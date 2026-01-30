【日本初】高校に「漏れないAI」環境を構築。個人情報保護とAI活用を両立する“ローカルLLM”導入で、教育現場のセキュリティ障壁を突破

株式会社TERRAISE

株式会社TERRAISE（本社：東京都三鷹市 代表取締役：舟橋 遼亮）は、学校法人山本学園 惺山高等学校（山形県山形市、以下「惺山高校」）において、日本で初めて※高校内のコンピュータのみで完結する生成AI環境「ローカルLLM（大規模言語モデル）」を構築いたしました。 また、外部への情報漏洩リスクを完全に排除したこの環境を活用し、生徒自身の価値観や個人情報を学習させた「パーソナライズAI」の開発およびアプリケーション実装を行う特別講義を2025年10月30日に実施したことをご報告いたします。

※高校内へのローカルLLM環境の構築事例として（自社調べ 2025年10月時点）

■背景と目的：教育現場における「AI活用の壁」を技術で突破する

惺山高等学校に導入したスパコン「NVIDIA DGX Spark」

生成AIの教育利用が急速に進む一方で、教育現場には大きな懸念が存在します。一般的なクラウド型AIサービスでは入力データが外部サーバーへ送信されるため、生徒の個人情報や成績、内面に関わる繊細な悩みなどが流出するリスクを完全に払拭できないという課題です。

この「セキュリティの壁」に対し、TERRAISEは株式会社サードウェーブ様と共にインターネットを経由せず校内サーバーのみで動作する「ローカルLLM」環境を惺山高校に構築することで解決策を提示しました。情報漏洩リスクが物理的に存在しない環境を整えることで、生徒が安心して自身のデータをAIに与え、AIを深く使い尽くすための土台を確立しました。

■実施内容：専門性を高める3つの実践コース

本プログラムでは、生徒が自身の志向に合わせて技術スタックを選択できる3つのコースを設置。事前講義、集中講義、成果発表のフェーズを通じ、要件定義から実装、デプロイメントまでのプロセスを体験しました。

1. 【Cursor講義】AIアプリ開発実践講座

～Gemini CLIとAIエディタを活用したアジャイル開発の実践～

AI搭載コードエディタ「Cursor」および「Gemini CLI」を活用し、課題解決型アプリケーションの実装を行いました。

企画・要件定義： 「リーンキャンバス」を用いて解決すべき顧客課題（Pain）と提供価値（Gain）を構造化し、実装機能の優先順位を策定。

実装プロセス： 自然言語によるコード生成を活用しつつ、発生するエラーに対してはログを解析し、AIと対話しながらデバッグを行う反復開発を実施。UI/UXの観点を取り入れた改善を行いました。

成果： 企画から実装までを一気通貫で行い、実際に動作するWebアプリケーションを完成させました。

2. 【専用AI講義】自分だけのMy AI開発講座

～ローカルLLMとRAG技術によるナレッジベース構築～

LM Studio等のローカルLLM環境を活用し、RAG（検索拡張生成）技術を用いた特化型AIエージェントの構築を行いました。

データセット構築： ライフラインチャート等を用いた自己分析データを構造化テキストとして整備。外部流出のリスクがないローカル環境であるため、個人の詳細な価値観や経験則を学習データとして組み込むことが可能となりました。

システムプロンプト設計： AIの役割、出力形式、トーン＆マナーを定義するシステムプロンプトを記述し、意図した挙動になるようチューニングを実施しました。

成果： 汎用モデルでは再現できない、個人の文脈を高度に理解したパーソナライズAIを実装しました。

3. 【動画生成講義】ローカル動画生成AI講座

～オープンソースモデル「Wan2.2」を用いたパラメータ調整とAI倫理～

オープンソースの動画生成モデル「Wan2.2」系をローカル環境で稼働させ、テキストおよび静止画からの動画生成（Text-to-Video / Image-to-Video）を行いました。

技術習得： プロンプトエンジニアリングによる映像の指示出しに加え、ステップ数やCFGスケールなどのパラメータ調整を行い、生成物の品質管理手法を習得しました。

AI倫理教育： 著作権、肖像権、バイアス（偏見）に関する講義を徹底し、技術的な生成能力だけでなく、コンプライアンスを遵守した運用リテラシーを教育しました。

成果： 試行錯誤を繰り返し、意図した物理法則や時間的整合性を持つ映像コンテンツを生成しました。

当日の授業の様子(自分だけのMy AI開発講座)

■当日の様子：エンジニアリングへの没入

講義は単なる座学ではなく、ハンズオン形式で実施されました。当初は慣れない開発環境に戸惑う場面も見られましたが、実際にコードが動作し、アプリケーションが起動した瞬間、教室の雰囲気は一変しました。 エラー画面を前に論理的に原因を推論する姿や、休み時間も惜しんでパラメータの微調整に没頭する姿は、受動的な学習者ではなく、課題解決に挑むエンジニアそのものでした。 成果発表会では、論理的に構築されたスライドを用い、開発プロセスと技術的工夫についてプレゼンテーションが行われました。

■参加した生徒の声（事後アンケートより）

講義を通じて、生徒たちのAIに対する認識や自己効力感に大きな変化が見られました。

「想像していたよりも簡単で、元々の知識がほとんどなかった私でも作れた。」 （AIを使って画像を生成することができるのは知っていたが、動画も作れるということが分かった。想像していたよりも簡単で、元々の知識がほとんどなかった私でも作れた。)

「AIは怖いものだと思っていたけど今回授業を通してとても生活に役立つものだと知った」

「AIで動画を作れることは知っていたが、私たちにも作れることを知って楽しかった。」

「AIに対してのイメージは最初はあまり分からず、いい印象がなかったのですが、今回の授業を通じて理解が深まったので、使う際の危険性や気を付けなければいけないことを改めて感じました。うまくAIと向き合っていけたらいいなと思いました。」

■今後の展望：「できたらいいな」が「できる」未来へ

TERRAISEが目指すのは、生成AIによって「できたらいいな」が「できる」に変わる未来です。

絵を描きたいけれど描けない。アプリを作りたいけれど作れない。表現したいけれど言葉にできない。これまで、こうした「やりたいけれどできない」という壁は、専門的なスキルや長い訓練期間を必要とするものでした。しかし生成AIは、その壁を取り払い、すべての人の可能性を無限大に広げる力を持っています。

私たちが教育を通じて届けたいのは、単なる技術スキルではありません。「自分にもできる」という確かな自信と、「自分の可能性は無限大だ」という実感です。生成AIというパワーを手にした生徒たちが、自らの人生を彩り、そして社会に貢献していく。TERRAISEは、そんな未来を全国の教育現場から創り出してまいります。

■株式会社TERRAISEについて

株式会社TERRAISEは、「教育×AI」の領域で、安全なインフラ構築から実践的なカリキュラム提供までを一気通貫で支援するスタートアップです。今後も全国の教育機関に向け、ローカルLLMを活用した安心・安全な教育DXを推進してまいります。

【会社概要】

会社名 ：株式会社TERRAISE（テライズ）

代表者 ：代表取締役 舟橋 遼亮

所在地 ：東京都三鷹市上連雀1-12-17 三鷹ビジネスパークB1F

登記日時：2025年1月

事業内容：教育機関向け生成AIカリキュラムの開発・運営、ローカルLLM環境構築支援

【本件に関する学校法人情報】

学校名 ：学校法人山本学園 惺山高等学校

所在地 ：山形県山形市城西町三丁目１３－７

URL ：https://www.seizan.ed.jp/