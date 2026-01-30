タイミー、スポットワーク市場・クォータリーレポート（2025年4Q版）を公開

株式会社タイミー

スキマバイトサービス「タイミー」を提供する株式会社タイミー（所在地：東京都港区、代表取締役：小川 嶺）は、これまでタイミーに掲載された募集データをもとに、オファー時点の募集件数・平均時給・平均労働時間などの数値を三大都市圏とそれ以外、職種別に算出した「スポットワーク市場・クォータリーレポート（2025年4Q版）」を公開しました。

調査ダイジェスト

・2025年4Q(2025年8-10月期)の三大都市圏のスポットワーク平均時給は1,192円（前年同期比＋3.8％）

・2025年4Q(2025年8-10月期)の全国のスポットワーク募集件数は397.2万件（前年同期比＋21.2％）

・2025年4Q(2025年8-10月期)の延べ総労働時間（稼働実績）は2,610万時間（前年同期比＋17.0％）

・2025年4Q(2025年8-10月期)の総賃金額（実績）は301億円（前年同期比＋20.7％）

調査サマリー

スポットワーク市場は着実な拡大が続く、介護・農業の職業で急拡大

2025年第4四半期（2025年8-10月）のデータによると、三大都市圏における平均時給は1,192円と、前年同期比で3.8％の増加となりました。過去1年間を通して、前年比3％程度の伸びが続いており、直近では加速がみられます。2025年10月以降はいくつかの都道府県で最低賃金の引き上げが始まっており、時給の伸びが加速したと考えられます。2025年の最低賃金は＋6.3％（全国加重平均、2024年は＋5.0％）とより高い伸び率となっています。職種別に見ると、「外勤事務の職業」（前年同期比＋12.8％）や「営業・販売関連事務の職業」（前年同期比＋8.8％）が高い伸びを示しました。

全国の募集件数については、2025年第4四半期（2025年8-10月）には全国で397.2万件と、前年同期比で＋21.2％増加しました。前四半期（2025年5-7月）の＋27.1％からは伸び率が縮小しましたが、依然として高い伸びとなっています。地域別の特徴として、三大都市圏以外での伸び率（同＋26.3％）が引き続き高く、スポットワークの地方浸透が進んでいます。職種別に案件数をみると、「運搬の職業」「商品販売の職業」「接客・給仕の職業」が全体の増加を牽引しています。この点は前四半期から継続してみられる傾向です。

また、今回から「介護サービスの職業」「農業の職業」の２職種の数値を新たに掲載しています。募集件数はそれぞれ前年同期比＋118.3％、＋198.6％と急速に拡大しました。地域別にみると「介護サービスの職業」は三大都市圏で、「農業の職業」は三大都市圏以外の地方部でより募集件数が多いです。

2025年第4四半期（2025年8-10月）の延べ総労働時間（稼働実績）は、2,610万時間でした。前年同期からは17.0％の増加です。マーケットの成熟度合いが高まる中で伸び率は縮小していますが、依然としてスポットワーク市場の成長が続いています。また、タイミーでのスポットワークで生まれた賃金の総額は301億円でした。年間（2024年11月から2025年10月まで）での総賃金額は1,095億円に達しました（前年比＋29.4％）。スポットワークの労働市場における存在感は着実に増しています。

図：三大都市圏・平均時給（オファー）

図：全国・スポットワーク募集件数（オファー）

図：全国・タイミーを利用したスポットワークの総労働時間（実績）

図：全国・タイミーを利用したスポットワークの総賃金額（実績）



本調査の詳細は下記リンクよりご覧ください。

https://spotwork.timee.co.jp/entry/report/spotwork-254q(https://spotwork.timee.co.jp/entry/report/spotwork-254q)

※データを利用する場合には、「スポットワーク市場・クォータリーレポート（スポットワーク研究所）」を明記してください。

過去のレポート

これまで公開しているレポートについては下記よりご覧いただけます。

- スポットワーク市場・クォータリーレポート【2024年4Q（8-10月）】 ※2025年4月改訂版(https://spotwork.timee.co.jp/entry/report/spotwork-244q)- スポットワーク市場・クォータリーレポート【2025年1Q（2024年11月-2025年1月】(https://spotwork.timee.co.jp/entry/report/spotwork-251q)- スポットワーク市場 クォータリーレポート【2025年 2Q（2025年2月-4月）】(https://spotwork.timee.co.jp/entry/report/spotwork-252q)- スポットワーク市場・クォータリーレポート【2025年3Q（2025年5月-7月）】(https://spotwork.timee.co.jp/entry/report/spotwork-253q)

■タイミーについて

タイミーは、タグライン「はたらくに“彩り”を。」をテーマに、「働きたい時間」と「働いてほしい時間」をマッチングすることで、時間や場所に制約されない自由な働き方を提供するスキマバイトサービスです。働き手は、働きたい案件に申し込むだけで、履歴書や面接無しですぐに働くことができ、勤務終了後すぐにお金を受け取れます。 事業者は、求めるスキルや、来てほしい時間を最短1時間から設定するだけで、条件にあった働き手と、システムを介して自動的にマッチングします。タイミーは、いつでも、どこでも、人生のどんなフェーズにおいてもその人らしい「はたらく」に手を伸ばせる「ワークバリアフリー」な社会の実現を目指します。そして、「はたらく」を通じた出会いや体験が働き手の人生の可能性を広げ、世の中にうれしい時間を増やしてまいります。

■会社概要

設立 ：2017年8月

代表者 ：小川 嶺

所在地 ：東京都港区東新橋1丁目5-2 汐留シティセンター35階

証券コード ：215A

URL ：https://corp.timee.co.jp/

タイミーラボ ：https://lab.timee.co.jp/

スポットワーク研究所：https://spotwork.timee.co.jp/