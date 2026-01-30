羽田空港周辺の新たな魅力を発見！“すきま時間”を観光体験に変えるインバウンド向け新サービス「HANEDALL」を提供開始

株式会社Relyon Trip

株式会社RelyonTrip（本社：東京都中央区、代表取締役：西村 彰仁、以下「当社」）は、東京都のスマートサービス実装促進プロジェクト「Be Smart Tokyo」に採択され、羽田空港を利用する訪日外国人旅行者の“すきま時間”を有効活用する新サービス「HANEDALL（ハネダール）https://hanedall.relyontrip.com/」を2026年1月30日より提供開始することをお知らせします。

本プロジェクトは、京浜急行電鉄株式会社（本社：神奈川県横浜市、取締役社長：川俣 幸宏、以下「京急電鉄」）、インバウンド向けガイドサービスを提供する株式会社GRACY（本社：大阪市北区，代表取締役CEO：小林 稜英、以下「GRACY」）と協業し、羽田空港周辺エリアである大田区の地域経済活性化と、新たな観光価値の創出を目指すものです。

なお、本取り組みは、東京都のスマートサービス実装促進事業「Be Smart Tokyo」プロジェクトの一環として実施されており、スマートサービス実装促進事業者のCIC Institute（本社：東京都港区、CEO：デニース・メドレンカ）の支援を受けています。

■プロジェクトの背景

羽田空港は、国内外から多くの旅行者が訪れる日本の空の玄関口です。しかし、乗り継ぎの待ち時間（トランジット）やフライト前後の空き時間といった“すきま時間”を有効に活用できず、空港内で過ごす旅行者が多いという課題がありました。また、空港周辺の大田区には、魅力的な商店街や文化体験スポットが数多く存在するものの、訪日外国人旅行者への認知度はまだ低いのが現状です。

そこで当社は、これまで培ってきた観光アプリ「SASSY（サッシー）」の運営ノウハウを活かし、これらの課題を解決するため、羽田空港から手軽にアクセスできる大田区の魅力を発掘・体験できる新サービス「HANEDALL（ハネダール）」を開発しました。



観光・飲食アプリSASSY（サッシー）

https://relyontrip.com/sassy/(https://relyontrip.com/sassy/)

■「HANEDALL」のサービス概要

「HANEDALL」は、羽田空港からサクッと街へ出て、大田区を効率よく楽しむためのインバウンド向け「オールインクルーシブ」のクレジット制パスです。旅行者は、観光・飲食アプリ「SASSY」を通じて、以下のサービスを多言語で利用できます。



＜HANEDALL 公式サイト＞

https://hanedall.relyontrip.com/

- 魅力的なスポットの発掘写真を直感的にスワイプするだけで、好みに合った飲食店や観光スポットを発見し、オリジナルの行きたい・行ったリストとマップを作成できます。- クレジット制パスによる体験事前に購入したクレジットを利用して、提携する飲食店での食事や、商店街での買い物、日本文化体験プログラムなどに参加できます。■連携と支援体制

本プロジェクトは、以下のパートナーとの連携により推進されます。

- 京浜急行電鉄株式会社実装パートナーとして、京急沿線エリアマネジメント構想「newcalプロジェクト」にて培った沿線事業者との事業共創ネットワークを活用して沿線の商店街散策や文化体験などを通じて地域との共創、そして、新たな価値の創出に貢献します。あわせて、訪日外国人旅行者をはじめとする観光客の空港周辺エリアへのアクセス向上を図るとともに、沿線各目的地への誘客を促進します。- 株式会社GRACY旅行客と地元ガイドをつなぐサービスを展開するスタートアップです。同社が運営する「Hello.Guide」は、海外からの旅行客が"日本で友達をつくる感覚"でローカルガイドと出会えるマッチングプラットフォーム。当日予約（時間制限あり）や2時間からのプライベートツアーに対応し、有名観光地だけでなくローカルなスポットを巡れる体験を提供します。ガイドは空いた時間を活用して案内でき、新しい働き方の形にもつながります。- CIC Tokyo東京都からの委託事業者として、事業成長支援やプロモーションなど、多面的なサポートを提供します。- 東京都（Be Smart Tokyo）「スマート東京」の実現に向け、先端技術を活用した新サービスの社会実装を促進します。

■今後の展望

まずは、東京都大田区をモデルケースとして「HANEDALL」のサービスを展開し、訪日外国人旅行者による地域回遊の成功事例を創出します。将来的には、本モデルを他の空港周辺地域や、同様の課題を抱える地方都市へ展開し、日本全体の観光振興に貢献することを目指します。

■関係者からのコメント

株式会社RelyonTrip（兼スターツ出版株式会社）

代表取締役 西村 彰仁

「この度、東京都様、京急電鉄様、GRACY様、CIC Tokyo様という素晴らしいパートナーと共に、日本の玄関口である羽田から、新たな観光体験を創出できることを大変嬉しく思います。『HANEDALL』を通じて、訪日外国人旅行者の皆様に、これまで知られていなかった日本のローカルな魅力を発見していただき、大田区、そして日本経済の活性化に貢献してまいります。」

京浜急行電鉄株式会社 新しい価値共創室

主査 柚木雄次 様、主査 北村則紀 様

「羽田空港に訪れる外国人の皆さまの“すきま時間”を、地域の魅力に触れる特別な体験へと変えることを目指して、本取り組みを進めてまいりました。沿線事業者との共創を反映した本企画は、ローカル文化を世界へ発信する一助になると考えています。また、RelyonTrip様、そして東京都プロジェクト推進を支えてくださったCIC様という素晴らしいパートナーと共に実現できたことを大変心強く感じています。今後も地域の魅力創出に挑戦してまいります。」

株式会社GRACY

代表取締役CEO 小林 稜英 様、COO 西村優希 様

「この度はHANEDALLという取り組みに、パートナーとして関われることを大変嬉しく思っています。私たちGRACYは、本プロジェクトにおいてローカルガイドの提供および体験設計の一部を担い、旅行者が単にスポットを巡るだけでなく、地域の背景や日常を理解しながら回遊できる体験づくりに関わっています。HANEDALLの仕組みと、『人を通じた体験価値』を組み合わせることで、羽田エリアならではの新しい観光モデルを、地域の皆さまと共に育てていきたいと考えています。」

CIC Japan, CIC Institute アシスタント・ディレクター 溝手 翠 様

「本取り組みは、インバウンドの増加および受入対応という東京都が直面する課題に対し、地域と連携しながら施策を展開し、その価値を地域へ還元するモデルであると感じております。こうした点を高く評価し、『Be Smart Tokyo』CICプログラムの採択に至りました。本サービスが国内外のお客様に幅広くご利用いただけるよう、今後も引き続きご支援してまいります。」

■株式会社RelyonTripについて



「出かける、つながるで幸せに。」をミッションに、直感的な操作で旅の計画ができる観光・飲食アプリ「SASSY」を開発・運営。25万ダウンロードを突破し、海外含めて多くの方にご利用いただいています。企業や自治体との連携も積極的に進めており、新たな観光価値の創造に取り組んでいます。

会社名：株式会社RelyonTrip（リリオントリップ）

代表者：代表取締役 西村 彰仁

設 立：2019年10月1日

所在地：東京都中央区京橋1-3-1 八重洲口大栄ビル7F

事業内容：観光・飲食アプリ「SASSY」の開発・運営

URL：https://relyontrip.com/

＊2025年6月 スターツ出版株式会社にグループ参画しました

■東京都スマートサービス実装促進プロジェクト「Be Smart Tokyo」について



東京都では、先端技術等を活用した便利で快適な都市「スマート東京」が実現されることを目指しています。本プロジェクトは、独創性・機動力にあふれるスタートアップ等が各エリアと協働することで、都民の暮らしの利便性・QOLを高める新しいサービスをスピーディに生み出すことを目的としています。

東京都 プロジェクトページ：https://www.be-smarttokyo.metro.tokyo.lg.jp(https://www.be-smarttokyo.metro.tokyo.lg.jp)



「Be Smart Tokyo」のスマートサービス実装促進事業者であるCIC Instituteでは、「スマート東京」の実現に向け、最先端の技術やサービスを保有する「スタートアップ等」と 実装先となるオフィスや商業施設を保有する「スマートシティ基盤提供者」が協業可能な体制を構築し、技術やサービスの実装を促進しています。

CIC Institute プロジェクトページ：https://jp.cic.com/besmarttokyo/(https://jp.cic.com/besmarttokyo/)