MILIZE、横浜フィナンシャルグループおよびリヴァンプと資本業務提携（第三者割当増資の実施）

株式会社ＭＩＬＩＺＥ

株式会社MILIZE（本社：東京都港区、代表取締役社長：田中 徹、以下「MILIZE」）は、株式会社横浜銀行（本社：神奈川県横浜市、代表取締役頭取：片岡 達也、以下「横浜銀行」）を傘下に有する株式会社横浜フィナンシャルグループ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：片岡 達也、以下「横浜FG」）との間で、AI、AIエージェントを活用した金融サービスの高度化を目的とする資本業務提携をおこない、横浜FGの持分法適用関連会社となりましたことをお知らせいたします。また同時に、株式会社リヴァンプ（本社：東京都港区、代表取締役社長：湯浅 智之、以下「リヴァンプ」）を引受先とした第三者割当増資を実施し、同社よりハンズオン型の業務改革支援を受けることについて合意いたしました。

本提携は、「高度な金融アドバイスを、テクノロジーの力ですべての人に届ける（民主化する）」というビジョンのもと実現しました。横浜FGおよびリヴァンプとの提携により、MILIZEが描く「誰もが最適な金融サービスを享受できる社会」の実現に向けた取り組みを加速させます。

■ 提携の背景

当社は、2009年の設立以来、「テクノロジーで金融を民主化する」をミッションに掲げ、金融機関を中心にAIソリューションファイナンシャル・プランニングツールの開発・提供を行ってまいりました。横浜FG傘下の横浜銀行とは、2021年10月の「Hamagin DG Innovation Fund」による出資受け入れ以来、ライフプランシミュレーションやAI分析等を通じて強固な協業関係を築いてきました。

昨今、金融機関を取り巻く環境は、顧客ニーズの高度化や人材不足、業務の複雑化などを背景に、大きな転換期を迎えています。これまでの金融サービスにおいて、高度な資産運用提案や詳細なライフプランニングといった付加価値の高いサービスは、専門知識を持つ人材が対面で行う必要があり、その恩恵を受けられる顧客層やタイミングには物理的な限界がありました。

こうしたなか、従来の人手中心の業務運営や画一的な商品提案から脱却し、業務の効率化と顧客対応力の高度化を同時に実現する仕組みづくりが求められています。

このような環境下において、さらなる事業成長と企業価値向上を実現するため、以下の戦略的シナジーの実現を目指し、今般の資本業務提携および資金調達を実施いたしました。

■ 各社との提携による戦略的シナジー

１. 横浜FGとの連携強化（事業成長の加速）

- AI・デジタル分野での共創：横浜FGの地域金融における強固な顧客基盤と、当社のAI・フィンテック技術を融合させ、高度な金融ソリューションを共同開発・展開します。- 地域金融機関への展開：両社で開発した先進的なサービスや機能をモデルケースとし、他の地域金融機関へも広く提供していくことで、地方創生と金融DXを牽引します。

２.リヴァンプとの連携（経営基盤の強化）

- ハンズオン支援による体制強化：数多くの企業再生や成長支援を手掛けてきたリヴァンプより、経営人材の派遣を受け入れます。- IPOに向けた内部管理体制の構築：事業拡大に伴う組織力の向上および内部管理体制の高度化を図り、目標とするIPO（新規株式公開）の実現に向けた基盤を盤石なものとします。

※横浜FGおよびリヴァンプから1名ずつ、MILIZEの取締役に就任する予定です。

■ 今後の価値創出の方向性- AI・デジタル戦略の策定・実行の協業を通じた横浜FGのグループ変革- 横浜FGとの協業を通じた、顧客向けソリューション提供力の強化- 横浜FGと共同開発したサービス・機能を他の金融機関へ提供

■ 今後の展開

今回の資本提携により、当社は横浜FGの持分法適用関連会社となりますが、引き続き独立したスタートアップ企業としてIPO（新規株式公開）を目指す方針に変更はありません。 今後は、横浜FGおよびリヴァンプより各1名の社外取締役を迎え入れ、新体制のもとで経営の透明性と機動力を高めてまいります。また、将来的には、新たな可能性領域における事業パートナーを迎え、ステークホルダーも合わせて連携を深めながら、「金融×AI」のリーディングカンパニーとしてさらなる成長を目指します。

MILIZEは、本提携を通じて、AIエージェントを金融インフラの一部として定着させることで、

「いつでも、誰でも」プロレベルの相談ができる環境の構築

「待つ」金融から、「自律的に提案する」金融への転換

テクノロジーによる、地域金融サービスの持続可能な品質向上

を実現する新たなビジネスモデルの確立を目指します。 今後は、段階的な実証や導入を経て、「金融の民主化」を地域社会の実装レベルで推進し、顧客の豊かな人生設計に貢献してまいります。

■ 株式会社MILIZE 代表取締役社長 田中 徹 コメント

「このたび、横浜銀行様、横浜FG様との資本業務提携を通じて、AIエージェントやAIアドバイザーを実務の中核に据えた金融サービス、金融事業の共創に取り組みます。

私たちが目指すのは、テクノロジーによって金融サービスの敷居を下げ、誰もが当たり前のように最良のアドバイスを受けられる世界です。 両社はこのビジョンに深く共感してくださいました。共に『新しい金融のスタンダード』を作り上げ、地域経済と顧客の皆様に還元していけるよう、全力で取り組んでまいります。」

■ 会社概要

＜株式会社横浜フィナンシャルグループ ＞

Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.yokohamafg.co.jp/

所在地：東京都中央区日本橋2丁目7番1号東京日本橋タワー34F

設 立：2016年4月1日

代表者：代表取締役社長 片岡 達也

事業内容：

1 銀行および銀行法により子会社とすることのできる会社の経営管理

2 前号に掲げる業務に付帯関連する一切の業務

3 前二号に掲げる業務のほか、銀行法により銀行持株会社が営むことができる業務

＜株式会社リヴァンプ ＞

Ｕ Ｒ Ｌ：https://revamp.co.jp/

所在地：東京都港区北青山2-12-16 北青山吉川ビル3F

設立：2005年

代表者：代表取締役社長 執行役員CEO 湯浅 智之

事業内容：経営実務・CxO支援、デジタル＆ITソリューション、エクイティ投資等

＜株式会社MILIZE＞

Ｕ Ｒ Ｌ：https://milize.co.jp/

所在地：東京都港区芝浦4丁目12番38号 CANAL GATE SHIBAURA ビル6階

設 立：2009年4月

代表者：代表取締役社長 田中 徹

事業内容：金融工学とAIを活用した金融サービスの企画・開発、シミュレーションエンジンの提供、金融機関向けコンサルティング業務

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社MILIZE

営業本部 本宮 江利子

お問い合わせフォーム：https://milize.co.jp/contact