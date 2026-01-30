【MYTREX】当社の運営するMYTREX楽天市場店が「楽天ショップ・オブ・ジ・エリア2025」を受賞！

株式会社 創通メディカル

株式会社創通メディカル(本社:福岡県福岡市)が展開する、美容健康機器ブランド「MYTREX（マイトレックス）」が運営する「EMSショップ MYTREX楽天市場店」は、楽天市場に出店する5万店舗の中から、各地域で顕著な実績と高い顧客満足度を評価され、「楽天ショップ・オブ・ジ・エリア2025（九州・沖縄エリア）」に選出されました。

「楽天ショップ・オブ・ジ・エリア」は、楽天市場に出店する多数の店舗の中から、エリアごとに特に優れた実績・顧客評価を誇るショップ上位10店舗程度に贈られる栄誉ある賞です。受賞店舗は、ユーザーからの評価、売上実績、レビュー件数や満足度などが総合的に判断され選出されます。

EMSショップ MYTREX楽天市場店は、日頃より多くのお客様にご愛顧いただいていることを背景に、健康美容家電ブランドとしての信頼性とサービス品質が評価され、このたびの選出に至りました。今後も、お客様に寄り添った商品ラインアップと丁寧なサポートを通じて、一層の満足をご提供してまいります。

引き続き、MYTREX楽天市場店をよろしくお願いいたします。

■楽天ショップ・オブ・ジ・エリア2025とは

楽天市場に出店する57,000以上の店舗の中から、各地域で際立つ実績と顧客満足度を誇るわずか10店舗にのみ贈られる栄誉ある賞です。

【楽天ショップ・オブ・ジ・エリア2025】

https://event.rakuten.co.jp/soashop/

【EMSショップ MYTREX楽天市場店】

https://www.rakuten.ne.jp/gold/leapgrow/

■MYTREXについて

『MYTREX（マイトレックス）』は、「すべての技術は、実感のために」をコンセプトに、日々の習慣に自然と溶け込むセルフケアを提案する美容・健康機器ブランドです。効果がないもの、続けられないものはつくらないという信念のもと、確かな実感と使いやすさを追求しています。

2025年8月にはシリーズ累計出荷台数300万台を突破。

代表製品には、パワフル振動で本格ケアができるハンディガン『REBIVEシリーズ』、光美容でサロン級ケアを叶える『MiRAYシリーズ』、お風呂でEMSヒップトレーニングができる『AQUAシリーズ』、そして、美肌電流マイクロカレントを搭載した高機能シャワーヘッド『HIHO FINE BUBBLE+e』など、多彩なラインアップを展開しています。

さらに、着座姿勢で背中から腰にかけての本格リカバリーを叶える『REBIVE SEAT』や、“ながらケア”を可能にする『RAKUNOシリーズ』など、ライフスタイルに寄り添う新製品も続々と登場しています。

今後も、医療機器メーカーとして培った専門性と技術力を生かし、お客様に「驚き」と「感動」を届けるセルフケア体験を追求してまいります。

