【ベストお取り寄せ大賞総合No.1】極上スイーツ「toroa」から、待望の食べきりサイズ『とろ生ミニチーズケーキ＆とろ生ミニガトーショコラ』セットが登場！

株式会社フードクリエイティブファクトリー（本社：東京、代表取締役社長：五十嵐豪、以下FCF）が運営する極上スイーツブランド「toroa（トロア）」は、看板商品である『とろ生チーズケーキ』と『とろ生ガトーショコラ』を一人分サイズにしたセットをLINEギフトで発売いたしました。

開発の背景：お客様の「少しずつ、両方食べたい」を形に

とろ生ミニチーズケーキ＆とろ生ミニガトーショコラ

日本最大級のお取り寄せ情報サイト「おとりよせネット」の『ベストお取り寄せ大賞2022』にて、約7,000品の中からとろ生チーズケーキが総合No.1に輝いた「toroa」。これまで多くのお客様から愛されてきたフルサイズの商品に加え、「一人暮らしでも気軽に楽しみたい」「一度に両方の味を試してみたい」というご要望にお応えし、食べきりサイズのセットを開発いたしました。

商品の特徴

とろ生ミニチーズケーキ：乳原料70%使用のとろける口溶け

とろ生ミニチーズケーキ

北海道生乳100%のチーズ、生クリーム、発酵バターを極限まで贅沢に使用。成分の70%を乳原料が占めることで、かつてないほど濃厚で滑らかな口溶けを叶えています。隠し味の自家製焦がしキャラメルクリームが奥深いコクと多幸感を演出します。

とろ生ミニガトーショコラ：300本以上の試作を経て辿り着いた“奇跡”の口溶け

とろ生ミニガトーショコラ

「全細胞がとろける」至福の体験を、ひとり占め。 ミシュラン三つ星店が認めた料理人と300回以上の試作を経て辿り着いた「奇跡の口溶け」。4種の高品質チョコレートと北海道産バターが織りなすとろ生ガトーショコラの濃厚な味わいを、贅沢な食べきりサイズに凝縮しました。

ギフトに最適なオリジナルデザインBOX

toroaオリジナルの洗練されたパッケージでお届け。LINEギフト等でのカジュアルな贈り物から、自分へのご褒美スイーツとしても手に取りやすいサイズ感です。

商品概要

商品名： とろ生ミニチーズケーキ&とろ生ミニガトーショコラ

価格： 2,560円（税込）

内容量： 各1個（計2個入 / 1個あたり約120g）

販売場所： LINEギフト

賞味期限： 冷凍保管で発送日より180日（解凍後は2日以内）

【株式会社フードクリエイティブファクトリー】

「おいしいごはんで暮らしにくつろぎを」をモットーに、SNSではたくさんの方に簡単、美味しい、時短レシピを提供することで、暮らしに楽しみとゆとりをつくり、くつろぎ屋では極上に美味しいスイーツを通して、暮らしに悦びとくつろぐ時間をつくります。FCFの事業は「おいしさ」と「くつろぎ」を広めていくことです。

https://foodcreativefactory.com/



【toroa】

誰も体験したことのない極上の美味しさをお届けするスイーツブランドです。忙しい日々の中でも、とびっきり美味しいスイーツを味わう時間を通して、ほっと一息ついて心を緩めていただけたら…そんな想いからtoroaは生まれました。誰も体験したことのない唯一無二の美味しさをお届けするスイーツブランドとして、誰もが愛する定番スイーツをこれまでの常識にとらわれることなく、ひたすらに「美味しい」を追求して商品開発をしています。こだわり抜いたスイーツを開発するために、創業40年続いていた町工場をコロナ禍に事業承継してアトリエにし、商品開発・製造をしています。

https://www.kutsurogi-ya.com/



