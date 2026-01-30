静岡の魅力を詰め込んだお土産新ブランド誕生。チーズ好き女子3人が始めたチーズピゲがSHIZUOKA CHARMを販売開始しました。

株式会社GreenEarth

『静岡をもっと好きになる』をコンセプトに、お土産ブランドSHIZUOKA CHARM（チャーム）が立ち上がり、販売がスタートしました。

～ CHARＭ STORY ～

私たちは、チーズを愛する女性たちです。そんな私たちが見つけたのは、地元・静岡の魅力とチーズのとびきり幸せな組み合わせです。静岡の東部・中部・西部それぞれの地域が誇る食材と世界のチーズを掛け合わせたら、全く新しい「静岡ROUGEサブレ」が生まれました。

CHARM（チャーム）は「魅力」や「おまもり」を意味しており、静岡県の魅力を表現し、“静岡をもっと好きになってもらえるように”という思いを込めています。

第一弾商品は、静岡 ROUGE Sable（ルージュサブレ）で、静岡生まれのご褒美サブレは3種類です。

【カマンベールチーズ×浜名湖青海苔】

香ばしい青海苔の香りとカマンベールチーズの塩味が広がり、甘じょっぱさがクセになる味わいです。ミネラル豊富な浜名湖産の青海苔とカマンベールチーズが組み合わさり、さらに旨味が引き立ちます。

【マスカルポーネ×島田市煎茶＆オレンジ】

まろやかなマスカルポーネに煎茶の香りとオレンジの爽やかさを添えています。クリーミーさと甘さ、爽やかさが融合し、お茶の風味からオレンジの香りへと変化する味わいが楽しめるサブレです。

【ブルーチーズ×静岡産いちご＆ハチミツ】

ブルーチーズの深いコクに甘酸っぱい苺と甘いハチミツがとけ合い、大人のスイート＆ソルティな味わいが特徴です。最初はブルーチーズの香りが広がり、あとからイチゴの甘い香りが感じられる、一度食べたらクセになる味。甘いブルーチーズのサブレが完成しました。

【コンセプト】

プレゼント ～HAPPY SWEETS～

プレゼント＝伝えること、そして、分かち合うこと。

Cheese Pigeは、思いが集い、分かち合える場所でありたいと願っています。チーズが好き、あの人を喜ばせたい、おいしいひとときを過ごしたい....スタッフ、お客様、周りにいる人たち、みんなの思いをつなげ、HAPPYなひとときを届けていきたいと思っています。

https://cheesepige.jp/

【販売店舗情報】

静岡SA上り（NEOPASA静岡）

静岡SA下り（NEOPASA静岡）

日本平たいらぎ（期間限定）

静岡空港

掛川駅これっしか処

足柄SA（ミルクランド内）

CheesePige 焼津本店

CheesePige新静岡セノバ店

CookiePigeパルシェ店(静岡駅構内）

富士ミルクランド

随時拡大予定