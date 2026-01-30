韓国美容旅でもおなじみ、愛甲千笑美さんの美容イベント“今の自分”を今っぽく可愛く残せる撮影体験へ、美と健康にうれしいハリウッドのアイテムで応援！

ハリウッド株式会社

ハリウッド株式会社（本社：東京都港区六本木）は、2025年12月に開催されたファッションモデル 愛甲千笑美さん主宰の美容イベントを協賛いたしました。

ハリウッドビューティグループは2025年10月で創業100周年を迎えました。創業者夫人で美容家のメイ・ウシヤマはサロン経営の中で、ヘアメイク、エステ、着付けなどの施術でお客様と接しながら、トータルビューティを大切に届けました。

ご参加のみなさんは、モデルの愛甲さんから直接アドバイスをもらいながら、実際にプロの方からヘアメイクを施され、写真撮影にのぞみました。

SNSの普及のあり、自身のヘアメイクや写真うつりなどの演出を楽しめる時代になりました。トータルビューティを叶えるために、大好きなモデルさんから直伝してもらえる嬉しいイベントをハリウッドのアイテムで応援しました。

ハリウッドは創業以来、健康食品にも力をいれており、美容と健康はつながっていることを提唱しています。イベントには、ベルアージュ トゥースペースト ∞やリペアリップ、グリーングリーン、ソイプロビューテ、feel coral サンプロテクトミルク、IT ALL NATURAL、アヴァンセラッシュセラムなどを提供いたしました。



愛甲千笑美さん

宮崎県出身・モデル

