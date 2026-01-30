わかめ混ぜごはんがリニューアル！味の決め手は秘伝の味付け“抹茶ごま” 鮭フレーバーがおいしくなって再登場。全4種類リニューアル！

はごろもフーズ株式会社

はごろもフーズ株式会社（本社：静岡県静岡市 社長：後藤佐恵子）は、当社オリジナルの抹茶ごまを使用した『わかめ混ぜごはん』4種を発売します。

製品特長

『わかめ混ぜごはん』シリーズは、温かいご飯に混ぜるだけで、わかめの香り豊かなわかめご飯ができあがる混ぜごはんの素です。おむすびやお弁当にお手軽にお使いいただけます。

今回は、当社オリジナルで秘伝の味付けを施した“抹茶ごま”をふんだんに配合し、より風味が増す仕様にリニューアルします。新しく鮭フレーバーも追加し、ラインアップも拡充します。

当社オリジナルの“抹茶ごま”は、今注目されている抹茶をふんだんに使って、自社プラントで絶妙な塩加減で味付けしたごまです。抹茶の風味とわかめの香りがおいしさを引きだします。

製品開発について

Q.苦労した点はどんな点ですか？

「抹茶ごま」を絶妙なバランスでブレンドし、ご飯に混ぜたときの旨みと深みを調整するのに苦労しました。

Q.おすすめの食べ方を教えてください

あったかご飯に混ぜるだけ！簡単・便利な混ぜご飯の素です。

Q.伝えたいこと

当社秘伝の「抹茶ごま」を使った、ひと味違う混ぜご飯をお楽しみください。

（本製品開発担当）

製品詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10547/table/64_1_96e07ec2b976cf42cbcbc343e5a2f0e6.jpg?v=202601300751 ]

【本件のお問合せ先】

報道関係の皆様：はごろもフーズ株式会社 企画部 担当 牧田 TEL 054-288-5208

お客様：はごろもフーズ株式会社 お客様相談室 TEL 0120-123620（受付時間 平日9:00～17:00）

ホームページ https://www.hagoromofoods.co.jp/