のあり方を議論する、日本最大級のインバウンドカンファレンスです。2020年にスタートし、2026年の開催で6回目を迎えます。

前回開催した「インバウンドサミット2024」では、オンラインと会場を組み合わせたハイブリッド形式で実施し、延べ4,000人以上が参加、40名のスピーカーが登壇するなど、大きな反響を集めました。

これまでの開催では、訪日市場に合わせたテーマを通じて、日本が訪日客に提供すべき価値や、選ばれ続ける観光のあり方を問い続けてきました。

2026年は、「インバウンドビジネスの勝ち筋」をテーマに、空港・鉄道・旅行プラットフォーム・メディアなど、訪日市場の最前線を担う官民のリーダーが一堂に会し、次の成長フェーズに向けた視点や課題を共有します。

株式会社MATCHA 代表取締役青木優 コメント

インバウンドを取り巻く環境は、いま大きな転換点にあります。単なる回復ではなく、「次の日本の観光」をどう描き、どう実装するかが問われています。インバウンドサミット2026では、現場で実際に起きている変化と、これから勝ち筋になる取り組みを共有したい。事業者、自治体、スタートアップ、それぞれの挑戦がつながり、新しい価値が生まれる場にしたいと考えています。日本の魅力を、世界にどのように届けるか？そういった議論を登壇者、参加者の方を交えて行いたいと思っています。ぜひ、多くの方のご参加をお待ちしています。

【インバウンドサミット2026 概要】

プログラム

10:40～11:40 基調講演「インバウンドビジネスの勝ち筋」

11:50～12:50 アフター万博「万博以後、関西の観光をどう盛り上げるか？」

13:00 - 14:00 交通・インフラ「日本の交通インフラの未来」

14:10 - 15:10 街づくり「再生と継承 - 新たな日本の街づくり」

15:20 - 16:20 AI「AIによるインバウンド観光の変革」

■株式会社MATCHAとは

「MATCHA」は、訪日・在日外国人向けに10言語展開、累計20,000記事以上の日本の情報が集まるメディアです。世界227の国と地域から、月間663万PV・333万UUのアクセスがあり、Facebookは全世界に104万人のフォロワーがいます。一方的な情報発信ではなく、ユーザーが本当に必要としている情報を盛り込み、長く読まれる、価値あるコンテンツを制作していることが特徴です。

日本最大級のメディア運営の知見を活かし、MATCHAメディアでのプロモーション実施、誰もが使える多言語情報発信ツール「MATCHA Contents Manager(MCM)」、リサーチから訪日向けの施略策定まで担うインバウンドマーケティング支援の3つの事業も展開。これまで累計360を越すクライアントのインバウンド課題をサポートしています。また、2020年から3年にわたり、日本全国のインバウンド事業者が一堂に会する「インバウンドサミット」の事務局として企画運営をしています。2024年は、約4,000名の申し込みがありました。

