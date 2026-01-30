『天下無添ふりかけ』シリーズに定番の“たまご”と“さけ風味”が新登場！シリーズ全て品着色料・甘味料不使用で素材本来のおいしさをたっぷり味わえる。

はごろもフーズ株式会社

はごろもフーズ株式会社（本社：静岡県静岡市 社長：後藤佐恵子）は、『天下無添ふりかけ』シリーズから定番のフレーバーである「たまご」と「さけ風味」の2種を発売します。

製品特長

『天下無添ふりかけ』シリーズは、着色料・甘味料を使用せず、素材の風味を生かしたふりかけシリーズです。発売以来、製品コンセプトがお客様からご支持をいただいています。添加物不使用のふりかけ市場は拡大傾向です。今回は、ふりかけの王道フレーバーに注目し、ほんのり甘いたまごのおいしさの「天下無添 たまごふりかけ」と、味わい深いさけ風味の「天下無添 さけ風味ふりかけ」2種を発売します。

「たまご」は、素材本来の自然な色味で、ほんのり甘いたまごの旨みと、かつおの絶妙なバランスが食欲をそそります。「さけ風味」は、具材感抜群の大粒のさけ風味チップのサクサク食感と、素材本来の色味と旨みでご飯が進みます。いずれも甘味料・着色料を使用せず、素材本来のおいしさをお楽しみいただけるように仕上げました。

製品開発について

Q.苦労した点はどんな点ですか？

王道フレーバーのたまご、さけ風味を着色料・甘味料を使用せず、素材本来の色と旨みを生かすのに苦労しました。

Q.おすすめの食べ方を教えてください

熱々のご飯にたっぷりとふりかけてお楽しみください。

Q.伝えたいこと

『天下無添ふりかけ』シリーズから王道フレーバーが新登場。着色料・甘味料を使用せず、「素材の風味」を生かした選べるおいしさをお楽しみください。

（本製品開発担当）

『天下無添 磯みどりふりかけ』もパッケージデザイン変更

『天下無添 磯みどりふりかけ』もパッケージデザインを変更します。

のりと当社オリジナルの「抹茶ごま」を使用し、風味豊かな味わいが特長の製品仕様が伝わるデザインにしました。

当社オリジナルの“抹茶ごま”は、今注目されている抹茶をふんだんに使って自社プラントで絶妙な塩加減で味付けしたごまです。

抹茶の風味がのりの香りを引きだします。『天下無添ふりかけ』シリーズの定番製品であり人気製品です。新製品の2種とあわせて、お楽しみください。

製品詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10547/table/65_1_ff4cfd5f4489e5e34ce414dc4b73ff5e.jpg?v=202601300751 ]

※「天下無添」「磯みどり」は、はごろもフーズ株式会社の登録商標です。

【本件のお問合せ先】

報道関係の皆様：はごろもフーズ株式会社 企画部 担当 牧田 TEL 054-288-5208

お客様：はごろもフーズ株式会社 お客様相談室 TEL 0120-123620（受付時間 平日9:00～17:00）

ホームページ https://www.hagoromofoods.co.jp/