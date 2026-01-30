マルイ初登場も！バレンタインにおすすめの37ブランドが大集合！「～マルイの甘い誘惑～ Sweet Valentine’s Day」を北千住マルイで開催

株式会社丸井グループ

北千住マルイ（株式会社丸井、本社：東京都中野区、代表取締役社長：青野 真博）7F「1010 PARK（センジュパーク）」をメイン会場に、大型バレンタインイベント「～マルイの甘い誘惑～ Sweet Valentine’s Day」を開催いたします。

■「好き」が集まる場所で。全37ブランドが集結するバレンタインイベント！

「好き」を大切にする人のために生まれた「1010 PARK（センジュパーク）」をメイン会場に、心ときめくバレンタインイベントを開催します。マルイ初登場となる14ブランドをはじめ、2F・B1Fのイベント会場を含む館内に、国内外あわせて全37ブランドが集結。多彩で魅力あふれるラインアップで、バレンタインシーズンを彩ります。

丁寧に仕上げたショコラや、つくり手の想いが詰まったカカオスイーツ、自分へのご褒美に選びたい逸品までが勢揃い。あなたの「好き」にぴったりのチョコレートが、きっと待っています。

大切な人への贈り物にも、自分へのちょっとしたご褒美にも。

この時期ならではの、甘く心ときめく出会いを、ぜひ北千住マルイでお楽しみください。

■マルイ初登場ブランド

【7F：1010 PARK会場】

「アンソンバーグ」（7F：1010 PARK会場）

特設ページ :https://www.0101.co.jp/084/feature/detail.html?article_seq=11504&article_type=fea

1884年創業のデンマーク王室御用達のブランド。確かな品質基準のもと、厳選したカカオを使用し、伝統的な製法を大切にしてきました。その味わいと信頼性は時代を超えて支持され、世界中で高い評価を得ています。中でも、ボトルシェイプのダークチョコレートで芳醇なリキュールを包み込んだ「リカーチョコレート」は、ブランドを象徴する代表作。リキュールの豊かな香りと、ほろ苦いダークチョコレートが織りなす奥深い味わいは、ギフトにも自分へのご褒美にもふさわしい逸品です。

「エクチュア」（7F：1010 PARK会場）

大阪・心斎橋で生まれた「エクチュア」は、創業以来ヨーロッパのチョコレート文化を背景に、日本の味覚や風土に適したおいしさを追求してきました。その姿勢は、本場の技法を活かしながら、日本人の舌にやさしくなじむ味わいを大切にしています。カカオの神の名に由来するとされるブランド名の通り、素材選びにもこだわり、ベルギー産クーベルチュールをベースに、和素材や季節の恵みを取り入れた独自のショコラを展開。まろやかで奥行きのある味わいが、日常を少し贅沢に彩る一粒を届けます。

「キャギド レーブ」（7F：1010 PARK会場）

日本語の「鍵」とフランス語の「夢」をかけ合わせたブランド名には、「夢の扉を開く鍵」という想いが込められています。365日の毎日は、誰かにとっての誕生日や記念日など、人生の節目となる大切な一日。そんな特別な時間に、上質なショコラとともに心豊かなひとときを過ごしてほしいという願いから生まれました。創業以来、「カカオ×素材」にこだわり、職人が一つひとつ丁寧に手づくりした本物のショコラを届けています。

「コウベチョコ」（7F：1010 PARK会場）

お取り寄せ専門のECとして2009年に誕生した「コウベチョコ」は、2022年に神戸・旧居留地にショップ＆カフェをオープンしました。「Today is a good day with chocolate」をコンセプトに、カカオ本来の風味を大切にしながら、無限の可能性を秘めたチョコレートの魅力を発信する専門店です。代表する商品は、気軽に楽しめる割チョコ「BUDDY CHOCOLATE」。フルーツやナッツ、クッキーなどを組み合わせた多彩な味わいと食感が特徴で、選ぶ楽しさも詰まった一品です。

「ナカムラチョコレート」（7F：1010 PARK会場）

宝石のような美しさと独創的なフレーバーのかけ合わせで注目を集める、日本人女性ショコラティエール・中村有希。オーストラリアで培った経験を通じて、先住民族の伝統食材であるブッシュフードに着想を得ながら、現代的な感性を重ねたボンボンショコラを生み出しています。そんな「ナカムラチョコレート」のバレンタインの注目商品は「フルーツオブ ライフ」。6種のフレーバーすべてに、みずみずしい果実をギュッと閉じ込めました。アブストラクト（抽象的）なハートのデザインにも注目のセレクションです。

「セントー」（7F：1010 PARK会場）

世界有数のショコラ大国・ベルギーに本店を構える「セントー」。数多くの名だたるショコラティエが集う国において、カカオへの徹底したこだわりで高い評価を得ています。原産地ごとに異なる香りや甘味、苦味、フルーティなニュアンスを丁寧に見極め、それぞれの個性に最適なフィリングを組み合わせることで、素材が響き合う“ベストマッチ”のショコラを追求。一粒の中で広がる奥行きのある味わいが、「セントー」ならではの魅力です。

「トシ・ヨロイヅカ」（7F：1010 PARK会場）

ヨーロッパで8年をかけて磨いた技と感性は、「心を動かすおいしさ」として結実しました。立ち上る香り、なめらかに溶ける口どけ、甘み・苦味・酸味が幾重にも重なり、口の中に静かな感動が広がります。そのおいしさの背景には、素材への徹底した探求があります。一夜城ヨロイヅカファームでは果実が最もおいしく熟す瞬間を見極め、エクアドルではカカオの深いコクと余韻を追求。自然の力を丁寧に引き出した素材が、記憶に残るショコラを生み出しています。

「フランソワ・デュッセ」（7F：1010 PARK会場）

「フランソワ・デュッセ」は、南仏プロヴァンスの小さな街で誕生しました。50年以上にわたり、太陽をたっぷり浴びた果実や香ばしいナッツなど、選び抜いた素材を使い、熟練した職人の手仕事で丁寧に

つくられたショコラは、地元の人々に広く愛されています。果実感あふれるパート・ド・フリュイやコンフィ、キャラメリゼしたナッツの香ばしさ、バターのコクが広がるキャラメル、軽やかな食感のシリアル。それぞれの素材の魅力を引き立てるチョコレートで包み込み、一粒ごとに異なる味わいを楽しめる、宝石のようなショコラに仕上げています。

「ブボ・バルセロナ」（7F：1010 PARK会場）

2005年にスペイン・バルセロナで誕生したチョコレートブランド。高品質の食材と芸術性を巧みに融合させ、洗練された奥深い味わいのチョコレートを、つくり続けています。「チョコスカルプチャー ジュエル ハート」は宝石のように美しいハート形のチョコレート。手のひらサイズのハートの中に、3つの味わいの小さなハート（ポップロック、マカダム、ブラウニー）を詰め込みました。大切な想いを美しいハートに託して。心に残る、特別なチョコレートを贈りませんか。

【2F カレンダリウム3 会場】

「キャラメルキッチン」（2F カレンダリウム3 会場）

グリコは100年以上前にキャラメルづくりから歩みを始めました。北海道の新鮮でコク深い牛乳やバターを活かし、独自の製法を用いることで、口に含んだ瞬間、まろやかな甘みと豊かな香りが広がり、なめらかに溶けていきます。素材の魅力を引き出した上質な味わいは、ひとときの贅沢をもたらします。そんな大人のためのおいしさを届けるのが『キャラメルキッチン』です。

「グリコ アーモンドデイズ」（2F カレンダリウム3 会場）

グリコの「アーモンドデイズ」は、アーモンドの香ばしさとコクを贅沢に味わえるブランドです。丁寧にローストしたアーモンドをまるごとすりつぶしたペーストを使い、濃厚なのに軽やかなアーモンドミルクが楽しめます。ショコラやフローズンなど、素材の甘みを引き立てるメニューはどれも満足感たっぷり。アーモンドの新しいおいしさに出会える、ヘルシーで上質な一杯がそろいます。

「パグ」（2F カレンダリウム3 会場）

アメリカンクッキー専門店「パグ」が、バレンタインにぴったりの特別な味わいをお届けします。香ばしくローストしたナッツと濃厚なチョコレートを合わせたボストンクッキーは、外はカリッと、中はしっとりとした贅沢な食感が魅力。一口ごとに広がる深いコクと甘い香りは、大切な人へのギフトにも、自分へのご褒美にも最適です。クラシックなアメリカンクッキーを進化させた「パグ」ならではの味わいで、心ときめくバレンタインを彩ります。

【B1F カレンダリウム 会場】

「中埜酒造」（B1F カレンダリウム 会場）

果実のおいしさをギュッと閉じ込めた、フルーツリキュール「fruilia（フルリア）」。独自の製法で高果汁に仕上げているため、まるで果物をそのまま食べているような味わいです。ロックやソーダ割りはもちろん、デザート感覚でも楽しめる華やかな一杯。カラフルでかわいいボトルは、バレンタインのギフトやパーティーにもぴったり。甘く心ときめく時間を演出してくれるフルーツのお酒です。

「地中海ワイン」（B1F カレンダリウム 会場）

地中海のキプロス島で生まれた青いワイン「地中海ブルー」は、名門リノスワイナリーが手がける特別な一本。固有品種の果実味を活かしつつ、ブドウの持つ天然成分だけで澄んだ青色を表現し、フレッシュな果実の香り、柔らかく広がる酸味とほのかな甘みが絶妙に調和します。「ギリシャ革命200年記念ワイン」として欧州各国の大統領に献上された実績を持ち、キプロスソムリエ協会プレジデント監修の品質も折り紙つき。神話の島が育んだ幻想的な青は、バレンタインの贈り物に甘やかな彩りを添えてくれます。

■国内外から選りすぐりのショコラが集結！（ブランド一例）

マルイ初登場のブランドに加え、国内外で愛される名門ブランドや、長年の歴史を誇る老舗、さらに話題の新興ブランドまで、バレンタインにぴったりの特別なアイテムが勢ぞろい。贈る人も贈られる人も笑顔になる、心ときめくギフトや限定コレクションも豊富に取り揃えました。

7F 1010 PARK会場

特設サイト :https://www.0101.co.jp/084/feature/detail.html?article_seq=11504&article_type=feaミニマル ビーン トゥ バー チョコレート / クリオロシルスマリアメリーチョコレート / モロゾフマザーハウス／フーシェ／ル ペパン／ゴンチャロフダルシーデメルブノワ・ニアン／デルレイファッツェル京都ふらんすやマダム ドリュックレオニダスローランジェルボー

2F カレンダリウム3 会場

バトンドールルタオ

B1F カレンダリウム 会場

やきいも処 DOCO 弐番館

■イベント概要

開催店舗：北千住マルイ（7F・2F・B1F各会場）

開催期間：【7F】2026年1月28日（水）～2月14日（土）

【2F】2026年2月4日（水）～2月17日（火）※一部ブランドは2月7日（土）より

【B1F】2026年2月11日（水）～2月17日（火）

営業時間：【7F】10:00～20:00 ※最終日は19:00まで

【2F】10:00～20:00 ※最終日は18:30まで

【B1F】10:00～20:00 ※最終日は19:00まで

▼北千住マルイ

https://www.0101.co.jp/084/

▼丸井

https://www.0101.co.jp/