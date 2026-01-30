TBS『THE TIME,』・CBC『チャント！』での特集を受け、問い合わせが急増。「身寄りがない」「子供に迷惑をかけたくない」シニアの声に応え、埼玉・東京エリアの無料相談枠を拡大中

一般社団法人あんしんの輪

埼玉県越谷市を拠点に、高齢者の身元保証および終活支援サービスを提供する一般社団法人あんしんの輪（代表理事：田中 明弘、以下「当法人」）は、2025年12月にTBS系列『THE TIME,』、CBCテレビ『チャント！』、こしがやFM等、複数のメディアにて当法人の取り組みが紹介されたことをお知らせいたします。

放送直後より、身寄りのない高齢者の方や、離れて暮らす親を持つご家族からの相談が急増したことを受け、当法人では2026年2月より、埼玉県・東京都エリアにおける「無料出張相談」および「電話相談」の対応枠を大幅に拡大いたします。

■メディア特集の背景：深刻化する「高齢者の身元保証」問題

あんしんの輪 公式サイト(https://www.ansinnowa.net/)

超高齢社会を迎えた日本において、入院時や賃貸住宅への入居時、老人ホームへの入所時に求められる「身元保証人」の確保は、単身高齢者にとって大きな壁となっています。

「家族や親族に迷惑をかけたくない」「頼れる親族がいない」という切実な悩みに対し、当法人の温かみのあるサポート体制や、YouTubeチャンネル『終活親子の田中さん』を通じた分かりやすい情報発信が注目され、今回の連続取材につながりました。

取材された終活セミナー

こしがやFM

こしがやFM

■放送後の反響：一般の方だけでなく、不動産会社からの相談も

番組放送後、当法人には以下のようなお問い合わせが多数寄せられています。

高齢者ご本人より：

「テレビを見て安心した。死後の手続きまで頼める人がいなくて不安だった」

お子様世代（40～50代）より：

「親が埼玉で一人暮らしをしている。離れていても見守れる仕組みを知りたい」

不動産会社より：

「高齢の入居希望者がいるが、保証人がいなくて困っている。業務提携できないか」

これらの反響は、身元保証サービスが個人の問題解決だけでなく、賃貸経営や医療現場の円滑な運営といった「社会インフラ」として求められていることの証左であると考えております。

■今後の展開：相談体制の強化と地域連携

これらのお声に迅速にお応えするため、当法人では相談スタッフを増員し、以下のとおりサポート体制を強化いたします。

無料相談枠の拡大

土日祝日を含め、対面・電話・オンラインでの相談受付数を従来の2倍に設定。

対応エリアの強化:

埼玉県全域および東京都23区全域への出張相談体制を整備。

事業者連携の推進:

地域の不動産会社や病院・介護施設との連携（B2Bパートナーシップ）を強化し、高齢者が「住まい」

や「医療」から断られない仕組みづくりを加速させます。

【法人のお客様向けページ】

https://www.ansinnowa.net/partner/

【メディア出演実績】

TBSテレビ『THE TIME,』

CBCテレビ『チャント！』

こしがやFM

■「あんしんの輪」について

埼玉県・東京都を中心に高齢者の身元保証・終活支援を展開しています。

入院・施設入居時の保証人受託から生活支援、死後事務までをご家族に代わりトータルサポート。

各種メディアでの情報発信にも注力し、複雑な仕組みを分かりやすく伝えながら、お客様一人ひとりに寄り添った「失敗しない終活」を提案しています。

【法人概要】

法人名 ： 一般社団法人あんしんの輪

代表理事： 田中 明弘

所在地 ： 埼玉県越谷市新越谷1-50-6

事業内容： 身元保証事業、死後事務委任、生活支援、遺言執行など

公式サイト： https://www.ansinnowa.net/

YouTube ： https://www.youtube.com/@ansinnowa

【本件に関するお問い合わせ先】

お問い合わせフォーム：

https://www.ansinnowa.net/contact-form/

電話番号：

048-999-6414