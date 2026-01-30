2月10日(火)開催　日経社会イノベーションフォーラム「未来を創る国際標準化・国際ルールメイキング」にマカイラ代表取締役COO高橋朗が登壇

マカイラ株式会社

マカイラ株式会社のCOO高橋朗が、2026年2月10日(火)に日経ホールで開催される日経社会イノベーションフォーラム「未来を創る国際標準化・国際ルールメイキング」（主催：内閣府、日本経済団体連合会、日本経済新聞社）内の事例企業講演セッション及びパネルディスカッションに登壇いたします。

今回の事例企業講演では、「自動配送ロボット ー日本が安全基準策定をリード」をテーマに、講演を行います。

日経社会イノベーションフォーラム「未来を創る国際標準化・国際ルールメイキング」シンポジウム概要

企業や産業の発展を左右する重要な要素として、国際標準を戦略的に使いこなす重要性に対する認識が世界的にますます高まり、グローバル企業の活動や各国政府の動きが活発化しています。国際標準は、社会課題の解決に向けた先進的な技術やイノベーションの社会実装の促進に貢献するものであるとともに、国際的な競争優位性や、新たな国際市場を獲得するための重要な手段です。特にＤＸの進展や生成AIの能力向上が進み、異なる分野同士の融合・連携が進む一方、地政学的な対立や経済安全保障の重要性が高まっており標準を戦略的に活用する傾向が加速しています。

本シンポジウムでは今年策定された「新たな国際標準戦略」に基づく様々な取り組みや提言を産官学それぞれの立場から発信します。

このシンポジウム内、事例企業講演セッションとパネルディスカッションに、マカイラ代表取締役COOの高橋朗が登壇いたします。

マカイラ 代表取締役COO 高橋朗より

「ルール＝外部環境を所与のものと考えず、自らの利益と、社会・世界の利益を両立させるようなルールづくりを主導する・参画する」、「Rule Taker（ルールを受け容れる側）」ではなく「Rule Maker（ルールを創る側）」に。そんな発想が、国内外ともに企業・産業の競争・成長戦略を考えるうえで重要な時代になってきています。当日は、弊社が関与した「自動配送ロボット」において、国内法の改正、業界自主基準の制定、国際標準の制定の３つを有機的に進めていった事例をお伝えすることで、ルールメイキングによる市場創造・成長の可能性を感じていただきたいと思います。

イベント概要

開催日時：2026年2月10日(火) 13:00～16:50（予定）

会場：日経ホール

参加方法：こちらのURLよりお申し込みください

https://events.nikkei.co.jp/79497/

主催：内閣府、日本経済団体連合会、日本経済新聞社

マカイラ株式会社について

http://www.makairaworld.com

マカイラは、世の中を変革する技術やサービスのための「公共戦略コミュニケーション」を強みとする、コンサルティングファームです。「ADOVOCACY for CHANGEMAKERS」をミッションに、コミュニケーション領域全般の戦略立案・実行を強みに、テクノロジー、カルチャー、ソーシャルの3領域のイノベーションの社会実装を目指す変革者たちの支援を通して、社会変革を推進します。非市場戦略のコンサルティングから、政策リサーチ・政策提言、ロビイング、セクター間連携のコーディネーション、シンポジウム・イベント企画、メディア・リレーション、ブランディング開発やキャンペーン企画、各種のクリエイティブ制作など、広範なパブリックアフェアーズ活動を、多彩なプロフェッショナルが支援します。