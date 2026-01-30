【2月25日無料ウェビナー】「AI導入前に知っておくべき３つの落とし穴」を開催します！

株式会社クリエアナブキ

総合人材サービスの株式会社クリエアナブキ（本社:香川県高松市／代表取締役社長 楠戸 三則）は、2026年2月25日（水）に、組織の業務効率に課題を持つ経営者や管理者を対象とした無料オンラインセミナー「AI導入前に知っておくべき３つの落とし穴 ヒトとAIの適材適所が分かる60分」を開催します。

人手不足や業務の複雑化を背景に、企業では生産性向上の打ち手としてRPA・生成AIの活用が広がっています。一方で、ツール導入を急いだ結果、現場の業務が整理されないまま運用が始まり、「効果が見えない」「むしろ業務が増えた」といった声が出ることもあります。

クリエアナブキは、こうした課題の多くが“ツール選定”以前の段階、すなわち業務を棚卸しし、役割分担（人が担う／自動化する／AIに任せる／外部活用する）を見極めるプロセスの不足に起因すると考えています。

本ウェビナーでは、最適なAI導入を進めるための最初の一歩となる業務整理の考え方を共有し、次に取るべき手段を判断できる状態を目指します。感覚や流行任せの導入で導入の苦労や高額なツールが無駄にならないように「導入前に知っておくべきこと」を60分で解説します。

このセミナーで学べること

自社の業務を「人／RPA／生成AI／その他の手段」に即分類できる

「なぜその業務をAIにしないのか」を社内で説明できる

ツールありきの提案に振り回されなくなる

自動化やDXが途中で止まる理由が理解できる

クリエアナブキは、人材活用・BPOなどの多彩サービスで、企業が抱える「人」に関わるさまざまな課題に向き合い、解決を支援しています。業務の可視化や標準化設計から、実運用の構築、さらに運用後のモニタリングや改善提案までを一気通貫で担うことで、単なる業務代行にとどまらず、現場に無理なく定着し、継続的な効率化と生産性向上につながる仕組みを提供します。

また、BPO事業を通じて、都市圏からせとうちエリアへの業務移転を進め、地域に新たな雇用を生み出しています。これにより、働き方の選択肢を広げるとともに、企業の成長と地域社会の発展を両立させる「人と仕事のよりよい関係」を築き、未来につながる価値を創出してまいります。

AI導入前に知っておくべき３つの落とし穴 ヒトとAIの適材適所が分かる60分 概要

「業務効率化のために、RPAやAIを導入が急がれる」と思っていませんか？



実は、ツールを入れる前にこそ、勝負の9割が決まっています。

重要なのは、導入前の「設計図」と業務を 人・RPA・AI へ適切に振り分ける「明確な基準」です。



本セミナーは、RPAや生成AIといったツールの使い方レクチャーではありません。

現場の混乱を防ぎ、投資対効果を最大化するために誰がやっても最適な判断ができるようになる仕組みを大公開。

こんな方にオススメ

・ 自動化・DXを進めたいが、どこから手を付けるべきか迷っている方

・ RPAやAIを導入したが、効果を実感できていない方

・ 人手不足を「採用以外」で解決したい経営者・管理職の方

・ 現場の負担を減らしつつ、業務の質を落としたくない方

開催日時：2026年2月25日（水）13:30～14:30

開催形式：ZOOMウェビナー ※事前申し込み制

対象 ：企業担当者または経営者

参加費 ：無料

定員 ：200名（先着順）

申込方法：セミナー特設ページ(https://go.crie.co.jp/20260225_webinar) もしくは メール RPO@crie.co.jp

申込締切：2026年2月24日（火）12:00

講師紹介

セミナー特設ページ :https://go.crie.co.jp/20260225_webinar神野 哲平

株式会社クリエアナブキ 取締役事業推進部長

愛媛県新居浜市生まれ。

広告代理店勤務を経て、2000年クリエアナブキ入社。

派遣・人材紹介事業で四国・都市圏などの支店長を歴任し、2020年から事業推進部長として、BPO・RPO事業、採用支援事業（海外人材、障がい者、副業）の推進・立ち上げ。

四国を中心とした地方創生PJやコミュニティにも数多く関わりながら人口減少社会での価値創出にコミットしている。

■クリエアナブキのBPO

クリエアナブキは、約40年にわたるオフィス業務支援の実績を活かし、営業事務業務から総務・経理処理、電話応対などなど幅広い業務委託サービスを提供しています。専門性と柔軟性に優れたサポートで、貴社の「やりたいこと」実現を全力で応援します。



https://www.crie.co.jp/service-os/

【BPO拠点】

せとうちBPOセンター高松 100席

せとうちBPOセンター松山 45席

高松BPOセンター 40席 クリエアナブキ本社内（クリエ×ママスクエア併設）

広島BPOセンター 30席 クリエアナブキ広島支店内

■株式会社クリエアナブキについて

クリエアナブキは1986年の創業以来中四国を中心に人材サービスに携わってまいりました。急速に進む少子高齢化により、中四国エリアの人手不足問題は依然として大きな地域課題となっています。当社は、人材派遣、人材紹介、BPOなどに加え、障がい者・シニア人材・子育て女性の就業支援や外国人材の活躍推進を強化するとともに、UIターン転職支援や副業人材サービスなど、新たな働き方の提案や雇用の場づくりに取り組んでいます。

＜会社概要＞

商 号 ： 株式会社クリエアナブキ

本 社 ： 〒760-0026 香川県高松市磨屋町２-８あなぶきセントラルビル TEL／087-822-8898

代表者 ： 代表取締役社長 楠戸 三則

設立日 ： 1986年４月11日

サービス ： 人材派遣、紹介予定派遣、人材紹介､BPO､研修・適性診断テスト､採用支援、 再就職支援、海外人材事業、障がい者雇用支援、副業人材サービス

拠 点 ： 高松、丸亀、徳島、高知、松山、新居浜、広島、岡山、名古屋、 中国・四国ＵＩターンセンター（東京オフィス、大阪オフィス）

ＵＲＬ ： https://www.crie.co.jp/