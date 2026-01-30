＜RAVIJOUR 2026 VALENTINE＞ Rちゃんが魅せる、甘くときめくランジェリーコレクション。

株式会社RAVIJOUR「セクシーに生きる Just be yourself」をステートメントに、女性の新しいセクシーさを追求し、ワンランク上のスペシャルなアイテムを提案するランジェリーブランドRAVIJOUR (ラヴィジュール。会社名:株式会社RAVIJOUR、代表取締役:服部 稔、所在地:東京都目黒区)は、1/29(木)12:00より2026 VALENTINE COLLECTIONを発売。YouTuber／モデルとして同世代の女性に人気を集めるRちゃんが魅せる最新ビジュアル。

特設ページ：https://bit.ly/3NO4mMf

朝露に濡れたかのように輝く菫。気品と艶やかさ咲かせるブラ。

＜Items＞

ヴィオレーヌ グラマーアップ ブラ \7,799(tax in)～

ヴィオレーヌ エンブロイダリーレース ショーツ・Tバック \3,729(tax in)

ヴィオレーヌ サイドリボン ショーツ・Tバック \3,729(tax in)

カラー：ピンク

サイズ：B65-G70

詳細：https://bit.ly/4qHGdpc

夜の余韻を閉じ込めたような、ベロアの深みを纏うブラ。

＜Items＞

ベルベットニュイ トリックリフト ブラ \8,900(tax in)

ベルベットニュイ ショーツ・Tバック \3,900(tax in)

ベルベットニュイ フレア Tバック \4,500(tax in)

クロエ ガーターベルト \5,500(tax in)

イザベル フリルガーターベルト \7,200(tax in)

カラー：ピンク／ブラウン

サイズ：B70-E65

詳細：https://x.gd/OA1Oh

想いを重ね捧げる愛。大切な気持ちを閉じ込めたブラ&ショーツセット。

＜Items＞

ラムールプリエ ショーツセット \13,900(tax in)

ラムールプリエ Tバックセット \13,900(tax in)

クロエ ガーターベルト \5,500(tax in)

イザベル フリルガーターベルト \7,200(tax in)

カラー：ピンク／ブラウン

サイズ：S／M

詳細：https://x.gd/3ahri

甘いだけで終わらせない。特別な夜のためのビスチェ。

＜Items＞

イザベル ビスチェ \8,900(tax in)

カラー：ピンク／ブラウン

サイズ：ONE SIZE

詳細：https://x.gd/VXQpK

甘くてやさしい想いを閉じ込めて。小さな愛のかけら満ちるブラ&ショーツセット。

＜Items＞

ボンボンアムール ショーツセット \13,900(tax in)

ボンボンアムール Tバックセット \13,900(tax in)

カラー：ピンク

サイズ：S／M

詳細：https://x.gd/jJUZ9

ノベルティキャンペーン

バレンタインコレクション発売を記念してノベルティキャンペーンを開催いたします。

公式オンラインストア／全国店舗にて20,000円(税込)以上ご購入の方に［ワンピース＆Tバックセット］をプレゼント。

詳細は特設ページよりご覧いただけます。



詳細：https://x.gd/ySSeX

ギフト詳細はこちら：https://x.gd/9NzLH

メンズショーツ一覧：https://x.gd/MFMQl

PROFILE

Rちゃん

女社長兼YouTubeやInstagramなどのSNSを中心に活躍するマルチクリエイター。22歳で自身のアパレルブランドRiuを運営する株式会社ariuを創業し、代表兼Riuのデザイナーも務める。主にファッションや美容コンテンツでYouTuber・インスタグラマー・モデルとして多岐に渡り活動中。

SNS総フォロワー数約163万人を誇る有名YouTuberとしてファッションに敏感な多くの女性から注目されている。

Instagram ：https://bit.ly/3MerOBR

YouTube ：https://bit.ly/3LFfb2I

X ：https://bit.ly/46nLJoK

RAVIJOUR (ラヴィジュール) 企業情報

株式会社RAVIJOUR（ラヴィジュール）

〒153-0051 東京都目黒区上目黒1-3-7 VORT代官山2階



Instagram：https://www.instagram.com/ravijour_official

Facebook：https://www.facebook.com/Ravijour.jp

Twitter：https://twitter.com/Ravijour_LOVE

TikTok： https://www.tiktok.com/@ravijour_official