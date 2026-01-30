コンクルーCloud、「概算見積AIエージェント」β版を提供開始――見積・提案業務を大幅削減

株式会社コンクルー

株式会社コンクルー（東京都中央区、代表取締役CEO 白澤光純、以下「当社」）は、小規模建設会社のためのAI搭載オールインワン業務管理クラウド「コンクルーCloud」の新機能として、案件情報や図面、仕様書、現場写真等から概算見積を自動生成する「概算見積AIエージェント」β版の提供を開始しました。

概要

「概算見積AIエージェント」は、顧客要望、工事種別、希望予算などを入力し、図面・仕様書・現場写真などの資料をアップロードするだけで、AIが概算見積を自動生成する機能です。本AIエージェントにより、見積業務の負担を大幅に削減するとともに、提案件数及び成約率向上を通じて小規模建設会社の売上・キャパシティ向上に貢献いたします。

概算見積AIエージェントの動作画面

背景

小規模建設会社では限られた人数で、見積作成から予算管理、発注、工程管理、図面・写真管理など幅広い業務を行っており、現場と事務作業を横断的に対応せざるを得ない状況が、長時間労働や人手不足の大きな要因となっています。

特に「見積業務」は、受注判断・粗利/予算設計・協力会社への発注・工程作成へと波及する業務全体の“起点”となる重要なプロセスであり、また事務作業時間の中でも比重が大きく、そして受注可否にかかわらず必ず発生する業務でもあります。

そのため、ここでの手戻りや見積品質のばらつきは売上・利益に直結し、一方で失注時には見積業務に要した時間・労力が回収されないままコストとして積み上がります。

さらに、顧客の要望に合わせた複数パターンの見積作成や提案・修正を繰り返すプロセスは担当者の勘や経験に依存しやすく、対応できる人材が限られることが、提案件数や売上機会を制限していました。

機能詳細

「概算見積AIエージェント」では、顧客の希望予算や、顧客要望、工事種別などをテキストで入力し、図面・仕様書・現場写真などの資料をアップロードするだけで、AIが概算見積を自動生成します。

また、現場情報や各種ファイル、過去の見積、受注実績、単価情報などコンクルーCloud内に蓄積されたデータを横断的に参照・活用することで、精度の高い概算見積の生成を実現します。

これにより、従来は複数回の検討や作り直しが必要だった見積初動の手間を大幅に削減し、経験の浅い現場担当者でも、本AIエージェントが生成した概算見積を確認・調整するだけで、顧客向け見積書としてスムーズに仕上げることができます。

またコンクルーCloudは、紙やPDFの見積書を自動で読み取り、顧客向け見積書や予算管理に転記するAI機能も搭載しています。今回の「概算見積AIエージェント」は、こうした“読み取り・転記”に加えて、見積作成の上流にAIを適用し、見積業務の初動を高速化・標準化することで、提案準備にかかる時間を削減し、提案件数の拡大と提案品質の安定化を支援します。

本AIエージェントを通して、限られた人数でもより多くの案件に対応できる状態をつくり、売上機会の最大化と現場の生産性向上を実現し、小規模建設会社の「売上・キャパシティ向上」に貢献いたします。

なお、現在はβ版として提供しており、一部のユーザー様に限定してご利用いただいております。

概算見積AIエージェントの主な特長

- 過去の案件データを踏まえた提案を支援コンクルーCloudに蓄積された自社の過去案件の情報を参照し、案件条件に近い事例を踏まえた見積案を提示します。- 様々なパターンの概算見積を自動生成価格帯や提案方針の異なる案を提示でき、顧客要望に沿った提案を短時間で複数用意できます。- 定性的・曖昧な指示にも対応「新規顧客で今後の取引を考えて受注率を上げたい。粗利率は低くてもいいので、とにかく競争力のある概算見積を作成して。」といった曖昧な指示にも対応し、提案意図を踏まえた見積案を生成します。

今後の展望

当社は「コンクルーCloud」におけるAIエージェント開発を通して、小規模建設会社の業務プロセス全体をEnd-to-Endで自動化・最適化することを目指しています。煩雑な事務作業を従来比「1/10」へ削減し、人の手をできるだけ介さずに業務が進む、次世代の統合型AIプラットフォームの実現に取り組んでまいります。

「概算見積AIエージェント」を皮切りに、今後は工程表作成、発注、原価・予算管理、協力会社との調整など、建設業の主要業務を担うAIエージェント群を順次拡充していきます。

また、各エージェントが案件データを共有しながら連携・協調し、状況に応じて次のアクションを提案・実行することで、部分最適ではなく業務プロセス全体の最適化を推進し、現場とバックオフィスがAIと協働する、次世代の業務運用を実現してまいります。

