次世代ラッパーを発掘するオーディションプロジェクト番組『RAPSTAR 2025』ファイナリストたちの楽曲配信が決定　第一弾はMasato Hayashi、Pxrge Trxxxper

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、次世代ラッパーを発掘するオーディションプロジェクト番組『RAPSTAR 2025』において、審査を勝ち抜いたファイナリスト5名の楽曲を、配信リリースすることを決定し、その第一弾として、Masato HayashiおよびPxrge Trxxxper（読み：パージトルーパー）による楽曲を配信いたしました。

『ラップスタア』は、次世代のヒップホップシーンを担う新たな才能を発掘するオーディションプロジェクトです。2025年に放送された『RAPSTAR 2025』では、応募者数が過去最多となる6,780人を記録。シーンの最前線で活躍する豪華審査員陣による厳正な審査のもと、sh1t（読み：シット）、Sonsi（読み：ソンシ）、VERRY SMoL（読み：ベリースモール）、Masato Hayashi、Pxrge Trxxxperの5名がファイナリストとして選出されました。

そして、同年12月13日に開催された本番組主催のHIPHOPイベント『STARZ 2025』の締めくくりとして行われた決勝戦「RAPSTAR 2025 FINALS」では、過去最多の応募者の中からPxrge Trxxxperが優勝。頂点に輝いたPxrge Trxxxperは、優勝賞金300万円を獲得しました。決勝戦で披露した楽曲「REVENGE」は、現在大きな注目を集めています。

このたび、ファイナリストたちが番組を通して磨き上げ、自身のアイデンティティを詰め込んだ楽曲が、各種ストリーミングサービスにて配信開始となりました。

第一弾として、2026年1月28日（水）にMasato Hayashiによる「HIROYUKI」をリリース。続いて、Pxrge Trxxxperによる「The Claimant」「REVENGE」を、1月30日（金）にリリースいたしました。

今回のリリースを皮切りに、他のファイナリストたちによる楽曲も、今後順次配信予定です。日本のヒップホップシーンを塗り替える“次世代のスター”たちの動向に、ぜひご注目ください。

＜楽曲情報＞

Masato Hayashi 「HIROYUKI」

https://linkco.re/0HBNq9qF

作詞 ：Masato Hayashi

作曲 : ineedmorebux

リリース日：2026年1月28日（水）

形態：デジタルシングル

https://linkco.re/rdAXnhT6

Pxrge Trxxxper 「The Claimant」

作詞 ：Pxrge Trxxxper

作曲 : Homunculu＄

リリース日：2026年1月30日（金）

形態：デジタルアルバム

Pxrge Trxxxper 「REVENGE」

作詞 ：Pxrge Trxxxper

作曲 : ineedmorebux

リリース日：2026年1月30日（金）

形態：デジタルアルバム

最新情報は、『RAPSTAR 2025』公式SNSおよび、各アーティストのSNSにて随時発表いたします。

『ラップスタア』公式X（ https://x.com/rapstar_jp ）

『ラップスタア』公式インスタグラム（https://www.instagram.com/rapstar_STARZ 2025 2025/ ）

なお、「ABEMA」では、1月30日（金）限定で『RAPSTAR 2025』を全話無料配信いたします。ぜひ、この機会にもう1度お楽しみください。

■ABEMA『RAPSTAR 2025』 番組概要

番組ページ：https://abema.tv/video/title/243-213

※#1～#3は無料で視聴いただけます。