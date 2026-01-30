第10回「ベストドレッサーカンパニー賞」WEB投票開始！

株式会社ボンマックス

株式会社ボンマックス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：外川雄一）が事務局を務め、オフィスレディースユニフォームを販売する10社が参加する「レディースユニフォーム協議会」主催の第10回『ベストドレッサーカンパニー賞』のWEB投票が開始されました。

毎年2月4日の「レディースユニフォームの日」を記念して行われる本企画は、今年で10回目を迎えます。特設ホームページ http://www.ladies-uniform.com/bd2026/ にて、2026年1月1日（木）より２月２８日（土）まで一般の方を対象にWEB投票を募集しております。

今年で10回目を迎えた、ベストドレッサーカンパニー賞◇ベストドレッサーカンパニー賞とは

「レディースユニフォームの日」として制定された毎年2月4日を記念し、2015年2月に開催されたのが「レディースユニフォーム ベストドレッサーカンパニー賞」です。

この賞は、レディースユニフォームをご愛用いただいている企業様から、最も素敵なユニフォーム着用写真とコメントを募集し、ノミネートされた企業を表彰するものです。同時に、レディースユニフォームの魅力と素晴らしさを広く知っていただくことを目的としています。

●第10回「ベストドレッサーカンパニー賞」 WEB投票特設ページ

特設ページ： http://www.ladies-uniform.com/bd2026/

投票期間：2026年1月1日（木）～2月28日（土）

投票資格：どなたでもご参加いただけます（お一人様一回のみ）

結果発表：2026年3月上旬、「繊維ニュース」（発行元:ダイセン株式会社）紙面にて

投票者プレゼント：投票していただいた方の中から抽選で20名様に「Amazonギフト券3000円分」を進呈 ※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます

◇レディースユニフォーム協議会とは

レディースユニフォーム協議会は、オフィスレディースユニフォームカタログを販売する十数社のアパレルメーカーが協力し、1999年12月に発足しました。

市場において一部では「レディースユニフォーム不要論」が語られることもありますが、日本の制服文化を背景に、オフィスで働く女性にとってユニフォームは今なお重要な役割を果たしていると考えています。

本協議会では、消費者に向けてレディースユニフォームの魅力を伝えるとともに、参加企業間で共通テーマを議論し、人材育成、取引の合理化、コスト削減、環境配慮などを通じて、マーケット全体の活性化に貢献することを目指しています。

＜協議会参加企業（10社/五十音順）＞

アイトス株式会社(http://www.aitoz.co.jp)（大阪府大阪市中央区北久宝寺町2-4-8）

カーシーカシマ株式会社(http://www.karsee.com)（栃木県佐野市戸奈良町1022）

株式会社サーヴォ(https://www.servo-uni.com/)（東京都中央区日本橋大伝馬町11-8）

株式会社ジョア(http://www.joie.co.jp)（岡山市内尾288-14）

株式会社神馬本店(http://www.jinba.co.jp)（岡山県倉敷市児島味野1-9-1）

セロリー株式会社(http://www.selery.co.jp)（岡山市南区藤田1678-1）

株式会社チクマ(http://www.chikuma.co.jp/ar/)（東京都中央区日本橋本町3-7-2）

ハネクトーン早川株式会社(http://www.hanectone.co.jp)（東京都千代田区岩本町3-9-18）

フォーク株式会社(http://www.folk.co.jp)（東京都千代田区東神田2-4-7）

株式会社ボンマックス(http://www.bonmax.co.jp)（東京都中央区日本橋大伝馬町16-1）