米国発BBQ グリルブランドWeber(R) これがBBQ スピリット。

Weber-Stephen Products Japan合同会社

世界シェアトップクラスの米国BBQ グリルブランドWeber Inc. （本社：米国・パラタイン、以下Weber ）は、プロパンガスグリル「Spirit（スピリット）シリーズ」の新製品3モデルを発表しました。高性能でスタイリッシュで人気の従来のSpirit の良さを残し、さらに火力や機能がアップして登場。シンプルな使いやすさの中に、Weber ならではの本格性能を凝縮。「はじめての一台」としても、「信頼できる定番」としても選ばれ続ける理由が、ここにあります。

一般販売は2月6日（金）からWeber ストアおよび各取扱店、オンラインショップで開始いたします。

■ガスグリル「Spirit シリーズ」 新製品について

新しいSpirit シリーズは、従来モデルの使いやすさはそのままに、限られたスペースでも、より自由で本格的なBBQ 体験を実現するガスグリルです。従来のSpirit と比較すると、

Spirit E-215（2バーナー）と同等のボディサイズに3バーナーを、

Spirit E-315（3バーナー）と同等のボディサイズに4バーナーを搭載することで、省スペース設計ながら調理エリアと火力の選択肢が大きく向上しました。日常使いから本格BBQまで対応する一台として、さらなる進化を遂げました。まさに、これがBBQ のスピリットです。

【商品概要】

商品名: Spirit E-325 ガスグリル 品番: 1501987

【サイズ】

ふた開:154 cm (H) x 123 cm (W) x 78.5 cm (D)

ふた閉:118 cm (H) x 123 cm (W) x 67.5 cm (D)

【希望価格（税込）】

189,990円

Spirit E-325

商品名: Spirit E-425 ガスグリル 品番: 1501988

【サイズ】

ふた開:154 cm (H) x 132 cm (W) x 78.5 cm (D)

ふた閉:118 cm (H) x 132 cm (W) x 67.5 cm (D)

【希望価格（税込）】

219,990円

Spirit E-425

商品名: Spirit SP-435 ガスグリル 品番: 1502000

【サイズ】

ふた開:154 cm (H) x 132 cm (W) x 78.5 cm (D)

ふた閉:118 cm (H) x 132 cm (W) x 67.5 cm (D)

【希望価格（税込）】

239,990円

Spirit SP-435

【製品特長】

スナップジェット点火装置により、ノブを押して回すだけで片手で簡単に着火。各バーナーは高温から低温まで細かく火力調整が可能で、多彩なグリル料理に対応します。さらに、シアゾーンを搭載し、高火力を一気に立ち上げることで、肉や魚に香ばしい焼き目を簡単に付けることができ、プロのような仕上がりを実現できます。また、最新の「Weber Crafted」、「Weber Works」アクセサリーに対応し、調理の幅が広がり、オプションを組み合わせることでサイドテーブルの作業性や収納力も拡張可能となりました。SP-435 はLED デジタル温度計を搭載。

折りたたみ可能な左サイドテーブル ※SP-435(サイドバーナー付きモデル除く)2つのブーストバーナーにシアゾーン搭載で従来の火力を約40％以上出力向上Weber Crafted のアクセサリーを載せられる設計の調理網 ※E-325除く

■ご購入方法

一般販売

2月6日（金）より、Weber ストアおよび各取扱店、オンラインショップで販売を開始いたします。

＜Weber ストア⻘山＞

〒107-0062 東京都港区南⻘山6丁目10-11フォーリーフ南⻘山2F 電話︓03-6805-1196

＜各オンラインショップ＞

公式HP(https://www.weber.com/JP/ja/home/)／Weber 公式Amazon 店(https://www.amazon.co.jp/stores/page/D93FEC20-10BD-43E3-8688-1D8CF52EC358?ingress=0&visitId=7c1be4c2-1410-4f38-b708-6785674a131d&store_ref=SBV_A0186655671YD4R17MY8-A013065626A5774BZL8RS&ref_=sbx_be_s_sparkle_ssd_cta)／Weber 公式楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/weber-japan/14401508/)／Weber 公式ヤフー店(https://store.shopping.yahoo.co.jp/weber-japan/?sc_i=pmall_pc_store-item_str)

Email : supportasia@weberstephen.com

■アクセサリーについて

Weber Spirit シリーズ 専用／推奨オプション

新しいSpirit シリーズはWeber Works アクセサリーに対応。ツールフック、フレキシブルライトなどをレールに装着可能。ふた付きキャディなどのドロップイン式アクセサリーにも対応します。さらに調理網にWeber Crafted のアクセサリーを組み合わせれば調理の幅を広げられます。Weber はアウトドアクッキングへの深い情熱と、屋外でのすべての料理体験をシンプル且つ創造的で、楽しく、そして何より美味しくすることに常に全力で取り組んでいます。

グリル専用カバー

各グリルサイズに合わせて

Weber Crafted

鉄板やピザストーンなど

Weber Works

サイドテーブルにフィット

Weber Works

ライト取り付け可能

Weber について

1952年にアメリカ・シカゴで創立した世界有数のBBQ グリルブランドです。創業者であるGeorge Stephen（ジョージ・スティーブン）は「人々に美味しいBBQ を食べてもらいたい」という想いをもとに、革新的なふた付きのオリジナルケトルを発明しBBQ 文化に革命を起こしました。その後も数十年にわたり、グリル調理の技術と機能をより高め、グリル料理を好む人の可能性を広げ、長持ちし使いやすいように細部までこだわり設計された革新的な製品を提供し続けています。Weber は、チャコール、ガス、ペレット、電気グリル、スモーカーなどのBBQ グリルとアクセサリー、サービス、体験を78カ国の何百万人もの情熱的なコミュニティに提供しています。