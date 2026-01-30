日本ナレッジスペース、「スポーツエールカンパニー2026」に認定。ITエンジニアの運動不足解消へ「スポーツジム」全額補助や「遺伝子検査」など先進的施策を展開。

日本ナレッジスペース株式会社

Webシステム開発・インフラ構築等のITソリューション事業を展開する日本ナレッジスペース株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：松岡竜邦、以下「当社」）は、スポーツ庁が認定する「スポーツエールカンパニー2026」を取得いたしました。

当社はこれまで、経済産業省による「健康経営優良法人（中小規模法人部門）」において、上位500法人にのみ付与される「ブライト500」に4年連続で認定されるなど、健康経営の取り組みを続けてまいりました。今回のスポーツエールカンパニー認定は、当社の健康経営が「制度の整備」だけでなく、従業員の具体的な「運動習慣の定着」においても推進していることが国から評価されたものです。

１．認定取得の背景：ITエンジニアの「座りすぎ」問題に挑む

システム開発業務を行う当社において、デスクワークは避けられません。しかし、長時間の座位行動は、血行不良や代謝の低下、メンタルヘルスへの悪影響など、従業員の健康リスクを高める要因となります（いわゆる「座りすぎ病」のリスク）。 当社は「最高のパフォーマンスは、心身の健康から生まれる」という考えのもと、IT企業特有の課題に対し取り組んでまいりました。

２．スポーツエールカンパニー認定を支えた主な取り組み

当社では、従業員が「無理なく」「楽しく」「科学的に」運動を継続できるよう、以下の施策を展開しています。

１.「24時間スポーツジム」法人契約で、運動を日常に

24時間営業のスポーツジムと法人契約を締結し、利用料を会社が全額負担しています。

いつでもどこでも、全国にある店舗を自由に利用できるため、自宅付近や出社時のオフィス付近など、場所を選ばず運動が可能です。

また、着替え不要でスーツや私服のままトレーニングができるため、業務のスキマ時間（Gap Time）を有効活用し、従業員の運動不足解消に大きく貢献しています。

２.遺伝子検査に基づく「科学的」な運動推奨

希望する従業員に対し、遺伝子検査（体質分析・食事分析・運動分析）を実施しています。

個別最適化を実施し「筋肉がつきやすいタイプ」「有酸素運動が向いているタイプ」など、遺伝子レベルでの特性を分析。感覚に頼るのではなく、科学に基づき自身の体質を従業員が知ることで、モチベーションの向上に繋げています。

３.マッサージ手当制度によるリカバリー

運動後のケアや、日々のデスクワークによる疲労回復を目的として、マッサージ利用料を補助しています。「動く」ことと「休める」ことのバランスを重視しています。

３．「運動」だけではない。７０種類の福利厚生で「オールインワン」健康支援

当社の健康経営の特徴は、運動に加え「睡眠」「食事」「医療」を網羅する包括的な支援体制にあります。

１.【睡眠】オーダーメイド枕プレゼント＆睡眠外来補助

質の高い睡眠は、従業員の論理的思考力や集中力を支える基盤です。当社では、希望者全員に44,000円相当のオーダーメイド枕を支給するほか、睡眠外来への通院費用も補助し、「睡眠負債」の解消に本気で取り組んでいます。

２.【食事】お米購入補助・規格外野菜定期配送・サプリメント

物価高騰対策としての「お米購入補助」や、栄養バランスを整える「規格外野菜」の配送、個人の不足栄養素を補うサプリメント支給など、身体の内側からの健康づくりを支援しています。

３.【医療・予防】がん対策・花粉症・頭痛ケア

がんリスク検査（MAMŌRU（がん予防メディカルクラブ）の導入に加え、業務効率を低下させる「花粉症」や「頭痛」の外来通院費も補助。マイナートラブルから重大疾病まで、予防と早期発見を徹底サポートします。

４．今後の展望：健康経営の更なる促進へ

今回の「スポーツエールカンパニー2026」認定を新たなスタートラインとし、当社はさらに「従業員が自発的に健康になれる仕組み」を構築してまいります。 ロボットやAIが社会を変革するこれからの時代において、それを作り出す人間が最も人間らしく、健康的で、創造的であること。それが日本ナレッジスペース株式会社の目指す未来です。

■認定・受賞歴

スポーツ庁「スポーツエールカンパニー2026」認定

経済産業省「健康経営優良法人2025（ブライト500）」認定（4年連続）

東京都「東京都スポーツ推進企業」認定

