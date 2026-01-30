芝生の健康をケアするバイオスティミュラント活力液配合「マイターフ 芝生の有機たっぷり肥料」新発売

KINCHO園芸株式会社

家庭園芸用薬品・肥料等を製造販売するKINCHO園芸株式会社（本社：東京都中央区/代表取締役社長：森本 義之）は、芝生の根張り・葉色・密度を高め、手触りのよい“ふかふか芝生”を育てる芝生専用肥料「マイターフ 芝生の有機たっぷり肥料」を2026年1月に新発売いたしました。

本商品は、動物性と植物性有機質をたっぷり配合し、土も良くなる処方です。1～2ヵ月じっくり効いて肥料やけしにくく、初心者でも扱いやすいのが特長です。

■商品情報

商品名：マイターフ 芝生の有機たっぷり肥料

容量： 1kg入 約7.5～15坪分（25～50平方メートル 分）

成分： チッソ:リンサン:カリ:ケイ酸:マグネシウム＝5.5 : 5.5 : 4.5 : 2.5 : 2.8 +カルシウム配合

価格： 990円（メーカー希望小売価格・税込）

販売場所： 全国のホームセンター、園芸店、各種ECサイト等

特長：

・芝生の元気と美しさを根から引き出す。

土が良くなるこだわり処方

・１～2ヵ月じっくり効く

効きめのはやい動物性有機質と、じっくり効く植物性有機質をたっぷり配合。土質改善にも有効です。

・芝生に安心・使いやすい

肥料やけしにくく、ニオイが少ない。小粒でムラなくまきやすい。徐々にほぐれて土に自然と馴染みます。

・植物の健康をトータルケア

（夏の暑さ・日陰に強く、根を増やす）

植物覚醒 バイオスティミュラント活力液X-ENERGY配合

■芝生の施肥時期の目安

■使用方法

https://www.sc-engei.co.jp/guide/details/6348/

■ 芝生管理のポイント

■マイターフシリーズ

- 水やり：乾燥させないよう十分に散水。- 刈り込み：1～2回／月、3cmを目安。- エアレーション：固くなった土の改善に有効。- 雑草対策：芝生用除草剤「マイターフシリーズ」と併用が効果的。

https://www.sc-engei.co.jp/weed/herbicide/point/004/

https://www.sc-engei.co.jp/

参考資料 KINCHO園芸株式会社について

【沿革】

1969年 10月 武田園芸資材株式会社設立

1989年 創立20周年 タケダ園芸株式会社に商号変更

1993年 製品開発センター完成

1999年 創立30周年

2001年 ホームページ開設

2002年 住化タケダ園芸株式会社に商号変更

2007年 11月 住友化学園芸株式会社に商号変更

2009年 創立40周年 「学校花壇＆菜園応援プロジェクト」スタート

2012年 ホームプロダクト部門を新設、家庭用日用品雑貨を発売開始

2019年 創立50周年

2024年 創立55周年

2025年 7月 KINCHO園芸株式会社に商号変更

【会社概要】

商 号：KINCHO園芸株式会社

代表者：代表取締役会長 上山 直英

代表取締役社長 森本 義之

設 立：1969年（昭和44年）10月3日

資本金：2億円

株 主： 大日本除虫菊株式会社

社員数：約90名

年 商：約80億円

事業内容：家庭園芸用薬品・肥料・資材等および花卉・緑化関連資材、家庭用日用品雑貨の製造と販売

主な取扱品目：

＜家庭園芸用＞

○殺虫殺菌剤／ベニカＸシリーズ、ベニカナチュラルスプレー、オルトランＣなど

○殺虫剤／スミチオン、オルトランシリーズ、アリアトールシリーズ、ナメトックスシリーズなど

○特定防除資材／ピュアベニカ

○殺菌剤／ベンレート水和剤、ダコニール1000、マイローズベニカBT殺菌粒剤など

○除草剤／草退治ストロングシリーズ、草退治セーフシリーズ、マイターフシリーズなど

○植物成長調整剤／ジベラ錠5、トマトトーンなど

○展着剤／ダイン

○肥料／マイガーデン、マイローズ、花工場シリーズ、MY PLANTS、エードボールCaなど

○バイオスティミュラント／X-ENERGY(エックスエナジー)シリーズ

〇活力剤／マイローズばらの活力液DX

〇資材類・その他／アースチェック液、MY PLANTS葉をきれいにするシートなど

＜緑化用＞

〇殺虫剤／GFオルトランカプセル