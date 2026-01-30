【調査レポート】2025年11月度の有効求人倍率は1.18倍、完全失業率は2.6%

株式会社ツナググループ・ホールディングス

RPO（採用業務代行）・採用コンサルティングを行う株式会社ツナググループ・ホールディングス（本社：東京都中央区、代表取締役兼執行役員社長：米田 光宏）を母体とする、多様な働き方の調査研究機関「ツナグ働き方研究所（拠点：東京都港区、所長：大野 博司)」は、官公庁などが発表する労働市場関連のデータをキュレーションしつつ、分かりやすくまとめた「労働市場データレポート」を毎月発表しています。今回は12月下旬に発表された最新データをもとに2025年11月度のレポートについて、とりまとめましたのでご報告いたします。

レポート詳細はこちら :https://tsuna-ken.com/research_report/202511_report-11/

【トピックス】

1. 11月度の有効求人倍率は1.18倍で前月と同水準。前年同月差は-0.07ポイント。

2. 完全失業率は2.6%で前月と同水準。前年同月差+0.1ポイント。

3. 新規求人数の伸び率は前年同月比で10.4%減少。7か月連続で前年同月を下回る。

■１：11月度の有効求人倍率は1.18倍で前月と同水準。前年同月差は-0.07ポイント。

2025年11月の有効求人倍率（季節調整値）は1.18倍で、前月と同水準となりました。前年同月差では0.07ポイント低下しています。

パートタイムのみの求人倍率（季節調整値）は1.11倍で、前年同月差で0.08ポイント低下。正社員の有効求人倍率（季節調整値）は0.98倍となり、前年同月差で0.04ポイント低下し、2か月連続で1倍を下回りました。

■２：完全失業率は2.6%で前月と同水準。前年同月差+0.1ポイント。

2025年11月の完全失業率（季節調整値）は2.6％となり、前月と同水準。前年同月差では0.1ポイント上昇しています。年齢階級別では、55～64歳（+0.3ポイント）のみ唯一前年同月差で上昇しました。完全失業者数は171万人で、前年同月差では7万人の増加となりました。

■３：新規求人数の伸び率は前年同月比で10.4%減少。7か月連続で前年同月を下回る。

2025年11月の新規求人数は、前年同月比で10.4％減少となり、7か月連続で前年同月を下回る結果となりました。産業別の伸び率では生活関連サービス業,娯楽業（19.9％減）、卸売業,小売業（17.2％減）、宿泊業,飲食サービス業（14.1％減）、製造業（12.1％減）、運輸業,郵便業（8.7％減）などで減少しました。

※１）当研究所では求人数の規模が大きい産業で、雇用者の中に含まれるアルバイト・パート雇用者が多い産業、具体的には建設業・製造業・運輸,郵便業・卸売業,小売業・宿泊業,飲食サービス業・生活関連サービス業・サービス業（他に分類されないもの）を７主要業種として定義しています。

（出典）

厚生労働省「一般職業紹介 (令和7年11月分)」

総務省統計局「労働力調査(（基本集計） 2025年（令和7年）11月分結果)」

■ツナグ働き方研究所とは

株式会社ツナググループ・ホールディングス（本社：東京都中央区、代表取締役兼執行役員社長：米田光宏)を母体とする、2015年設立の多様な働き方の調査研究機関（所長：大野博司)。研究所では、企業人事や労働法制の分野で活躍する識者らとともに、施行される労働法制の要所と着眼点を解説していくほか、改正に至るまでの経過や背景も記録・分析しながら「あるべき姿」を提言。「働く」を取り巻くあらゆる労働法制の調査・研究機関として「雇用の未来」を拓きます。

詳細を見る :https://tsuna-ken.com/

株式会社ツナググループ・ホールディングス（東証スタンダード 証券コード：6551）

所在地：東京都中央区銀座7-3-5 ヒューリック銀座7丁目ビル7・8階

代表者：代表取締役兼執行役員社長 米田 光宏

事業内容：採用ソリューション事業（採用コンサルティング・アウトソーシング等）、労働者派遣事業、有料職業紹介事業等を行うグループの経営戦略策定及び経営管理並びにそれらに付帯する業務

URL：https://tghd.co.jp/



日本の社会課題である「2030年労働需給ギャップ解消」を目指す、ソリューションカンパニーであるツナググループは、コンサルティング×RPO(採用業務代行)×データベースを基軸事業として、従業員1,000名を超える大手企業を中心にあらゆるソリューションを提供しております。