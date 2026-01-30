＜RAVIJOUR 2026 VALENTINE＞ Rちゃんが魅せる、甘くときめくランジェリーコレクション。

株式会社RAVIJOUR

「セクシーに生きる Just be yourself」をステートメントに、女性の新しいセクシーさを追求し、ワンランク上のスペシャルなアイテムを提案するランジェリーブランドRAVIJOUR (ラヴィジュール。会社名:株式会社RAVIJOUR、代表取締役:服部 稔、所在地:東京都目黒区)は、1/29(木)12:00より2026 VALENTINE COLLECTIONを発売。YouTuber／モデルとして同世代の女性に人気を集めるRちゃんが魅せる最新ビジュアル。

特設ページ：https://bit.ly/3NO4mMf







朝露に濡れたかのように輝く菫。気品と艶やかさ咲かせるブラ。



＜Items＞


ヴィオレーヌ グラマーアップ ブラ \7,799(tax in)～


ヴィオレーヌ エンブロイダリーレース ショーツ・Tバック \3,729(tax in)


ヴィオレーヌ サイドリボン ショーツ・Tバック \3,729(tax in)


カラー：ピンク


サイズ：B65-G70


詳細：https://bit.ly/4qHGdpc









夜の余韻を閉じ込めたような、ベロアの深みを纏うブラ。



＜Items＞


ベルベットニュイ トリックリフト ブラ \8,900(tax in)


ベルベットニュイ ショーツ・Tバック \3,900(tax in)


ベルベットニュイ フレア Tバック \4,500(tax in)


クロエ ガーターベルト \5,500(tax in)


イザベル フリルガーターベルト \7,200(tax in)


カラー：ピンク／ブラウン


サイズ：B70-E65


詳細：https://x.gd/OA1Oh







想いを重ね捧げる愛。大切な気持ちを閉じ込めたブラ&ショーツセット。



＜Items＞


ラムールプリエ ショーツセット \13,900(tax in)


ラムールプリエ Tバックセット \13,900(tax in)


クロエ ガーターベルト \5,500(tax in)


イザベル フリルガーターベルト \7,200(tax in)


カラー：ピンク／ブラウン


サイズ：S／M


詳細：https://x.gd/3ahri







甘いだけで終わらせない。特別な夜のためのビスチェ。



＜Items＞


イザベル ビスチェ \8,900(tax in)


カラー：ピンク／ブラウン


サイズ：ONE SIZE


詳細：https://x.gd/VXQpK





甘くてやさしい想いを閉じ込めて。小さな愛のかけら満ちるブラ&ショーツセット。



＜Items＞


ボンボンアムール ショーツセット \13,900(tax in)


ボンボンアムール Tバックセット \13,900(tax in)


カラー：ピンク


サイズ：S／M


詳細：https://x.gd/jJUZ9



ノベルティキャンペーン





バレンタインコレクション発売を記念してノベルティキャンペーンを開催いたします。


公式オンラインストア／全国店舗にて20,000円(税込)以上ご購入の方に［ワンピース＆Tバックセット］をプレゼント。
詳細は特設ページよりご覧いただけます。

詳細：https://x.gd/ySSeX





ギフト詳細はこちら：https://x.gd/9NzLH





メンズショーツ一覧：https://x.gd/MFMQl



PROFILE





Rちゃん


女社長兼YouTubeやInstagramなどのSNSを中心に活躍するマルチクリエイター。22歳で自身のアパレルブランドRiuを運営する株式会社ariuを創業し、代表兼Riuのデザイナーも務める。主にファッションや美容コンテンツでYouTuber・インスタグラマー・モデルとして多岐に渡り活動中。


SNS総フォロワー数約163万人を誇る有名YouTuberとしてファッションに敏感な多くの女性から注目されている。



Instagram ：https://bit.ly/3MerOBR


YouTube ：https://bit.ly/3LFfb2I


X ：https://bit.ly/46nLJoK






