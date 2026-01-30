品川区の観光大使′見習い′「ハタチの龍馬」が、高知県「くろしおくん」・福井県坂井市「坂井ほや丸」とショート動画対決！自治体連携で自慢の観光スポットをたっぷりとPR

株式会社ディー・エル・イー

株式会社ディー・エル・イー（本社：東京都 千代田区、代表取締役社長 CEO・CCO：小野 亮、以下 DLE）は品川区の観光大使'見習い'を務めるキャラクター「ハタチの龍馬」が登場する品川区の観光PR動画を制作し、各動画をYouTubeで公開いたしました。

「ハタチの龍馬」は、2018年に品川区による明治150周年を記念した歴史観光PR事業の企画で、坂本龍馬をモチーフとして誕生しました。

坂本龍馬は若かりし頃に品川で黒船からの沿岸警護にあたっていたといわれており、立会川には坂本龍馬の銅像があるなど、品川区と縁が深い人物です。

品川区では、平成30(2018)年9月に高知県、令和元(2019)年9月に福井県坂井市とそれぞれ相互連携協定を締結し、連携事業を実施しています。

その取り組みの一環として今年も高知県、福井県坂井市それぞれとコラボした観光PR動画を制作いたしました。

品川区観光大使'見習い'の「ハタチの龍馬」が、高知県イメージキャラクター「くろしおくん」、福井県坂井市公式キャラクター「坂井ほや丸」それぞれと3本のショート動画を制作して対決し、各地でのロケーション撮影を通して、観光スポットの魅力が伝わる動画となっています。

【品川区×高知県】

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=cpQz1Ut2STI ]

URL：https://youtu.be/cpQz1Ut2STI(https://youtu.be/cpQz1Ut2STI)

高知県・くろしおくんは、映画のロケ地にもなった浅尾沈下橋から、品川区・ハタチの龍馬は、歌川広重の浮世絵にも登場する御殿山庭園から映像をお届け。

高知県・くろしおくんはドラマの撮影地にもなった後免（ごめん）駅からはじまり、坂本龍馬が愛した逸品シャモ鍋を紹介。

土佐打刃物の鍛造体験に挑戦したり、人力で動く観覧車などで人気の創造広場アクトランドを案内します。

一方、品川区・ハタチの龍馬は旧東海道にある旅や歴史を感じながらリラックスできるブックカフェを紹介。一息つきながら、ホットドックや生スコーンを堪能。

戸越銀座では非日常的な爽快感を味わえるユニークな瓦割り体験、さらには日本が世界に誇る光学の技術やカメラなどの展示があるニコンミュージアムをテンポよく紹介しました。

【品川区×坂井市】

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=DounW5LhTnQ ]

URL：https://youtu.be/DounW5LhTnQ(https://youtu.be/DounW5LhTnQ)

坂井市・坂井ほや丸は、東尋坊の沖合に浮かぶ神秘的な島・雄島、品川区・ハタチの龍馬は、レース以外の魅力もたっぷり詰まった大井競馬場から映像をお届け。

坂井市・坂井ほや丸は東尋坊商店街で名物のカニを紹介。カニ剥きにも挑戦し、坂井市グルメの大本命を堪能しました。

他にも迫力ある国の天然記念物・東尋坊を海から眺められる遊覧船に乗ったり、江戸時代の町並みが残る三國湊をかわいらしい着物姿で案内しています。

一方、品川区・ハタチの龍馬は、歴史ある商店街の中にある昭和レトロな喫茶店からスタート。

落ち着いた雰囲気の中伝統的な喫茶店の味に舌鼓打ったり、ジェット機の操縦体験ができるレアな体験スポットや、ほぼ毎週末大井競馬場で開かれる都内最大級の賑やかなフリーマーケットの魅力も紹介しています。

DLEでは親しみやすく幅広い年代にとって共感を持てるキャラクターを通じ、これまでも様々な自治体との取り組みを行ってまいりました。DLEは地方自治体が持つ魅力をユニークに伝え、地域活性化の一助となれるよう取り組んでまいります。

■ディー・エル・イーとは

証券コード：3686（東証スタンダード）

代表者：代表取締役社長CEO・CCO 小野亮

所在地：東京都千代田区麹町3-3-4 KDX 麹町ビル７階

創立日：2001年12月27日

HP：https://www.dle.jp/jp/

『秘密結社 鷹の爪』をはじめとする IP（著作権等の知的財産権）の企画開発やアニメやキャラクター等のコンテンツ制作事業を軸に2014 年に東証に上場。現在は、アジアを代表するエンターテインメントであるアニメとK-POPを中心に事業を展開している。2025年には、既存IPのAI Vtuber化やAIスタジオの開設など、AIとIPを融合した新たな取り組みを進め、事業をさらに加速させている。