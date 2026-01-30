アイエスエフネットグループ、チャリティー自販機による2025年の寄付実績について

株式会社アイエスエフネット

アイエスエフネットグループ（本社：東京都港区、代表：渡邉幸義）は、社会貢献活動の一環として全国の拠点に設置している「日本財団チャリティー自販機」において、2025年の寄付金額が387,579円に達したことをご報告いたします。



本取り組みは、従業員が飲料を購入するごとに売上の一部が寄付される仕組みであり、寄せられた寄付金は日本財団を通じて「子どもサポート基金」やアスリートたちの社会貢献活動を推進する「HEROs」へ届けられ、困難に立ち向かう子どもたちの支援や社会課題の解決に役立てられています。

◆チャリティー自販機の取り組み概要

チャリティー自販機とは、飲料を購入することで売上の一部が自動的に寄付される仕組みの自動販売機です。特別な手続きを必要とせず、日常生活の中で誰もが気軽に社会貢献に参加できることが特徴です。

- 設置台数： 全国9台（2025年12月末現在）- 2025年の寄付額： 387,579円- 主な寄付先：- - 日本財団 子どもサポート基金：難病児や里親家庭の支援など、子どもたちの未来を支える活動。- - HEROs：アスリートの知見や影響力を活かした社会貢献活動。

※日本財団：公益活動を支援する日本最大規模の財団。ボランティア活動の推進や災害復興支援など多岐にわたる活動を展開。





◆アイエスエフネットグループが掲げる「ボランティア宣言」

私たちは、経営理念の一つである「地域社会、グローバルな社会への貢献」を具現化するため、以下の2項目を目標に掲げ、全社を挙げてボランティア活動を推進しています。

- 全社員による年1回以上のボランティア実施アイエスエフネットグループの全社員は、自発的に年間1回以上のボランティア活動を実施することを宣言しています。- ギネス世界記録(TM)への挑戦参加人数や活動頻度において、その活動がギネス世界記録に認定されることを目指して継続的な挑戦を続けてまいります。

◆有志社員による「チーム愛ぼら」の活動

グループ内には、有志社員によるボランティアチーム「チーム愛ぼら」が存在します。「愛のあるボランティア」をスローガンに、多角的な支援活動を展開しています。

【主な活動実績】

- 地域での清掃活動：各拠点周辺の環境美化を目指し、定期的なゴミ拾いや清掃を実施、献血。- 被災地への募金活動：迅速な支援に向けた資金援助。- 不要スーツ回収（Recycled-Suits for Youth Project）：就職活動を控えた若者等へのスーツ寄付。- 環境保護活動：ライトダウンキャンペーンへの参加、湘南海岸林ボランティアへの参加。- 資源回収：紙パック・空き缶・プルトップの収集、使用済み切手の収集（※海外医療協力に活用）。

https://www.career.isfnet.co.jp/recruitinfo/jobsearch/

https://www.isfnet-services.com/





◆アイエスエフネットグループについて

アイエスエフネットグループは、グループ社員約2,700名が一体となり、「IT」と「障がい者支援」の2つの事業を柱に、国内および海外の多くのお客さまのビジネスを支えるITインフラサービスを提供しています。また、多様な方々がお互いを尊重し認め合い、ともに成長していくため、ダイバーシティとインクルージョンを掛け合わせた「ダイバーイン雇用」にも取り組み、雇用創出に尽力しています。

アイエスエフネットグループHP：https://www.isfnet.co.jp/





