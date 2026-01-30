2026年度「美容ライト脱毛安全講習会」「認定美容ライト脱毛技術者講習会」開催スケジュール決定

日本エステティック振興協議会

一般社団法人日本エステティック振興協議会（理事長 瀧川睦子）は、美容ライト脱毛の安全性向上と、業界全体の信頼性確保を目的として実施している「美容ライト脱毛安全講習会」および「認定美容ライト脱毛技術者講習会」の2026年度開催スケジュールを決定いたしました。

美容ライト脱毛は、エステティック業界において欠かすことのできない施術のひとつとして定着しています。一方で、施術に伴う安全管理や、関連法令・正しい知識の理解が、これまで以上に重要視される時代となっています。

■ 安全な施術は、正しい知識から

本講習会は、美容ライト脱毛に関わるすべての方が「安心して施術を行い、安心して施術を受けてもらう」ために必要な知識を体系的に学ぶことを目的としています。

皮膚や毛の基礎知識、機器の適切な取り扱い方法、事故を未然に防ぐための注意点、関係法令の考え方など、現場で役立つ実践的な内容をわかりやすく解説しています。

■ 現場で活きる“認定制度”

「認定美容ライト脱毛技術者講習会」では、一定水準以上の知識と理解を有する技術者を認定する制度として、多くのサロンや教育機関から注目されています。

認定制度を通じて、施術者一人ひとりの意識向上を促すとともに、サロン全体の信頼性向上や、利用者の安心感につながる仕組みづくりを目指しています。

■ 2026年度 講習会開催について

2026年度の講習会は、全国の受講者が学びやすいようEラーニングで実施いたします。

場所や時間にとらわれず、自身のペースで学習できる点も、多くの受講者から好評を得ています。

テストは、全国に300か所あるテストセンターにて行います。

開催日程や申込方法などの詳細は、下記公式サイトにてご確認いただけます。

▶ 公式サイト：http://esthe-jepa.jp/

■ 受講対象

・エステティックサロン従事者

・理美容関係者

・エステティック・理容・美容系専門学校の学生・教職員

・美容ライト脱毛の導入を検討している事業者 など

■ 業界の未来を見据えて

当会では、今後も美容ライト脱毛を取り巻く環境や社会的要請を踏まえながら、業界の健全な発展と、消費者の安全・安心の確保に貢献してまいります。

正しい知識と技術の普及を通じて、美容ライト脱毛がより信頼され、選ばれる施術であり続けることを目指します。

■ お問い合わせ先

一般社団法人日本エステティック振興協議会 事務局

TEL：03-5823-4755

FAX：03-3866-2600

公式サイト：http://esthe-jepa.jp/