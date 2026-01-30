ENECHANGEの投資支援事業、大和エナジー・インフラで新たに2案件のオーストラリア太陽光発電投資プロジェクトが建設契約を締結

ENECHANGE株式会社

ENECHANGE（エネチェンジ）株式会社 （本社：東京都港区、代表取締役CEO：丸岡 智也）は、当社が案件開発・運営を支援している大和エナジー・インフラ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松田 守正、以下：大和エナジー・インフラ社）でのオーストラリアにおける太陽光発電プロジェクトにつきまして、新たに2案件のプロジェクトが建設フェーズに進むことが決定しましたことをお知らせします。

ENECHANGEの支援のもとで進行中の大和エナジー・インフラ社でのオーストラリア太陽光発電プロジェクトは、累計で9案件が建設契約の締結に至りました。

■背景

ENECHANGEは「日本企業による海外への脱炭素エネルギー投資促進」を通じて、持続可能な社会の実現を目指します。オーストラリアは、積極的な再生可能エネルギー導入目標を設定しつつ、脱炭素化を加速するとともに、蓄電池設置プロジェクトの推進などの取り組みについても日本を先行しています。

大和エナジー・インフラ社は、オーストラリアにおける再生可能エネルギー発電所への投資案件として、同社がオーストラリアに設立した中間持株会社であるNSW DEI INVESTMENT MANAGEMENT PTY. LTD. （NDIM）において、香港に本社を置くCanigou Australian Solar Energy Limited (Canigou社）より権益の100%を取得し、オーストラリアの工事業者との間で建設契約を締結しました。

ENECHANGEは海外再生可能エネルギー投資支援事業（以下：アドバイザリー事業）の一環として、電力市場・制度の調査業務並びに投資案件のソーシング・商業条件の確認や事業者との調整、投資実行を支援しています。2023年6月と10月にオーストラリア投資案件のサポートを4件、2024年5月に3案件、今回の2件を含め累計で9案件の投資を支援しています。今後も、世界におけるクリーンなエネルギー技術やプロジェクトへの投資、イノベーションを促進することで、エネルギー分野での脱炭素化の加速を目指してまいります。

■大和エナジー・インフラ株式会社との関係性

大和エナジー・インフラ株式会社は、大和証券グループにおける国内外の再生可能エネルギー及びインフラストラクチャー分野への投資を担う会社であり、当社グループ会社が設立した海外特化型の脱炭素エネルギーファンド（以下：本ファンド）へLPとして出資しています。この度、同社は本ファンドが投資対象国としていない国での投資可能性を検討しており、今回、再生可能エネルギー投資の一層の拡大が見込まれるオーストラリアを対象として選定し、投資・建設推進に至っております。ENECHANGEは事務の調整などを中心に、同社の再生可能エネルギー投資推進を支援していきます。

■プロジェクト概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17121/table/461_1_717b68f10911cde654b038cc626bd315.jpg?v=202601300751 ]

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17121/table/461_2_5949a1c28944903ae46575fb0d4a95f2.jpg?v=202601300751 ]

■ENECHANGEの海外再生可能エネルギー投資支援事業（アドバイザリー事業）

当社のアドバイザリー事業は、世界の再生可能エネルギー投資案件情報を提供するENECHANGE INSIGHT RENEWABLES（以下：EIR）サービスから派生した事業です。本事業においては、EIRの運営により培ったノウハウやネットワーク、グループ会社を通じたファンド投資・運営での経験を活用し、オーストラリアや海外において電力市場・制度調査などの調査業務から当社のネットワークを活用した案件ソーシング、対象案件への投資に関する交渉等のトランザクション支援まで幅広く提供しています。

URL：https://enechange.co.jp/renewable-division/(https://enechange.co.jp/renewable-division/)

■ENECHANGE株式会社

ENECHANGE（エネチェンジ ）は、「エネルギーの未来をつくる」をミッションに掲げ、脱炭素社会をデジタル技術で推進する脱炭素テック企業です。2015年創業、2020年東証マザーズ市場に上場（現 東証グロース市場上場、証券コード4169）し、「エネルギーの4D（自由化・分散化・脱炭素化・デジタル化）」により、大きな変化が起きている電源調達、需給管理、小売・営業、カスタマーサポートといった各エネルギー流通バリューチェーンにおけるソリューションを提供しています。

所在地 ：〒105-0001 東京都港区虎ノ門三丁目２番２号 虎ノ門３０森ビル ２階

URL ：https://enechange.co.jp(https://enechange.co.jp)

■報道関係のお問い合わせ先

ENECHANGE株式会社 広報

Mail：pr@enechange.co.jp