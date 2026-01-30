令和8年1月21日からの大雪に係る災害に関する被災中小企業・小規模事業者対策について
令和8年1月21日からの大雪に係る災害で被災された皆様に心からお見舞いを申し上げます。
独立行政法人中小企業基盤整備機構（理事長：宮川正 本部：東京都港区）は、青森県7市6町1村に災害救助法が適用されたことを受け、本災害で被災された中小企業の皆様が早期に事業を再開できるよう、本日より東北本部（住所：宮城県仙台市）に特別相談窓口を設置いたしましたのでご案内申し上げます。また、被災された小規模企業共済契約者の方々に対しまして、災害時貸付けを適用いたします。
■特別相談窓口設置について
＜令和8年1月21日からの大雪に係る災害に関する特別相談窓口＞
東北本部
・特別相談窓口（企業支援部企業支援課）
電話：022-716-1751
住所：〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町4丁目6番1号 仙台第一生命タワービル6階
オンライン経営相談（E-SODAN）
・専門家と直接チャットで経営に関する相談ができる他、災害対策関連の情報をAIチャットボットがご案内します
https://bizsapo.smrj.go.jp
■被災小規模企業共済契約者に対する災害時貸付けについて
【共済相談室】
・電話：050-5541-7171
・共済サポートnavi https://kyosai-web.smrj.go.jp/index.html
・災害時貸付適用地域（1月30日時点）は、以下のとおり
法適用日：1月29日
【青森県】
青森市（あおもりし）
弘前市（ひろさきし）
黒石市（くろいしし）
五所川原市（ごしょがわらし）
むつ市（むつし）
つがる市（つがるし）
平川市（ひらかわし）
東津軽郡今別町（ひがしつがるぐんいまべつまち）
東津軽郡蓬田村（ひがしつがるぐんよもぎたむら）
東津軽郡外ヶ浜町（ひがしつがるぐんそとがはままち）
西津軽郡鰺ヶ沢町（にしつがるぐんあじがさわまち）
北津軽郡板柳町（きたつがるぐんいたやなぎまち）
北津軽郡鶴田町（きたつがるぐんつるたまち）
上北郡野辺地町（かみきたぐんのへじまち）
