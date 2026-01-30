新・薬用美白「ディオール スノー マイクロ インフューズド ローション 」

パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン株式会社

降り積もったばかりの新雪のように、ピュアで明るい透明感を追求する「ディオールスノー」。

この度、ディオールで初めて、医薬部外品としての6つの効果効能3をもつ薬用美白化粧水

「ディオール スノー マイクロ インフューズド ローション」が2026年2月20日（金）に登場します。

ディオール スノーは、ディオール ガーデンで育まれた純白の花・エーデルワイスの恵み※4を凝縮したE.P.I.※5リビールテクノロジーを搭載。

DNA理論“エピジェネティクス”に着目して、シミの原因に包括的にアプローチします。

進化した薬用美白ローションは、“美白”とともに、“ニキビを防ぐ”“ シワを改善する”など、6つの効能効果をもつ医薬部外品として進化。有用成分ナイアシンアミド※6を配合しています。

ビタミンE誘導体※7を閉じ込めた雪の結晶のような白いパールを採用。ジェルテクスチャーでみずみずしい潤いで満たし、キメの整ったなめらかな肌へ。雪のようにピュアな光を放つ、トーンアップした印象へと導きます。

6つの効能効果※3を持つ医薬部外品

雪のような透明感を目指す、ディオール スノー。肌の様々な側面に働きかけ、ピュアな明るさへと導きます。新しい薬用美白化粧水「ディオール スノー マイクロ インフューズド ローション」は、美白・ニキビを防ぐ・肌荒れを防ぐ・シワの改善・皮脂によるベタつきを防ぐ・日焼け後のほてりを防ぐ、6つの効能効果を持つ医薬部外品として進化しました。

エピジェネティクス分野のエキスパート、ディオールスノー

ディオール スノーはDNA研究に着目し、進化を重ねてきました。エピジェネティックス研究から、環境が引き起こすメラニン生成へもアプローチ、輝く肌へと導きます。

ディオール ガーデンで育まれた伝説のエーデルワイス

ディオール ガーデンで育まれる純白の花、エーデルワイス。スイスのディオール ガーデンで有機農法により栽培、手摘みで収穫されています。「雪の星」と呼ばれる花は、標高1,100mでも力強く成長し、雪や強い日差しなど厳しい環境にさらされながら優れた耐性を育み、純粋な白さを保ちます。このエーデルワイスの恵みを肌へ活かすため、独自の「E.P.I.※5リビール テクノロジー」を開発しました。

E.P.I.※5リビール テクノロジーに加えて、ナイアシンアミド※6を配合

ホワイトパールに閉じ込めたビタミンE誘導体※7とともに、

ビタミンC誘導体※8、トウキ根エキス※9、グリチルリチン酸※10を配合

雪の結晶のような白いパールに閉じ込めたビタミンE誘導体※7は、肌の上でカプセルが雪のように解けます。96%※11が自然由来成分。

ディオール フォーミュレーション

アジア イノベーションセンター

25年にわたり日本人の肌のための研究・開発・テストを実施しているディオール スノー。アジアイノベーションセンターでは、日本人を含めたアジア人女性の肌でテスト、ニーズにマッチする処方を開発しています。

※1 基底層

※2 メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ

※3 メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ、皮脂によるべたつきを防ぐ、日焼け後のほてりを 防ぐ、肌荒れを防ぐ、ニキビを防ぐ、シワを改善する

※4 エーデルワイスエキス（整肌成分）

※5 E.P.I. = エーデルワイス パーフェクティング イングリディエント

※6 ナイアシンアミド CD（有効成分）

※7 酢酸ＤＬ-α-トコフェロール（製剤の抗酸化剤）

※8 Ｌ-アスコルビン酸 2-グルコシド（製剤の抗酸化剤）

※9 トウキエキス（1）（整肌成分）

※10 グリチルリチン酸ジカリウム（有効成分）

※11 自然由来指数96%（水を含む）ISO16128準拠

新製品 ディオール スノー マイクロ インフューズド ローション（医薬部外品）

175mL 8,000円（本体価格） ／ 8,800円（税込価格）

2026年2月20（金） 発売予定

