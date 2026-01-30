1,500名の18歳を全国から無料で招待する「18歳の成人式」、追加出演者を発表！令和ロマン・くるま、RADWIMPS・山口智史の出演が決定。

一般社団法人HASSYADAI social

「Choose Your Life! それでもなお、人生は選べる。」をスローガンに掲げる一般社団法人HASSYADAI social（代表：勝山 恵一・三浦 宗一郎、以下ハッシャダイソーシャル）は、2026年3月19日（木）LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）にて開催する「CHOOSE YOUR LIFE FES ’26 #18歳の成人式」の出演ゲスト第2弾として、令和ロマン・くるまとRADWIMPSドラマー・山口智史の出演が決定したことをお知らせいたします。

・公式サイト：https://choose-your-life-fes.jp/(https://choose-your-life-fes.jp/)

18歳新成人を祝い、応援する出演ゲストを発表！

18歳の新成人を祝うべく、今年のステージトーク（答辞）ゲストとして、令和ロマン・くるまさん、オープンマイクゲストとして、RADWIMPSドラマー・山口智史さんにご出演いただくことが決定いたしました。

ステージトークでは、新生活を迎える18歳新成人のリアルな悩みや葛藤に向き合いながら、18歳と一緒にコンテンツを創り上げます。

またオープンマイクでは、山口智史さんのこれまでの人生をテーマにしたトークと共に、VXD（※1）を用いたスペシャルライブを実施していただきます。

（※1）VXD（Voice × Drum）は、ヤマハと慶應義塾大学が共同研究した、声でバスドラムを演奏できる革新的なシステムです。マイクが「ドン」という声を検知し、バスドラム内の加振器を駆動して振動させる仕組みで、RADWIMPSのドラマー山口智史さんの提案から開発が始まりました。（参考：https://www.yamaha.com/ja/tech-design/research/reports/25_vxd/）

くるま｜令和ロマン

1994年9月3日生まれ。東京都出身。

M-1グランプリ2023・2024優勝。

テレビ番組・ラヴィット！(TBS)、ひっかかりニーチェ(テレビ朝日)レギュラー出演。

Podcast番組・令和ロマンのご様子(stand.fm)、令和ロマンのUBUGOE(Airtistspoken)、サンゼロゼロサン(Airtistspoken)出演中。

YouTubeチャンネル「official令和ロマン」、「くるまの助手席」更新中。

山口智史｜RADWIMPS Dr.／慶應義塾大学SFC研究所所員

1985年生まれ、横浜出身。

10代よりRADWIMPSのドラマーとして活動を行う。音楽家の難病「ミュージシャンズ・ジストニア」発症を転機に、慶應義塾大学にて当事者研究に取り組む。現在はYAMAHAと共同開発した、声でドラムを鳴らすインターフェース「VXD」をはじめ、音楽家の身体性とテクノロジーの関係を横断的に探究。2025年に初のソロツアーを開催するなど、新たな音楽表現の可能性を切り拓く試みを続けている。

クラウドファンディングも実施中！現在集まっている応援金額は、約578万円。

本イベントの開催に向けて、ハッシャダイソーシャルでは現在、クラウドファンディングを実施しています。

・クラウドファンディングサイト：https://choose-your-life-fes.jp/support



イベント開催に必要な総予算は約6,000万円。

まずはファーストゴールとして1,500万円の達成を目指しています。

「CHOOSE YOUR LIFE FES #18歳の成人式」は、1,500名の18歳を全国から無料で招待する大規模な取り組みです。

安全な会場運営やステージ制作、参加者支援など、実現にあたっては多岐にわたる費用が発生します。

出演者や制作チームの皆さまには本イベントの趣旨に共感いただき、可能な限り抑えた形でご協力いただいています。



それでも、この取り組みを持続可能なものとして続けていくために、必要最低限の予算確保が不可欠だと考えています。

なお、本イベントは営利を目的とした事業ではなく、クラウドファンディングを通じて得た資金はすべて運営費に充て、余剰が生じた場合は翌年度以降の開催に活用します。

18歳たちに“一生モノ”の「人生のお守り」を手渡す1日を届けるため、皆さまのご支援をお願いいたします。

CHOOSE YOUR LIFE FES ’25 #18歳の成人式 の様子

過去開催の様子はこちら

◻︎ダイジェストムービー（25年）

https://youtu.be/rF8pSI0R03M?si=OpKMTvFTJJaW-GSs

◻︎ドキュメンタリームービー（25年）

https://youtu.be/QbaduBVAPrk?si=p5AGilJoCPJQ4JtH

CHOOSE YOUR LIFE FES ’26 #18歳の成人式 概要

公式サイト：https://choose-your-life-fes.jp/

日時：2026年3月19日(木) 13:00-19:00（予定）

会場：LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂） 東京都渋谷区宇田川町１－１

対象：18歳世代 (2007年4月2日~2008年4月1日生まれ)

参加費：無料(一部交通費の補助を実施予定)

主催：一般社団法人HASSYADAI social

協賛企業の募集について

18歳の新たな旅立ちを祝い、応援するこの企画を通じて、わたしたちと共に新たな世代に「人生のお守り」を手渡してくださる企業・個人の皆さまを募集しています。

お問い合わせ先：cylfes@hassyadaisocial.com

#一般社団法人HASSYADAI socialについて

一般社団法人HASSYADAI socialは、「Choose Your Life!それでもなお、人生は選べる。」をビジョンに掲げ、1人でも多くの若者がどのような環境からでも自分の人生を自分で選択できる社会を目指して活動をしています。全国の高校や少年院、児童養護施設と連携したプログラムを年間100箇所以上で実施する他、トヨタ自動車と共同で実施する高校生年代の若者向けプログラム「project:ZENKAI」や、若年層の詐欺被害を未然に防ぐための「『騙されない為の教科書』プロジェクト」、18歳の節目をお祝いする「CHOOSE YOUR LIFE FES #18歳の成人式」などを行っています。

代表：勝山 恵一・三浦 宗一郎

本社：東京都港区六本木3丁目2-1 住友不動産六本木グランドタワー24階

HP：https://social.hassyadai.com/