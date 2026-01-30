マルイユナイトが「内製開発Summit 2026」に特別登壇いたします

株式会社丸井グループ

株式会社丸井グループ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：青井 浩、以下丸井グループ）で、デジタルプロダクトの企画・開発を手がける株式会社マルイユナイト（本社：東京都中野区、取締役社長：山根 丈明、以下マルイユナイト）は、2026年2月25日（水）に開催される「内製開発Summit 2026」に、特別登壇いたします。

■マルイユナイトについて

丸井グループのデジタル顧客接点における専門組織として、2024年9月に設立。UX構築（体験設計、価値探索）やUI設計（フロント・API開発など）、デジタル領域の専門人材の採用を進め、アジャイルなプロダクト開発を推進しています。

オンラインとオフラインの顧客接点や、金融や小売をはじめとしたさまざまなサービスをなめらかにつなぎ、お客さまのライフスタイルに寄り添い続ける顧客体験の全体像を構想・具現化します。

https://marui-unite.co.jp/

■登壇概要

テーマ：制度づくりがDeveloper Experienceを創る～本気の内製化に挑む、大企業の組織×技術 両輪改革～

日程：2026年2月25日（水） 13:50-14:30

登壇者：巣籠 悠輔（マルイユナイト CTO）、高橋 未和（マルイユナイト コーポレート部 コーポレート担当 チームリーダー）

「内製開発を進めたい」と言いながら、なぜ多くの企業で形だけの取り組みに終わるのか。

技術やプロセスは語られても、制度設計や組織のダイナミクスはほとんど語られません。しかし、エンジニアが真に力を発揮できる環境は、制度づくりから始まるのではないでしょうか。

本セッションでは、複数フェーズの組織変革を経た丸井グループの実例から、制度改革がいかにDeveloper Experience に直結しているかを語ります。評価・採用・開発体制の設計。組織と技術の両輪で挑む、本質的な内製開発のあり方を探ります。

お申し込みはこちら

https://conference.findy-code.io/conferences/inhouse-dev-summit-2026/19/profile

巣籠 悠輔（株式会社マルイユナイト CTO）

学生時代にGunosy, READYFORの創業メンバーとしてエンジニアリングやデザインを担当。

大学院修了後、電通にてデジタルクリエイティブの企画・制作、ディレクションに従事。Googleニューヨーク支社勤務を経て、医療AI・アプリのスタートアップを共同創業。CTOとして開発・技術戦略を担う。その傍ら東京大学の招聘講師としてディープラーニングの講義を担当。

会社エグジット後、国内のベンチャー・大手企業の社外取締役や技術顧問を経てマルイユナイトの設立時より技術戦略・組織設計に携わる。

25年4月よりマルイユナイトCTOに就任。

高橋 未和（マルイユナイト コーポレート部 コーポレート担当 チームリーダー）

2007年丸井グループ入社。丸井で販売、バイヤー、店舗プロデュースを経験後、丸井グループの人事部門、エポスカードのクレジット企画部門を経て、マルイユナイトの立ち上げから参画。2024年9月のマルイユナイト設立以降、開発組織の内製化に向けて、エンジニア採用と採用広報を中心に技術開発組織を支援している。

■「内製開発Summit」とは

大手企業を中心に、内製化を推進する担当者やエンジニアを対象としたイベントです。内製開発における具体的な取り組みや直面する課題解決へのアプローチ、内製開発推進に役立つ知見の最新事例を共有する場として開催します。

本年は「事業の核を創る、本質の内製開発へ」をテーマに掲げ、各社が内製開発に込める思想や哲学、組織変革の過程で生まれるリアルなドラマを通じて、これからの内製開発の「あり方」を見つめ直す機会を提供します。

公式サイト：https://inhouse-dev-summit.findy-tools.io/2026

＜開催概要＞

名称： 「内製開発Summit 2026」

日時：2026年2月25日（水）9:20ｰ18:20

会場：浜松町コンベンションホール

〒105-0013 東京都港区浜松町2丁目3－1 日本生命浜松町クレアタワー 5階、6階

主催：ファインディ株式会社

