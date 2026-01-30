スマートフォンやモバイルバッテリーなどのモバイル機器における安全啓発ロゴ・キャッチフレーズの一般公募について

モバイルコンピューティング推進コンソーシアムスマートフォンのうっかり落下夏場の車内放置

モバイルコンピューティング推進コンソーシアム（以下「MCPC」）は、スマートフォンやモバイルバ ッテリーなどのモバイル機器の事故防止と安全啓発を図るため、これまで、「キケン！水ぬれ注意」 、「あぶない！電池への衝撃」 の安全啓発ロゴおよびキャッチフレーズを活用し、MCPC会員企業を中心として様々な企業・製品へ展開してきました。このたび、「あぶない！電池への衝撃」 を含め、「高温環境への放置」などリチウムイオン電池に関する注意喚起を新たなテーマとして、 ロゴおよびキャッチフレーズを広く一般から募集いたします。

●安全啓発ロゴ・キャッチフレーズ新設および一般公募の背景

昨今、スマートフォンやモバイルバッテリーなどモバイル機器において、内蔵のリチウムイオン電池が発火するなどの事故が増加しています。MCPCではお客様の安全・安心を守るための活動の一環として、モバイル機器は高温下での使用では、リチウムイオン電池が発煙・ 発火につながる危険性があることを知っていただくため、「あぶない！電池への衝撃」を含め、「高温環境への放置」などリチウムイオン電池に関する注意喚起を新たなテーマとして、ロゴおよびキ ャッチフレーズを広く一般から募集いたします※4。

●ロゴ・キャッチフレーズの展開

本ロゴ・キャッチフレーズは、新設後、これまでの「安全啓発ロゴ・キャッチフレーズ」と同様に、順 次、モバイル機器のパッケージや取扱説明書などに掲載していく予定です。

●一般公募の詳細

- 募集期間：～2026年3月31日- 応募形式：デジタルデータ（AI,PDF,JPEG,PNG等）＋簡単なコンセプト説明文応募はこちらから :https://forms.gle/EGm5XRxeBv5SGr8Y7- 募集作品： リチウムイオン電池搭載製品の取扱に関する注意喚起についてわかりやすく、印象的なデザインとキャッチフレーズ（現在のマークと併用して利用する予定のため、同系のイメージがふさわしい）- メッセージしたいこと-電池への衝撃を避ける。-高温環境（炎天下の車内など）での使用・保管を絶対に行わない。-膨張・異臭・発熱など異常があれば直ちに使用を中止する。-充電中はできるだけ目を離さない、就寝中や外出中の充電は避ける- 結果発表および景品-結果発表採用者には、令和8年（2026年）4月下旬までにMCPCから連絡します。採用作品は、MCPCホームページ等にて公表します。なお、採用者の氏名等の公表については、ご本人と協議の上、対応します。-表彰等採用者には、後日、感謝状及び記念品を贈呈する予定です。

MCPC ホームページ（https://www.mcpc-jp.org/LiBat_2025Win/logo/）を参照ください。

詳細はこちら :https://www.mcpc-jp.org/LiBat_2025Win/logo/モバイルコンピューティング推進コンソーシアム（MCPC）

1977年に我が国を代表する移動体通信会社、コンピュータハードウェア／ソフトウェア会社、携帯電話会社、システムインテグレータなどにより組織化された団体で、ワイヤレス通信とモバイルシステムの普及促進を目的としています。MCPCの技術活動のひとつであるモバイル充電ＷＧでは、モバイル機器利用者の安全・安心を守るための活動に取り組んでいます。コネクタ焼損事象防止に向けた取組みから、スマートフォン、モバイルバッテリー等のモバイル機器の総合的な安全基準の策定、利用者に正しい利用方法を訴求するためのプロモーション活動などを行っています。