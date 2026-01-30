【学校現場の「困った」を専門知で解決】発達障害（ASD・ADHD・LD）支援のティーンズ、教員研修・生徒向け出前授業を全国展開

株式会社Kaien

株式会社Kaienは、発達障害の方の「働く」に特化した専門家集団です。

成人向け就労支援で培った「社会で生き抜くノウハウ」を基に、放課後等デイサービス「ティーンズ」を2012年から運営。累計1,000名超の支援実績を有します。

本プログラムは、福祉現場の最前線で培った「特性を強みに変える知見」を、学校教育向けに体系化した専門商品です。 教員向け研修では、現場の疲弊を招く「未診断・グレーゾーン対応」を具体例とともにメソッド化。生徒向け授業では、自分の凸凹を理解し助けを求める力を養う「自己理解の生存戦略」を提供します。

卒業後の「就労」から逆算した専門知で、先生の負担軽減と生徒の自立を同時に実現。学校と社会を繋ぐ実践的解決策をお届けします。

教員向け研修・生徒向け出前授業の特長

都立高校での生徒向け出前授業の様子1. 教員向け研修：先生の「一生懸命」を「楽な対応」に変える

解決する現場の悩み：

- 授業中に立ち歩く、指示が通らない（ADHD・不注意・多動の傾向）- 友達とトラブルになりやすい、急な予定変更でパニックになる（ASD・こだわりの傾向）- 保護者への伝え方が難しい： 特性をどう説明し、どう連携すれば「責められている」と感じさせずに協力関係を築けるか。

研修で得られる３つの武器：

- 「困った行動」の理由を知る： 生徒を「わがまま」や「やる気不足」と捉えず、脳の特性（情報の受け取り方の違い）として理解する視点を養います。- 今日からできる環境調整： 全員に効果的な「視覚的な指示（見える化）」やICT活用など、特定の生徒だけでなくクラス全体が落ち着く工夫を伝授します。- 卒業後のリアルを伝える： 「この先、この子はどうなるのか？」という不安に対し、就労移行支援の現場を知る私たちが、具体的な進路や自立の形を提示します。2. 生徒向け出前授業：自分をあきらめない「心の技術」

授業のねらい：

実施概要（教員研修・出前授業 共通）

実施事例１.｜都立片倉高校 教員向け研修（2025年秋）

- 「自分のトリセツ」作り： 自分の得意・苦手を整理し、どうすれば自分が力を発揮できるかを作戦会議します。- 上手な「助けて」の練習： 困ったときに「何が苦手で、どう手伝ってほしいか」を周囲に伝える、一生モノのスキル（セルフアドボカシー）を学びます。- 相談相手を見つける： 病院や福祉を「特別な場所」ではなく、スポーツジムや塾のように「自分をメンテナンスする場所」としてポジティブに紹介します。[表: https://prtimes.jp/data/corp/60005/table/16_1_d9030a311be9d1b9d3889f8ab9de566f.jpg?v=202601300351 ]

IQや認知特性のデータに基づいた客観的な分析と、高校通級・校外資源連携の具体案を提示。現場で即使える「支援の視点」を共有しました。

実施事例２. ｜都立高校 生徒向け出前授業（2025年冬）

都立片倉高校での教員向け研修の様子

保健講和として、全校生徒約500名を対象に、『10代からはじめる自己理解』をテーマに実施しました。事前に寄せられた悩みや質問に答える形式で進行し、生徒が自分事として考えられる時間となりました。

導入実績（2025年）

生徒の感想- 特性を知ることはマイナスではないと感じた。専門機関に相談する選択肢があると知れた。- ペアワークもあり、前向きな雰囲気で学ぶことができた。発達障害について、周りにも伝えたいと思った。- 発達障害は誰にとっても身近なテーマだと知り、もし当事者だったとしても、以前より不安が減った。

東京都内の小・中・高校・大学、およびNPO法人からの依頼に加え、神奈川県内の小学校、島根県教育庁主催の事業など、計8回の実施実績があります。

- 実施校種： 公立・私立小学校、中学校、高等学校、大学- 行政・団体： 教育委員会、教育庁、NPO法人

都市圏のマンモス校から地方自治体の教育施策まで、地域や校種を問わず、それぞれの現場の課題に合わせたプログラムを提供しています。

